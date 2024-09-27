Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

28 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонцы только показали нам, что их стоит воспринимать всерьез и только-только выровняли свой не очень удачный старт сезона несколькими победами подряд. Стоит ли это воспринимать как стабильный уровень команды, или это была просто вспышка? Неизвестно.

Зато ребята Фабиана Гюрцелера очень сильно начали август и немного просели в результатах уже в сентябре. "Чайки" точно остаются сильной командой. Именно командой, коллективом, а не набором игроков. Они точно могут создать "синим" немало проблем.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески, кажется, набирает обороты. Вопрос лишь в том, действительно ли набирает, или мы продолжим видеть уже привычный, нестабильный "Челси"? После поражения от "Манчестер Сити" в первом туре АПЛ (0:2), они обыграли "Вулверхэмптон" (6:2).

Уже после того матча начали первые разговоры о крутости этой команды, но уже через неделю произошла ничья против "Кристал Пэлас" (1:1). Затем была победа над "Борнмутом" (1:0), вот только нужно понимать, каким образом они там выиграли. Роберт Санчес, удача и Джейдон Санчо. Только это помогло лондонцам одержать победу, на которую они не наиграли.

Зато на прошлой неделе уверенная победа над "Вест Хэмом" вновь начала разговоры о крутости лондонцев. А то, как они на неделе легко обыграли "Барроу" вторым составом, также добавили им несколько баллов к привлекательности. Вот только "Брайтон" - не "Вест Хэм", они точно смогут хорошо проверить прочность "синих".

Новости "Брайтона"

Команда Фабиана Гюрцелера настолько уверенно начала новый сезон, что у всех закрались подозрения, что тот самый "Брайтон" двухлетней давности возвращается. Очень хороший старт от молодого наставника и его команды, вот только уже в сентябре они немного затормозили.

Все началось с августовских классных результатов, где они обыграли "Эвертон" (3:0), "Манчестер Юнайтед" (2:1), хотя с манкунианцами был непростой матч и там немного повезло. Впоследствии ничья с "Арсеналом" на выезде, что также впечатляет. А уже в сентябре ничья с "Ипсвичем", несмотря на большое игровое преимущество, а также ничья с "Ноттингем Форест" (2:2). Там Нуну Эшпириту Санту засушил.

То есть результаты ухудшились, хотя игровой стиль все еще остается. Однако важно понимать, что без финишинга никакой игровой стиль не поможет. "Чайкам" нужно это исправлять и такая возможность есть уже в следующем туре на "Стэмфорд Бридж".

Турнирная таблица

Личные встречи

15.05.24 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:2

03.12.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 3:2

27.09.23 КАЛ "Челси" — "Брайтон" 1:0

23.07.23 КТМ "Челси" — "Брайтон" 4:3

15.04.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 1:2

Цифры и факты

"Челси" выиграл 8 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Брайтон" сыграл вничью каждый из своих последних трех матчей в рамках Премьер-лиги;

"Челси" выиграл каждый из последних 4 матчей против "Брайтона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Если сравнивать ситуацию с травмами в "Челси" сейчас с прошлым сезоном, то сейчас у них вообще лазарет пустой. И действительно, пока травмирован только Рис Джеймс. Все остальные готовы выходить на поле.

Немного печальнее ситуация с травмами у Фабиана Гюрцелера, он не может рассчитывать на помощь Солли Марча, Мэтт О'Райли, Брайана Груды и Джеймса Милнера. Также под вопросом готовность Жоао Педро и Ясина Аяри.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

"Брайтон", 4-2-3-1: Вербрюгген — Велтман, ван Хеке, Данк, Эступиньян — Виффер, Балеба — Минте, Рюттер, Митома — Уэлбек

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Пока "Брайтон" не потерпел ни одного поражения в новом сезоне. Впрочем приезд на "Стэмфорд Бридж" может все изменить. Подопечные Энцо Марески показали великолепный футбол в последних матчах и мы ожидаем продолжения подобного праздника. Свой гол "чайки" все же забьют, но мы ожидаем победы от хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.