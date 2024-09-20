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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 5-й тур.
21 сентября. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если бы нестабильность была футбольным клубом, то она была бы "Манчестер Юнайтед". После очередного спорного матча, в котором "красные дьяволы" одержали победу, они едут в гости к "Кристал Пэлас", где в прошлом сезоне проиграли со счетом 4:0.
Хотя сейчас "орлы" также не в оптимальной форме для того, чтобы повторять подобные подвиги. Именно поэтому эта игра вызывает сильный ажиотаж, ведь даже букмекеры достаточно ровно оценивают шансы обеих команд. Чего будем ждать от тен Хага и Гласнера?
Новости "Кристал Пэлас"
Подопечные Оливера Гласнера являются одной из шести команд АПЛ в этом сезоне, которой не удалось одержать ни одной победы после первых четырех туров. Зато два матча завершились вничью, поэтому они идут не с нулем в графе "очки".
Старт сезона для "орлов" действительно оказался сложным, еще бы, после такого лета и потери Майкла Олисе, едва ли не главной звезды команды. С другой стороны, удалось и подписать неплохих исполнителей, в частности речь об Эдди Нкетию, вот только ему еще нужно время, чтобы сыграться.
В первом туре было поражение от "Брентфорда", затем проиграли "Вест Хэму", после чего добыли ничьи в матчах против "Челси" (1:1) и "Лестера" (2:2). Но и здесь стоит отмечать, что с "лисами" ничья была спасена на последних минутах благодаря пенальти. Зато неудачный старт сезона без побед частично компенсируется двумя победами в Кубке Лиги, где они успели одолеть "КПР" и "Норвич". Пока они лишь привыкают к жизни без Олисе, этот процесс проходит сложно.
Новости "Манчестер Юнайтед"
На прошлых выходных команда Эрика тен Хага обыграла "Саутгемптон" со счетом 3:0. Кажется, что здесь точно нельзя докопаться до команды и тренера, но поверьте, есть к чему. До того момента, как "святые" нереализовали свой пенальти, именно они владели инициативой, потом был какой-то психологический слом, которым удалось воспользоваться "дьяволам".
В первом туре АПЛ манкунианцы обыграли "Фулхэм", где забили на последних минутах, но в целом провели не очень уверенный матч. Далее было поражение от "Брайтона" (1:2) и "Ливерпуля" (0:3). За те матчи на команду посыпалась немалая порция критики. Зато посреди недели полурезервным составом они в рамках Кубка Лиги обыграли "Брансли" 7:0.
Звучит очень сильно, но нужно учитывать уровень соперника. Когда они выходят хотя бы против середняков лиги, то обычно все очень сложно. Интересно, как будет на этот раз.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Манчестер Сити"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|2
|"Арсенал"
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|3
|"Ньюкасл"
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|4
|"Ливерпуль"
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|5
|"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|7
|Ноттингем Форест
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|8
|"Челси"
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|9
|Брентфорд
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|10
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|11
|"Борнмут"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|12
|"Фулхэм"
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|13
|"Тоттенхэм"
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|15
|"Лестер Сити"
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|16
|"Кристал Пэлас"
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|17
|Ипсвич Таун
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|18
|"Вулверхэмптон"
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|19
|"Саутгемптон"
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|20
|Эвертон
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
Личные встречи
06.05.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 4:0
30.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 0:1
26.09.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 3:0
04.02.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 2:1
18.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
Цифры и факты
- В последних 3 матчах "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;
- В 4 из последних 6 официальных матчей между этими соперниками "Манчестер Юнайтед" не смог победить (3 поражения и 1 ничья);
- "Манчестер Юнайтед" не выигрывает на "Селхерст Парк" уже более 4 лет.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Что касается кадровых вопросов, то у Оливера Гласнера не смогут сыграть Матеус Франса и Чади Риад. Кроме того, почти наверняка мы не увидим Роба Голдинга, ну и под вопросом готовность Трево Чалобы, который арендован из "Челси" и все еще не дебютировал за новый клуб из-за травмы.
Более печальная ситуация у Эрика тен Хага, он не может рассчитывать на помощь Лени Йоро, Тайрелла Маласии, Люка Шоу и Виктора Линделефа. Кроме того, под вопросом готовность выйти на поле Мейсона Маунта и Расмуса Гойлунда. Все остальные готовы.
"Кристал Пэлас", 3-4-1-2: Хендерсон — Лакруа, Гейи, Ричардс — Муньос, Уортон, Дукуре, Митчелл — Эзе — Нкетиа, Матета
"Манчестер Юнайтед", 4-3-2-1: Онана — Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот — Угарте, Мейну — Диалло, Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Если посмотреть на последние результаты в матчах между этими командами, то можно удивиться тому, насколько комфортными для "орлов" являются "красные дьяволы". Конечно, такого позора, как в прошлом сезоне, от команды тен Хага мы не ожидаем, однако очередного сложного матча с потерей очков - почти наверняка. Боевая ничья с забитыми голами, таков прогноз.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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