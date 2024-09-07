Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму

Защитник "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафиори получил травму в матче против сборной Франции, 3:1.

Во время игры защитник сборной Италии столкнулся с Усманом Дембеле. Француз попал Калафиори в заднюю часть ноги шипами. После этого футболист пробовал играть еще несколько минут, но в итоге его пришлось заменить.

Во время пресс-конференции главный тренер сборной Италии заявил, что Калафиори выздоровеет уже к следующему матчу против Израиля через 3 дня.

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Напомним, за этот сезон Риккардо Калафиори принял участие в двух матчах в чемпионате Англии.