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Генеральный директор Манчестер Юнайтед: Мы работаем над повышением финансовой стабильности

Англия

Омар рассказал о финансовой ситуации МЮ

Генеральный директор Манчестер Юнайтед: Мы работаем над повышением финансовой стабильности

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый генеральный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рассказал о финансовой ситуации клуба.

"Клуб все еще придерживается правил прибыли и стабильности АПЛ, так и правил финансового фейер-плей.

Мы работаем над повышением финансовой стабильности и вносим изменения в операции, чтобы сделать их более эффективными. Мы направляем наши ресурсы на повышение эффективности на поле".

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 14 сентября. Команда сыграет против "Саутгемптона".

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