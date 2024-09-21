Манчестер Сити – Арсенал. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 22.09.2024

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

22 сентября. 18:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

За последние годы это противостояние вышло на какой-то космический уровень в пределах Англии и когда "канониры" играют против "горожан" - это не просто матч тура, это главный матч всего первого круга чемпионата, не меньше.

Два главных претендента на чемпионство сходятся в очной битве, Гвардиола против Артеты и еще много разных эпических противостояний. Здесь не так важны слова, как важен смысл. И да, эти матчи не всегда оправдывают ожидания в плане зрелищности, зато всегда захватывают 100% внимания любого любителя английского футбола.

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы начинает новый сезон снова в качестве чемпиона и снова с амбициями на очередной титул. Сейчас они остаются единственной командой лиги, которая не теряла очков за первые 4 тура.

Именно в Премьер-лиге все идеально: сначала победили "Челси" (2:0), затем "Ипсвич" (4:1), "Вест Хэм" (3:1) и "Брентфорд" (2:1). Что бросается в глаза? Почти в каждом матче есть пропущенный гол и это действительно указывает на несовершенство обороны "горожан".

Также они начали свой путь и в Лиге Чемпионов, но без победы, к ним домой пришел "Интер" и все завершилось вничью 0:0, причем если у кого-то и было преимущество, то именно у итальянцев. Конечно, хочется отметить невероятную форме Эрлинга Холанда на старте сезона, но именно матч в Лиге Чемпионов снова нам напомнил о том, что норвежец исчезает в больших матчах и игра против "Арсенала" именно такой и есть. Интересно, увидим ли мы мощного Эрлинга на этот раз?

Новости "Арсенала"

Подопечные Микеля Артеты почти идеально начали сезон. У них такие же проблемы в Лиге Чемпионов, как и у "Манчестер Сити": в первом туре они сыграли вничью 0:0 с итальянской командой, но соперник был немного проще: "Аталанта". Достаточно осторожно решил сыграть Артета в той игре, но спишем это на тактический выбор и экономию сил на более важную игру против "горожан".

В чемпионате они также провели 4 матча, где одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью. И ничья произошла в игре против "Брайтона", когда был удален Деклан Райс и сопернику стало немного легче играть. А победили они "Вулверхэмптон" (2:0), "Астон Виллу" (2:0) и "Тоттенхэм" (0:1).

Именно победа над "шпорами" в принципиальном дерби была чрезвычайно важной, ведь в составе не было Райса и Эдегора и это было на выезде. Возможно, какие-то элементы из той игры Артета перенесет и на "Этихад", было бы логично. Там он играет осторожно. Поэтому почти наверняка, не будет раскрываться и против "Сити".

Турнирная таблица

Личные встречи

31.03.24 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 0:0

08.10.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:0

06.08.23 СКА "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:1

26.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 4:1

15.02.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:3

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл каждый из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в каждом из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 10 из последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Пепа Гвардиолы есть небольшие проблемы в плане кадров, на травмах находятся Оскар Бобб и Натан Аке, они точно не смогут сыграть в этом матче. Также под вопросом готовность выйти на поле Кевина Де Брюйне и это может быть ключевой потерей.

У Микеля Артеты точно есть своя ключевая потеря, речь о Мартине Эдегоре, который травмировался во время игры за сборную Норвегии. Его очень не будет хватать этой команде в любом случае. Кроме Эдегора, травмированными остаются Томиясу, Тирни, Мерино и Зинченко.

"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Эдерсон — Аканджи, Диаш, Гвардиол — Доку, Родри, Ковачич, Савиньо — Фоден, Силва — Холанд

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Партей, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Мощный старт от "горожан" в целом и Холанда в частности наталкивает на мысль, что они номинально сильнее прямо сейчас, да еще и будут играть у себя дома. Кроме того, потеря Эдегора почти наверняка сыграет свою роль в этом матче. Да, команда Гвардиолы не очень надежна сзади, поэтому свой гол должна пропустить, но и забирать победу здесь также должна.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.