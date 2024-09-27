Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

28 сентября. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Последняя команда Английской Премьер-лиги против одного из претендентов на чемпионство. По крайней мере именно так окрестили команду Арне Слота после такого уверенного старта сезона.

Кажется, что здесь все максимально очевидно и мерсисайдцы заберите свои три очка без проблем. Однако не следует забывать, что раненый зверь - опасный зверь. Возможно, этот волк готов добывать свою первую победу в новом сезоне АПЛ.

Новости "Вулверхэмптона"

Ноль побед после первых 5 туров. Конечно, старт чемпионата для "волков" получился катастрофическим. С другой стороны, нужно учитывать и силу их соперников, далеко не все матчи были проходными, да и бывают ли проходные матчи в АПЛ?

В первом туре парни О'Нила проиграли "Арсеналу" (0:2), затем пропустили 6 голов от другой лондонской команды, "Челси". Далее был шанс наконец добыть какие-то очки и они добыли один балл, сыграв вничью против "Ноттингема", а затем было поражение от "Астон Виллы" (3:1). То есть нужно понимать, что такой слабый темп набора очков и поражения обусловлены именно сложным календарем. И следующий матч против "Ливерпуля" также выглядит как ночной кошмар.

Также они успели вылететь из Кубка Английской Лиги от "Брайтона" (3:2). В общем, игра команды также вызывает вопросы, потеря Педру Нету ощущается особенно остро, а в обороне команда все еще не привыкла играть без Килмана.

Новости "Ливерпуля"

Вот и поражение против "Ноттингем Форест" на "Энфилде" точно не сможет перечеркнуть то, как команда Арне Слота начала этот сезон. "Ливерпуль" набрал откровенно хорошую форму и пока может лишь ужасать своих потенциальных соперников уже на бумаге, еще до стартового свистка.

С начала сезона у них почти исключительно победы, великолепная форма Диаса, Салаха, Жоты и других исполнителей воплощается в великолепные результаты: победы над "Ипсвичем" (3:1), "Брентфордом" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Миланом" (3:1), "Борнмутом" (3:0) и "Вест Хэмом" (5:1). Неужели не впечатляет?

Один неудачный матч против "лесников" все же был, но как выступают мерсисайдцы. После подобного ничего другого, кроме как очередной победы, ожидать трудно.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0

16.09.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 1:3

01.03.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0

04.02.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 3:0

17.01.23 КА "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 0:1

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 11 из последних 13 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;

"Вулверхэмптон" проиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" сохранил свои ворота сухими в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Гари О'Нил может жаловаться не только на сложный календарь на старте сезона, но и на травмы, засилье которых мешает ему выпускать сильнейший имеющийся состав. Этот матч пропустят: Йерсон Москера, Бубакар Траоре, Бастьен Мепию, Энсо Гонсалес и Саса Калайджич. Кроме того, под вопросом готовность играть Тоти Гомеша.

У Арне Слота все куда проще, у него есть одна потеря из-за травмы, не сыграет Харви Эллиотт. Ну и под вопросом возвращение в рамку ворот Алиссона Бекера.

"Вулверхэмптон", 4-4-1-1: Джонстон — Семеду, Буэно, Доусон, Аит-Нури — Белльгард, Андре, Гомеш, Кунья — Лемина — Ларсен

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Разница в форме и классе обеих команд слишком колоссальная. Рассчитывать на результат "волки" могли бы только при условии, что мерсисайдцы будут в ужасной форме. Вряд ли подобное произойдет, поэтому прогнозируем спокойную и даже разгромную победу Салаха и компании.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.