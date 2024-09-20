Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

21 сентября. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Если бы нестабильность была футбольным клубом, то она была бы "Манчестер Юнайтед". После очередного спорного матча, в котором "красные дьяволы" одержали победу, они едут в гости к "Кристал Пэлас", где в прошлом сезоне проиграли со счетом 4:0.

Хотя сейчас "орлы" также не в оптимальной форме для того, чтобы повторять подобные подвиги. Именно поэтому эта игра вызывает сильный ажиотаж, ведь даже букмекеры достаточно ровно оценивают шансы обеих команд. Чего будем ждать от тен Хага и Гласнера?

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера являются одной из шести команд АПЛ в этом сезоне, которой не удалось одержать ни одной победы после первых четырех туров. Зато два матча завершились вничью, поэтому они идут не с нулем в графе "очки".

Старт сезона для "орлов" действительно оказался сложным, еще бы, после такого лета и потери Майкла Олисе, едва ли не главной звезды команды. С другой стороны, удалось и подписать неплохих исполнителей, в частности речь об Эдди Нкетию, вот только ему еще нужно время, чтобы сыграться.

В первом туре было поражение от "Брентфорда", затем проиграли "Вест Хэму", после чего добыли ничьи в матчах против "Челси" (1:1) и "Лестера" (2:2). Но и здесь стоит отмечать, что с "лисами" ничья была спасена на последних минутах благодаря пенальти. Зато неудачный старт сезона без побед частично компенсируется двумя победами в Кубке Лиги, где они успели одолеть "КПР" и "Норвич". Пока они лишь привыкают к жизни без Олисе, этот процесс проходит сложно.

Новости "Манчестер Юнайтед"

На прошлых выходных команда Эрика тен Хага обыграла "Саутгемптон" со счетом 3:0. Кажется, что здесь точно нельзя докопаться до команды и тренера, но поверьте, есть к чему. До того момента, как "святые" нереализовали свой пенальти, именно они владели инициативой, потом был какой-то психологический слом, которым удалось воспользоваться "дьяволам".

В первом туре АПЛ манкунианцы обыграли "Фулхэм", где забили на последних минутах, но в целом провели не очень уверенный матч. Далее было поражение от "Брайтона" (1:2) и "Ливерпуля" (0:3). За те матчи на команду посыпалась немалая порция критики. Зато посреди недели полурезервным составом они в рамках Кубка Лиги обыграли "Брансли" 7:0.

Звучит очень сильно, но нужно учитывать уровень соперника. Когда они выходят хотя бы против середняков лиги, то обычно все очень сложно. Интересно, как будет на этот раз.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.05.24 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 4:0

30.09.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 0:1

26.09.23 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 3:0

04.02.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" 2:1

18.01.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

В последних 3 матчах "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 6 официальных матчей между этими соперниками "Манчестер Юнайтед" не смог победить (3 поражения и 1 ничья);

"Манчестер Юнайтед" не выигрывает на "Селхерст Парк" уже более 4 лет.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается кадровых вопросов, то у Оливера Гласнера не смогут сыграть Матеус Франса и Чади Риад. Кроме того, почти наверняка мы не увидим Роба Голдинга, ну и под вопросом готовность Трево Чалобы, который арендован из "Челси" и все еще не дебютировал за новый клуб из-за травмы.

Более печальная ситуация у Эрика тен Хага, он не может рассчитывать на помощь Лени Йоро, Тайрелла Маласии, Люка Шоу и Виктора Линделефа. Кроме того, под вопросом готовность выйти на поле Мейсона Маунта и Расмуса Гойлунда. Все остальные готовы.

"Кристал Пэлас", 3-4-1-2: Хендерсон — Лакруа, Гейи, Ричардс — Муньос, Уортон, Дукуре, Митчелл — Эзе — Нкетиа, Матета

"Манчестер Юнайтед", 4-3-2-1: Онана — Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот — Угарте, Мейну — Диалло, Фернандеш, Рашфорд — Зиркзе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Если посмотреть на последние результаты в матчах между этими командами, то можно удивиться тому, насколько комфортными для "орлов" являются "красные дьяволы". Конечно, такого позора, как в прошлом сезоне, от команды тен Хага мы не ожидаем, однако очередного сложного матча с потерей очков - почти наверняка. Боевая ничья с забитыми голами, таков прогноз.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.