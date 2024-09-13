Ливерпуль – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 14.09.2024

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

14 сентября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Неожиданно крепкий старт сезона от "Ноттингем Форест", которые назывались одними из главных претендентов на вылет накануне, может слегка пугать соперников, но это точно не испугает "Ливерпуль".

Команда Арне Слота настолько сильно начала чемпионат, что невольно начинаешь причислять ее к главным претендентам на чемпионство, хотя ожидалось, что мерсисайдцы забуксуют после ухода Клоппа. Продолжат ли они свою победную серию в матче против "лесников"?

Новости "Ливерпуля"

Команда Арне Слота идеально начала новый сезон. В первых трех матчах АПЛ на их счету три победы, при этом далеко не все соперники были простыми. Важно отмечать не только результаты, но и саму игру и в каком стиле добывались все эти победы.

Сначала обыграли "Ипсвич Таун" (0:2), затем с таким же счетом не заметили "Брентфорд", а в третьем туре, прямо перед международным перерывом они поиздевались над "Манчестер Юнайтед" (3:0). То есть пока никто даже не смог забить хотя бы гол в их ворота, поэтому неудивительно, что они вместе с "Манчестер Сити" пока возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Какие шансы у "Ноттингем Форест" не то, чтобы выиграть или сыграть вничью, а хотя бы забить первый гол в ворота мерсисайдцев в этом сезоне? Откровенно говоря, небольшие, но они есть.

Новости "Ноттингем Форест"

Подопечные Нуну Эшпириту Санту очень тяжело завершали прошлый сезон и многие эксперты утверждали, что они должны были вылететь в Чемпионшип. Впрочем старт нового сезона частично удивил.

В первом туре удалось сыграть вничью с очень крепким "Борнмутом" (1:1), затем была победа над новичком "Саутгемптоном" (0:1), но здесь можно все списать на слабость оппонентов. А в третьем туре мы увидели боевую ничью против "Вулверхэмптона" (1:1).

Да, команда явно не удивляет в атаке, зато демонстрирует неплохую надежность в обороне, вот только когда тебе будет противостоять "Ливерпуль", то вряд ли получится удержать эту банду.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.03.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" 0:1

29.10.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Ноттингем Форест" 3:0

22.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Ноттингем Форест" 3:2

22.10.22 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" 1:0

20.03.22 КА "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль" 0:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" не пропустил ни одного гола в своих последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 7 матчах "Ливерпуля" в рамках Премьер-лиги они забивали как минимум 2 гола;

"Ливерпуль" выиграл свои последние 4 матча в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас в составе мерсисайдского клуба есть только один травмированный футболист, который точно не сможет сыграть - это Харви Эллиотт. Также неизвестно, в какой форме находится новичок Федерико Кьеза. Возможно, его мы также не увидим на поле. Под вопросом физическая форма Мак Аллистера и Джонса, но они почти наверняка все же будут готовы.

Что касается проблем, которые есть у Нуну Эшпириту Санту, то он не может рассчитывать на помощь Данило и Вилли Боли. Все остальные готовы играть.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Собослай, Диас - Жота

"Ноттингем Форест", 4-3-2-1: Селс - Уильямс, Миленкович, Мурильо, Айна - Сангаре, Андерсон - Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои - Вуд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Кажется, что команде Арне Слота не придется здесь выкладываться на все 100%. Особенно учитывая тот факт, что многие игроки только вернутся из сборных, ожидаем минимума. А что является минимумом для мерсайдцев? Два гола и "сухой" матч, именно такой итог мы и прогнозируем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.