Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

21 сентября. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Коллективы с большим амбициями сойдутся в лондонском дерби. Обновленный "Вест Хэм", который пока под руководством Хулена Лопетеги все еще в поисках своей игры и четкого стиля, а также "Челси", который также имеет нового тренера и только привыкает к новым требованиям.

То есть мы говорим о двух сырых командах, которые лишь на ранней стадии своего построения, именно это и делает данный матч чрезвычайно сложным для прогнозирования, зато чрезвычайно интересным в плане интриги.

Новости "Вест Хэма"

Подопечные Хулена Лопетеги находятся на 14-м месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги после первых четырех туров. Пока удалось одержать только одну победу, еще была одна ничья и два поражения. Пройдемся по этим матчам подробнее.

В первом туре было поражение от "Астон Виллы", это на самом деле вполне логично, учитывая различные фазы развития, в которых находятся коллективы. Бирмингемцы справедливо переиграли своего соперника. Далее была победа над "Кристал Пэлас" и это уж точно нужно заносить в актив, учитывая неплохую форму команды Оливера Гласнера.

Впоследствии они проиграли "Манчестер Сити" (1:3), где в принципе это было ожидаемо, а в четвертом туре проиграли "Фулхэму" и именно за тот матч их нужно критиковать, ведь то, что они вытащили там ничью на последних минутах - скорее чудо, забил Данни Ингз, хотя это должно было быть поражение. Интересно, каких "молотобойцев" мы увидим в следующем матче, а также сможет ли выйти на поле Никлас Фюллькрюг.

Новости "Челси"

Когда мы говорим о "Челси", то прежде всего хочется сказать о безумных трансферах, конфликтах в руководстве, неопределенности и нестабильности. Но обо всех этих темах и так активно обсосаны за последние недели. Давайте все же об их результатах на старте сезона.

А там все ожидаемо нестабильно. Едва прошли "Серветт" в квалификации в Лигу Конференций, а в АПЛ имеют 2 победы, ничью и поражение. Проиграли в первом туре "Манчестер Сити", что было ожидаемо. Далее разгромили во втором тайме "Вулверхэмптон", впрочем в той игре стоит отмечать просто ужасную игру "волков" в обороне.

Далее сыграли вничью с "Кристал Пэлас", где можно было бы зацепиться за победу, но атака команды Марески пока не впечатляет. Ну и прошлый матч против "Борнмута" просто должен был завершаться поражением, но каким-то чудом, благодаря геройству Санчеса и мастерству Джейдона Санчо вместе с Кристофером Нкунку, получилось одержать победу, но очень неубедительно. Каким "Челси" выйдет на этот матч? Здесь разве что обращаться к картам таро.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.05.24 АПЛ "Челси" — "Вест Хэм" 5:0

20.08.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Челси" 3:1

11.02.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Челси" 1:1

03.09.22 АПЛ "Челси" — "Вест Хэм" 2:1

24.02.22 АПЛ "Челси" — "Вест Хэм" 1:0

Цифры и факты

"Челси" непобедим в 9 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 3 из 4 последних матчей между "Челси" и "Вест Хэмом" проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" не смог одержать победу за последние 3 выезда на "Лондон Стэдиум" (2 поражения и ничья).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Хулена Лопетеги почти нет проблем с составом, есть только игроки, участие которых под небольшим сомнением, но они не травмированы, просто недавно восстановились от повреждений. Речь об Эмерсоне Палмиери и Никласе Фюлллькрюге. Все остальные точно готовы играть.

Что касается Энцо Марески, то у него точно больше головной боли. Точно не выйдет на поле Рис Джеймс, который является капитаном команды. Также все еще на травме другой правый защитник - Мало Гюсто, поэтому сейчас в команде нет ни одного профильного исполнителя на эту позицию, разве что подтягивать из молодежки Ачемпонга.

Также под вопросом готовность выйти на поле Ромео Лавии. Зато вроде как готовы вернуться на поле Энцо Фернандес и Кирнан Дьюсбери-Холл.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареола — Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон — Альварес, Родригес — Кудус, Пакета, Саммервилл — Боуэн

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Дисаси, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Как мы и писали с самого начала, обе команды лишь на начальном этапе своего становления и пока достаточно сырые. Особенно это доказывает и то, как они провели свои матчи на прошлых выходных. Нестабильность означает пропущенные голы, от которых никто не застрахован. Считаем, что боевая ничья - вполне логичный исход этого противостояния.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.