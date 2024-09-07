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Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму

Англия

На сколько выбыл Калафиори?

Конкурент Зинченко в Арсенале получил травму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Италии Риккардо Калафиори получил травму в матче против сборной Франции, 3:1.

Во время игры защитник сборной Италии столкнулся с Усманом Дембеле. Француз попал Калафиори в заднюю часть ноги шипами. После этого футболист пробовал играть еще несколько минут, но в итоге его пришлось заменить.

Во время пресс-конференции главный тренер сборной Италии заявил, что Калафиори выздоровеет уже к следующему матчу против Израиля через 3 дня.

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Напомним, за этот сезон Риккардо Калафиори принял участие в двух матчах в чемпионате Англии.

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Риккардо Калафиори
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Источник:
BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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erofoot
07.09.2024 в 16:35
❤️Тут ви зможете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
erofoot
07.09.2024 в 16:35
❤️Тут ви зможете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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