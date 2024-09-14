Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 15.09.2024

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

15 сентября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

Многие любители футбола в Британии называют это дерби одним из самых величественных и принципиальных в стране. Противостояние "Тоттенхэма" с "Арсеналом" - это всегда очень горячо и невероятно интересно. Думаем, что никто не будет спорить, что это является центральным матчем четвертого тура.

Команды по-разному начали этот сезон, но когда приходит время сыграть друг с другом, то форма и прошлые результаты отходят на второй план. Северо-лондонское дерби во всей своей красе.

Новости "Тоттенхэма"

Команда Анхе Постекоглу очень неуверенно начала новый сезон Премьер-лиги. В первом туре они разыграли ничью с новичком лиги "Лестером" и это была не просто ничья, в которой "шпоры" доминировали и им просто не повезло забить гол. Нет, там как раз все было справедливо и это сразу насторожило на старте сезона.

Далее была уверенная победа над "Эвертоном", но "ириски" сейчас в такой форме, что победа над ними даже не считается каким-то подвигом. Тем не менее, отмечать успех нужно. Там был хороший матч и счет 4:0 прекрасно отражает их преимущество.

В третьем туре они поехали на выезд к "Ньюкаслу". Матчи на этом стадионе исторически являются очень сложными для "шпор", поэтому ожидания были соответствующими. Там все было прогнозируемо и итоговое поражение со счетом 2:1 было по делу. Но напомним, что когда речь идет о матче против "Арсенала", то все это не так важно, там будет особая атмосфера.

Новости "Арсенала"

"Канониры" куда увереннее начали этот сезон. В первых трех матчах на их счету 2 победы и 1 ничья. Причем и ничья с "Брайтоном" получилась достаточно спорной, поскольку произошла не в последнюю очередь из-за удаления Деклана Райса за то, что он помешал оппоненту ввести мяч в игру.

До этого была победа над "Вулверхэмптоном" в первом туре (2:0), а также непростая победа против "Астон Виллы" на выезде. Именно там ожидалось больше всего проблем, но с натиском от команды Эмери они справились.

Единственная проблема накануне следующей игры - это кадровые вопросы. Артета должен подготовить особый план, в который не входит Деклан Райс и, потенциально, Мартин Эдегор, но о кадровых проблемах чуть позже.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.04.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Арсенал" 2:3

24.09.23 АПЛ "Арсенал" — "Тоттенхэм" 2:2

15.01.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Арсенал" 0:2

01.10.22 АПЛ "Арсенал" — "Тоттенхэм" 3:1

12.05.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Арсенал" 3:0

Цифры и факты

В 27 из последних 32 матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" не проигрывает в последних 9 матчах в рамках Премьер-лиги;

В 5 из последних 6 матчах между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Анге Постекоглу накануне этой игры не может рассчитывать на помощь от Ришарлисона и Ива Биссума, оба игрока травмированы. Также под вопросом готовность выходить на поле Доминика Соланке и Микки ван де Вена.

Что касается проблем Микеля Артеты, то в лазарете "канониров" находятся Такехиро Томиясу, Киран Тирни и Микель Мерино. Кроме того, неизвестно, смогут ли выйти на поле Габриэл Жезус, Мартин Эдегор и Риккардо Калафиори. Ну и не забываем о дисквалификации Деклана Райса.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр, Бентанкур — Кулусевски, Маддисон, Сон — Соланке

"Арсенал", 4-2-3-1: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Партей, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Мартинелли — Троссар

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:3. Нечасто мы можем сделать столь смелую ставку на точный счет. Но, кажется, что голов там будет много, а учитывая нынешнюю форму каждой из команд, которая хоть и не всегда играет какую-то роль, все же склоняемся к победе команды Артеты. Но сложной, с проблемами и с интригой до последних минут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.