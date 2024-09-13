Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 14.09.2024

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

14 сентября. 14:30. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Главной интригой для всех нейтральных болельщиков в этом матче остается вопрос о том, сможет ли "Саутгемптон" добыть свои первые очки в новом сезоне. После первых трех туров у команды Рассела Мартина три поражения. Кажется, что матч против "Манчестер Юнайтед" не сулит ничего хорошего, учитывая их неудачную форму, однако команда Эрика тен Хага также умеет удивлять в негативном плане.

Новости "Саутгемптона"

Подопечные Рассела Мартина на старте сезона проиграли все три первых матча. По сути у них только одна победа и она произошла в рамках Кубка Лиги против "Кардиффа", в том веселом матче был зафиксирован счет 5:3.

А что касается матчей Премьер-лиги, то стоит отметить, что не во всех матчах "святые" выглядели безнадежно. Особенно хорошо они проявили себя в первых двух матчах, где уступили "Ньюкаслу" (0:1) и "Ноттингем Форест" (0:1). В первом туре они вообще должны были побеждать "сорок", но реализация сильно подвела "Саутгемптон".

В прошлом туре они встречались с "Брентфордом" и проиграли им 1:3. Тот матч точно нельзя занести им в актив, все выглядело слишком грустно и особых проблем у "пчел" не возникло. Тем не менее, есть и позитив, за который можно зацепиться. Если говорить именно об уровне футбола, то все не настолько печально. Возможно, им удастся наконец зацепиться и за результат в матче против "красных дьяволов"?

Новости "Манчестер Юнайтед"

Очередной сезон Эрика тен Хага начинается с нестабильности и огромной порции критики как в адрес главного тренера, так и в адрес футболистов. В первых трех турах нового сезона они проиграли дважды и один раз победили.

Интересно отметить, что первая победа "дьяволов" была в первом туре против "Фулхэма", когда удалось вырвать три очка лишь на последних минутах благодаря голу Джошуа Зиркзе. Все, что было дальше - было достаточно печально. Боевой матч против "Брайтона" завершился поражением после пропущенного гола на последних минутах, но там все могло сложить по-другому, если бы гол Алехандро Гарначо был засчитан.

А в матче против "Ливерпуля" оправданий уже не будет. Это было безыдейно, серо и просто ужасно как в командном, так и в индивидуальном плане. Мерсисайдцы просто развалили своего соперника и получили комфортное преимущество 3:0. Конечно, болельщики ждут реабилитации после такого морока.

Турнирная таблица

Личные встречи

12.03.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 0:0

27.08.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

12.02.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 1:1

22.08.21 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

02.02.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 9:0

Цифры и факты

"Саутгемптон" проиграл 8 из последних 9 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Юнайтед" непобедим в последних 15 выездных матчах против "Саутгемптона" во всех турнирах;

В последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги между этими соперниками проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с травмами в команде Рассела Мартина почти идеальная. На травме только голкипер Гэвин Базуну, также под вопросом готовность выйти на поле Камалдина Сулемана. Все остальные футболисты готовы играть.

А вот у Эрика тен Хага все гораздо печальнее. Прямо сейчас на травмах находятся Лени Йоро, Тайрелл Маласия, Расмус Хойлунд, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Мейсон Маунт. Кроме того, под вопросом готовность Бруну Фернандеша, впрочем он почти наверняка все же будет готов.

"Саутгемптон", 3-4-3: Рамсдейл — Гарвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс — Сугавара, Даунс, Фернандеш, Уокер-Питерс — Армстронг, Арчер, Бреретон Диас

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Далот — Угарте, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Есть стойкое ощущение, что "красные дьяволы" будут очень злыми после поражения от "Ливерпуля" и захотят на него ответить уверенной победой. Победу мы им прогнозируем, однако не очень уверенную. Несмотря на то, что "святые" проиграли первые три матча АПЛ нового сезона, свой гол в ворота Андре Онана они забьют. Минимальная и непростая победа тен Хага, но с пропущенным голом.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.