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Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии

Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

28 сентября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

Неровный старт от "Ньюкасла" сразу намекает на то, что в матче против действующего лидера турнирной таблицы им будет как минимум очень трудно. Команда Пепа Гвардиолы выглядит как монолит, получить результат против которого почти невозможно.

С другой стороны, потеря Родри может иметь большое влияние на всю команду, в прошлом сезоне без испанца в полузащите все выглядело не так весело, как будто всю команду подменяли. Каким будет "Сити" без лидера центра поля и смогут ли они показать свой привычный класс на "Сент-Джеймс Парк"?

Содержание

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Хау действительно начали сезон как-то непонятно. То есть трудно однозначно сказать, это успешный старт, или все же провальный. В матче первого тура они минимально обыграли "Саутгемптон", хотя "святые" в том матче выглядели гораздо сильнее и точно не заслужили поражения.

Впоследствии была ничья против "Борнмута", которая вызвала определенные вопросы. Зато уже в следующем туре "сороки" обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:1 и это уже напоминало команду Хау, а не просто набор футболистов. После этого неуверенная победа над "Вулвергемтпоном" (2:1), а на прошлой неделе они проиграли "Фулхэму" (1:3). Конечно, "дачники" сейчас в неплохой форме, вот только от "Ньюкасла" все равно ожидали большего.

Однозначно можно сказать лишь то, что "джорди" не в оптимальной форме, а как оценить старт сезона - каждый решает сам. Матч против "Сити" будет самым тяжелым испытанием в начале сезона, возможно, им поможет атмосфера домашнего стадиона.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 1

Новости "Манчестер Сити"

У команды Пепа Гвардиолы все максимально стабильно. Они собирают победы на старте сезона и потеряли очки только с "Арсеналом" в прошлом туре. Тогда удалось отыграться лишь на последних секундах.

А так победы над "Челси" (2:0), "Ипсвичем" (4:1), "Вест Хэмом" (3:1) и "Брентфордом" (2:1). Они любят пропускать голы, оборона точно не отличается особой надежностью, зато в атаке все в порядке и Эрлинг Холанд продолжает обеспечивать хорошие результаты.

В Лиге Чемпионов они сыграли вничью с "Интером", а посреди недели играли матч Кубка Английской Лиги, где обыграли "Уотфорд" по сути вторым составом. Силы сэкономлены, а значит можно бросаться в бой против "Ньюкасла".

Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Манчестер Сити" 5 4 1 0 13-5 13
2 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Ливерпуль" 5 4 0 1 10-1 12
3 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Астон Вилла" 5 4 0 1 10-7 12
4 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Арсенал" 5 3 2 0 8-3 11
5 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Челси" 5 3 1 1 11-5 10
6 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Ньюкасл" 5 3 1 1 7-6 10
7 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 2 3 0 8-4 9
8 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 5 2 3 0 6-4 9
9 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Фулхэм" 5 2 2 1 7-5 8
10 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Тоттенхэм" 5 2 1 2 9-5 7
11 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Манчестер Юнайтед" 5 2 1 2 5-5 7
12 Брентфорд Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Борнмут" 5 1 2 2 5-8 5
14 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Вест Хэм Юнайтед" 5 1 1 3 5-9 4
15 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Лестер Сити" 5 0 3 2 6-8 3
16 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Кристал Пэлас" 5 0 3 2 4-7 3
17 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 5 0 3 2 3-8 3
18 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Саутгемптон" 5 0 1 4 2-9 1
19 Эвертон Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
20 Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 3 "Вулверхэмптон" 5 0 1 4 5-14 1

Личные встречи

16.03.24 КА "Манчестер Сити" — "Ньюкасл" 2:0

13.01.24 АПЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 2:3

27.09.23 КАЛ "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" 1:0

19.08.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ньюкасл" 1:0

04.03.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ньюкасл" 2:0

Цифры и факты

  • "Манчестер Сити" непобедим в последних 28 матчах в рамках Премьер-лиги;
  • "Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в последних 14 матчах в рамках Премьер-лиги;
  • "Манчестер Сити" выиграл 10 из последних 12 матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Нынешние травмы у "Ньюкасла" не сравнятся с тем, какая ситуация была в команде в прошлом сезоне. Сейчас легче, впрочем Эдди Хау все еще не может рассчитывать на помощь Свена Ботмана, Джамала Ласселса, Льюиса Майли и Каллума Уилсона. У них травмы. Также повреждения и у Александера Исака, однако он имеет шанс сыграть в следующей игре.

У Пепа Гвардиолы также есть кадровые проблемы. Точно не сыграют Кевин Де Брюйне, Натан Аке, Оскар Бобб и Родри. И если возвращение Де Брюйне можно ожидать в ближайшие недели, то Родри выбыл уже до конца сезона и это катастрофическая потеря для Пепа.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Келли — Тонали, Гимараес, Жоэлинтон — Гордон, Исак, Барнс

"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Эдерсон — Аканджи, Диаш, Гвардиол — Савиньо, Льюис, Ковачич, Доку — Гюндоган, Силва — Холанд

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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5.40
4.55
1.67
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5.21
4.60
1.61
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Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Очень интересно взглянуть на то, как Гвардиола и его команда будут компенсировать потерю Родри в центре поля. Возможно, это сильно повлияет как на игру, так и на результаты, но пока мы прогнозируем победу "горожан", ведь мощность атаки никуда не должна деться. Поэтому победа гостей, впрочем непростая, с классическим пропущенным голом и нервами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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