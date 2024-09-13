Забарный против Мудрика. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 14.09.2024

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

14 сентября. 22:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Встреча двух нестабильных команд, довольно неоднозначно начавших новый сезон. Команда Андони Ираолы пока не очень похожа сама на себя. По крайней мере мы привыкли к другому "Борнмуту" в прошлом сезоне. Однако, вполне возможно, что им просто нужно время, чтобы разогнаться.

А вот Энцо Мареска и "Челси" - это вообще новый проект, который трудно оценить, ведь прошло всего три тура. С другой стороны, уже сейчас прослеживаются те же проблемы, которые были в клубе и в прошлом сезоне под руководством Маурисио Почеттино. Но главная интрига для всех украинских болельщиков: увидим ли мы на поле противостояние Забарного и Мудрика?

Новости "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы начали сезон не лучшим образом. Хотя как не лучшим, у них 5 очков после первых трех туров. Здесь вопрос не столько в результатах, сколько в содержании футбола, который они демонстрируют. Пока что это не очень похоже на прошлый сезон.

Но это не мешает "вишням" держаться достаточно высоко в тирнирной таблице. В первом туре АПЛ они сыграли вничью с "Ноттингем Форест" (1:1), затем была еще одна ничья, на этот раз с "Ньюкаслом" (1:1). Именно в том матче даже к игре претензий почти нет, это было качественно, хоть и без победы.

Ну и в третьем туре до 87-й минуты они уступали "Эвертону" со счетом 2:0 и смогли в итоге победить 3:2. Красиво и эмоционально, вот только что команда делала до последних минут? Вопрос остается открытым. Также "вишни" уже успели вылететь из Кубка Лиги, уступив "Вест Хэму", но вряд ли они очень разочарованы по этому поводу.

Новости "Челси"

Когда мы говорим о "Челси", то прежде всего хочется сказать о безумных трансферах, конфликтах в руководстве, неопределенности и нестабильности. Но обо всех этих темах и так активно обсосаны за последние недели. Давайте все же об их результатах на старте сезона.

В первых трех турах Премьер-лиги у команды Марески 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. Проиграли они сразу же в первом туре, когда и себя дома принимали "Манчестер Сити" (0:2), далее была впечатляющая победа над "Вулверхэмптоном" (2:6), а накануне международного перерыва была ничья с "Кристал Пэлас" (1:1).

Между этим они играли матчи квалификации в Лигу Конференций, где сначала выиграли, а затем проиграли швейцарскому "Серветту", но все же прошли в основную стадию. Нестабильность, ужасная игра в обороне, но перспектива впереди. Вот так сейчас выглядит эта команда и хватит ли ей сил одолеть "Борнмут"? По этому поводу есть большие сомнения.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.05.24 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:1

17.09.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 0:0

06.05.23 АПЛ "Борнмут" — "Челси" 1:3

27.11.22 АПЛ "Челси" — "Борнмут" 2:0

27.03.22 КТМ "Борнмут" — "Челси" 1:2

Цифры и факты

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;

"Челси" непобедим в последних 6 матчах против "Борнмута" во всех турнирах;

В 3 из 4 последних матчей "Борнмута" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Андони Ираола накануне этого матча имеет две потери в составе, травмированы Энес Унал и Тайлер Адамс. Кроме того, под вопросом физическая форма Филиппа Биллинга. Все остальные готовы выходить на поле. Разве что новичок Кепа, которого "вишни" арендовали у "Челси", не сможет сыграть против клуба, которому принадлежит.

Что касается Энцо Марески, то проблем у него немного больше. Точно не сыграет в этой игре Рис Джеймс. Почти наверняка не будет и Ромео Лавии. Также под вопросом готовность Мало Гюсто, и Коула Палмера.

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Араухо, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Кук — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды не выделяются особой надежностью в обороне, однако неплохо атакуют. Здесь просто напрашивается ставка, что будет забито больше двух голов. Но что по самому результату? Мы не верим, что команда Марески сможет здесь выиграть, но и поражению мы бы также удивились, поэтому просто результативная ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.