  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

21 сентября. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если бы нестабильность была футбольным клубом, то она была бы "Манчестер Юнайтед". После очередного спорного матча, в котором "красные дьяволы" одержали победу, они едут в гости к "Кристал Пэлас", где в прошлом сезоне проиграли со счетом 4:0.

Хотя сейчас "орлы" также не в оптимальной форме для того, чтобы повторять подобные подвиги. Именно поэтому эта игра вызывает сильный ажиотаж, ведь даже букмекеры достаточно ровно оценивают шансы обеих команд. Чего будем ждать от тен Хага и Гласнера?

Содержание

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера являются одной из шести команд АПЛ в этом сезоне, которой не удалось одержать ни одной победы после первых четырех туров. Зато два матча завершились вничью, поэтому они идут не с нулем в графе "очки".

Старт сезона для "орлов" действительно оказался сложным, еще бы, после такого лета и потери Майкла Олисе, едва ли не главной звезды команды. С другой стороны, удалось и подписать неплохих исполнителей, в частности речь об Эдди Нкетию, вот только ему еще нужно время, чтобы сыграться.

В первом туре было поражение от "Брентфорда", затем проиграли "Вест Хэму", после чего добыли ничьи в матчах против "Челси" (1:1) и "Лестера" (2:2). Но и здесь стоит отмечать, что с "лисами" ничья была спасена на последних минутах благодаря пенальти. Зато неудачный старт сезона без побед частично компенсируется двумя победами в Кубке Лиги, где они успели одолеть "КПР" и "Норвич". Пока они лишь привыкают к жизни без Олисе, этот процесс проходит сложно.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024 - изображение 1

Новости "Манчестер Юнайтед"

На прошлых выходных команда Эрика тен Хага обыграла "Саутгемптон" со счетом 3:0. Кажется, что здесь точно нельзя докопаться до команды и тренера, но поверьте, есть к чему. До того момента, как "святые" нереализовали свой пенальти, именно они владели инициативой, потом был какой-то психологический слом, которым удалось воспользоваться "дьяволам".

В первом туре АПЛ манкунианцы обыграли "Фулхэм", где забили на последних минутах, но в целом провели не очень уверенный матч. Далее было поражение от "Брайтона" (1:2) и "Ливерпуля" (0:3). За те матчи на команду посыпалась немалая порция критики. Зато посреди недели полурезервным составом они в рамках Кубка Лиги обыграли "Брансли" 7:0.

Звучит очень сильно, но нужно учитывать уровень соперника. Когда они выходят хотя бы против середняков лиги, то обычно все очень сложно. Интересно, как будет на этот раз.

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 4 4 0 0 11-3 12
2 "Арсенал" "Арсенал" 4 3 1 0 6-1 10
3 "Ньюкасл" "Ньюкасл" 4 3 1 0 6-3 10
4 "Ливерпуль" "Ливерпуль" 4 3 0 1 7-1 9
5 "Астон Вилла" "Астон Вилла" 4 3 0 1 7-6 9
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 2 2 0 6-2 8
7 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 4 2 2 0 4-2 8
8 "Челси" "Челси" 4 2 1 1 8-5 7
9 Брентфорд Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10 "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 5-5 6
11 "Борнмут" "Борнмут" 4 1 2 1 5-5 5
12 "Фулхэм" "Фулхэм" 4 1 2 1 4-4 5
13 "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 4 1 1 2 6-4 4
14 "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 4 1 1 2 5-6 4
15 "Лестер Сити" "Лестер Сити" 4 0 2 2 5-7 2
16 "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 4 0 2 2 4-7 2
17 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 4 0 2 2 2-7 2
18 "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 4 0 1 3 4-11 1
19 "Саутгемптон" "Саутгемптон" 4 0 0 4 1-8 0
20 Эвертон Эвертон 4 0 0 4 4-13 0

Личные встречи

06.05.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 4:0

30.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 0:1

26.09.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 3:0

04.02.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 2:1

18.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

  • В последних 3 матчах "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 4 из последних 6 официальных матчей между этими соперниками "Манчестер Юнайтед" не смог победить (3 поражения и 1 ничья);
  • "Манчестер Юнайтед" не выигрывает на "Селхерст Парк" уже более 4 лет.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается кадровых вопросов, то у Оливера Гласнера не смогут сыграть Матеус Франса и Чади Риад. Кроме того, почти наверняка мы не увидим Роба Голдинга, ну и под вопросом готовность Трево Чалобы, который арендован из "Челси" и все еще не дебютировал за новый клуб из-за травмы.

Более печальная ситуация у Эрика тен Хага, он не может рассчитывать на помощь Лени Йоро, Тайрелла Маласии, Люка Шоу и Виктора Линделефа. Кроме того, под вопросом готовность выйти на поле Мейсона Маунта и Расмуса Гойлунда. Все остальные готовы.

"Кристал Пэлас", 3-4-1-2: Хендерсон — Лакруа, Гейи, Ричардс — Муньос, Уортон, Дукуре, Митчелл — Эзе — Нкетиа, Матета

"Манчестер Юнайтед", 4-3-2-1: Онана — Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот — Угарте, Мейну — Диалло, Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
2.92
3.70
2.40
Узнать больше
GGbet
2.90
3.80
2.37
Узнать больше

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Если посмотреть на последние результаты в матчах между этими командами, то можно удивиться тому, насколько комфортными для "орлов" являются "красные дьяволы". Конечно, такого позора, как в прошлом сезоне, от команды тен Хага мы не ожидаем, однако очередного сложного матча с потерей очков - почти наверняка. Боевая ничья с забитыми голами, таков прогноз.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024
yellow-arrow
Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024
yellow-arrow
Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 15.09.2024
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед прогноз UA-Футбол Эрик тен Хаг Прогнозы Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости