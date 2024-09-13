Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 14.09.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 4-й тур.
14 сентября. 14:30. Саутгемптон. "Сент-Меррис"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Главной интригой для всех нейтральных болельщиков в этом матче остается вопрос о том, сможет ли "Саутгемптон" добыть свои первые очки в новом сезоне. После первых трех туров у команды Рассела Мартина три поражения. Кажется, что матч против "Манчестер Юнайтед" не сулит ничего хорошего, учитывая их неудачную форму, однако команда Эрика тен Хага также умеет удивлять в негативном плане.
Новости "Саутгемптона"
Подопечные Рассела Мартина на старте сезона проиграли все три первых матча. По сути у них только одна победа и она произошла в рамках Кубка Лиги против "Кардиффа", в том веселом матче был зафиксирован счет 5:3.
А что касается матчей Премьер-лиги, то стоит отметить, что не во всех матчах "святые" выглядели безнадежно. Особенно хорошо они проявили себя в первых двух матчах, где уступили "Ньюкаслу" (0:1) и "Ноттингем Форест" (0:1). В первом туре они вообще должны были побеждать "сорок", но реализация сильно подвела "Саутгемптон".
В прошлом туре они встречались с "Брентфордом" и проиграли им 1:3. Тот матч точно нельзя занести им в актив, все выглядело слишком грустно и особых проблем у "пчел" не возникло. Тем не менее, есть и позитив, за который можно зацепиться. Если говорить именно об уровне футбола, то все не настолько печально. Возможно, им удастся наконец зацепиться и за результат в матче против "красных дьяволов"?
Новости "Манчестер Юнайтед"
Очередной сезон Эрика тен Хага начинается с нестабильности и огромной порции критики как в адрес главного тренера, так и в адрес футболистов. В первых трех турах нового сезона они проиграли дважды и один раз победили.
Интересно отметить, что первая победа "дьяволов" была в первом туре против "Фулхэма", когда удалось вырвать три очка лишь на последних минутах благодаря голу Джошуа Зиркзе. Все, что было дальше - было достаточно печально. Боевой матч против "Брайтона" завершился поражением после пропущенного гола на последних минутах, но там все могло сложить по-другому, если бы гол Алехандро Гарначо был засчитан.
А в матче против "Ливерпуля" оправданий уже не будет. Это было безыдейно, серо и просто ужасно как в командном, так и в индивидуальном плане. Мерсисайдцы просто развалили своего соперника и получили комфортное преимущество 3:0. Конечно, болельщики ждут реабилитации после такого морока.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|"Ньюкасл"
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|"Астон Вилла"
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|"Борнмут"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|"Тоттенхэм"
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|"Фулхэм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|"Кристал Пэлас"
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|"Саутгемптон"
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Личные встречи
12.03.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 0:0
27.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 0:1
12.02.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 1:1
22.08.21 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
02.02.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 9:0
Цифры и факты
- "Саутгемптон" проиграл 8 из последних 9 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Манчестер Юнайтед" непобедим в последних 15 выездных матчах против "Саутгемптона" во всех турнирах;
- В последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ситуация с травмами в команде Рассела Мартина почти идеальная. На травме только голкипер Гэвин Базуну, также под вопросом готовность выйти на поле Камалдина Сулемана. Все остальные футболисты готовы играть.
А вот у Эрика тен Хага все гораздо печальнее. Прямо сейчас на травмах находятся Лени Йоро, Тайрелл Маласия, Расмус Хойлунд, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Мейсон Маунт. Кроме того, под вопросом готовность Бруну Фернандеша, впрочем он почти наверняка все же будет готов.
"Саутгемптон", 3-4-3: Рамсдейл — Гарвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс — Сугавара, Даунс, Фернандеш, Уокер-Питерс — Армстронг, Арчер, Бреретон Диас
"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот — Угарте, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Есть стойкое ощущение, что "красные дьяволы" будут очень злыми после поражения от "Ливерпуля" и захотят на него ответить уверенной победой. Победу мы им прогнозируем, однако не очень уверенную. Несмотря на то, что "святые" проиграли первые три матча АПЛ нового сезона, свой гол в ворота Андре Онана они забьют. Минимальная и непростая победа тен Хага, но с пропущенным голом.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Дебют Герреро откладывается, Довбик уже тренируется, а Челси может подписать еще одного украинца. Главные новости за 12 сентября
- Журналист: Игроки провели неделю в одном городе. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу
- Бурбас: Пропихнуть контракт Adidas в УАФ - прямой признак коррупции от Шевченко
- Арсенал может включить Зинченко в сделку по трансферу защитника
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом