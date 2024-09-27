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Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 6-й тур.
28 сентября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Неровный старт от "Ньюкасла" сразу намекает на то, что в матче против действующего лидера турнирной таблицы им будет как минимум очень трудно. Команда Пепа Гвардиолы выглядит как монолит, получить результат против которого почти невозможно.
С другой стороны, потеря Родри может иметь большое влияние на всю команду, в прошлом сезоне без испанца в полузащите все выглядело не так весело, как будто всю команду подменяли. Каким будет "Сити" без лидера центра поля и смогут ли они показать свой привычный класс на "Сент-Джеймс Парк"?
Новости "Ньюкасла"
Подопечные Эдди Хау действительно начали сезон как-то непонятно. То есть трудно однозначно сказать, это успешный старт, или все же провальный. В матче первого тура они минимально обыграли "Саутгемптон", хотя "святые" в том матче выглядели гораздо сильнее и точно не заслужили поражения.
Впоследствии была ничья против "Борнмута", которая вызвала определенные вопросы. Зато уже в следующем туре "сороки" обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:1 и это уже напоминало команду Хау, а не просто набор футболистов. После этого неуверенная победа над "Вулвергемтпоном" (2:1), а на прошлой неделе они проиграли "Фулхэму" (1:3). Конечно, "дачники" сейчас в неплохой форме, вот только от "Ньюкасла" все равно ожидали большего.
Однозначно можно сказать лишь то, что "джорди" не в оптимальной форме, а как оценить старт сезона - каждый решает сам. Матч против "Сити" будет самым тяжелым испытанием в начале сезона, возможно, им поможет атмосфера домашнего стадиона.
Новости "Манчестер Сити"
У команды Пепа Гвардиолы все максимально стабильно. Они собирают победы на старте сезона и потеряли очки только с "Арсеналом" в прошлом туре. Тогда удалось отыграться лишь на последних секундах.
А так победы над "Челси" (2:0), "Ипсвичем" (4:1), "Вест Хэмом" (3:1) и "Брентфордом" (2:1). Они любят пропускать голы, оборона точно не отличается особой надежностью, зато в атаке все в порядке и Эрлинг Холанд продолжает обеспечивать хорошие результаты.
В Лиге Чемпионов они сыграли вничью с "Интером", а посреди недели играли матч Кубка Английской Лиги, где обыграли "Уотфорд" по сути вторым составом. Силы сэкономлены, а значит можно бросаться в бой против "Ньюкасла".
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Манчестер Сити"
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|2
|"Ливерпуль"
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|3
|"Астон Вилла"
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|4
|"Арсенал"
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|"Челси"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|6
|"Ньюкасл"
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|9
|"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|10
|"Тоттенхэм"
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|11
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|13
|"Борнмут"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|15
|"Лестер Сити"
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|16
|"Кристал Пэлас"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|18
|"Саутгемптон"
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|19
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|20
|"Вулверхэмптон"
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Личные встречи
16.03.24 КА "Манчестер Сити" — "Ньюкасл" 2:0
13.01.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 2:3
27.09.23 КАЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 1:0
19.08.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ньюкасл" 1:0
04.03.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ньюкасл" 2:0
Цифры и факты
- "Манчестер Сити" непобедим в последних 28 матчах в рамках Премьер-лиги;
- "Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в последних 14 матчах в рамках Премьер-лиги;
- "Манчестер Сити" выиграл 10 из последних 12 матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Нынешние травмы у "Ньюкасла" не сравнятся с тем, какая ситуация была в команде в прошлом сезоне. Сейчас легче, впрочем Эдди Хау все еще не может рассчитывать на помощь Свена Ботмана, Джамала Ласселса, Льюиса Майли и Каллума Уилсона. У них травмы. Также повреждения и у Александера Исака, однако он имеет шанс сыграть в следующей игре.
У Пепа Гвардиолы также есть кадровые проблемы. Точно не сыграют Кевин Де Брюйне, Натан Аке, Оскар Бобб и Родри. И если возвращение Де Брюйне можно ожидать в ближайшие недели, то Родри выбыл уже до конца сезона и это катастрофическая потеря для Пепа.
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Келли — Тонали, Гимараес, Жоэлинтон — Гордон, Исак, Барнс
"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Эдерсон — Аканджи, Диаш, Гвардиол — Савиньо, Льюис, Ковачич, Доку — Гюндоган, Силва — Холанд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:2. Очень интересно взглянуть на то, как Гвардиола и его команда будут компенсировать потерю Родри в центре поля. Возможно, это сильно повлияет как на игру, так и на результаты, но пока мы прогнозируем победу "горожан", ведь мощность атаки никуда не должна деться. Поэтому победа гостей, впрочем непростая, с классическим пропущенным голом и нервами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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