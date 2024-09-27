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Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

28 сентября. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Последняя команда Английской Премьер-лиги против одного из претендентов на чемпионство. По крайней мере именно так окрестили команду Арне Слота после такого уверенного старта сезона.

Кажется, что здесь все максимально очевидно и мерсисайдцы заберите свои три очка без проблем. Однако не следует забывать, что раненый зверь - опасный зверь. Возможно, этот волк готов добывать свою первую победу в новом сезоне АПЛ.

Содержание

Новости "Вулверхэмптона"

Ноль побед после первых 5 туров. Конечно, старт чемпионата для "волков" получился катастрофическим. С другой стороны, нужно учитывать и силу их соперников, далеко не все матчи были проходными, да и бывают ли проходные матчи в АПЛ?

В первом туре парни О'Нила проиграли "Арсеналу" (0:2), затем пропустили 6 голов от другой лондонской команды, "Челси". Далее был шанс наконец добыть какие-то очки и они добыли один балл, сыграв вничью против "Ноттингема", а затем было поражение от "Астон Виллы" (3:1). То есть нужно понимать, что такой слабый темп набора очков и поражения обусловлены именно сложным календарем. И следующий матч против "Ливерпуля" также выглядит как ночной кошмар.

Также они успели вылететь из Кубка Английской Лиги от "Брайтона" (3:2). В общем, игра команды также вызывает вопросы, потеря Педру Нету ощущается особенно остро, а в обороне команда все еще не привыкла играть без Килмана.

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Новости "Ливерпуля"

Вот и поражение против "Ноттингем Форест" на "Энфилде" точно не сможет перечеркнуть то, как команда Арне Слота начала этот сезон. "Ливерпуль" набрал откровенно хорошую форму и пока может лишь ужасать своих потенциальных соперников уже на бумаге, еще до стартового свистка.

С начала сезона у них почти исключительно победы, великолепная форма Диаса, Салаха, Жоты и других исполнителей воплощается в великолепные результаты: победы над "Ипсвичем" (3:1), "Брентфордом" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Миланом" (3:1), "Борнмутом" (3:0) и "Вест Хэмом" (5:1). Неужели не впечатляет?

Один неудачный матч против "лесников" все же был, но как выступают мерсисайдцы. После подобного ничего другого, кроме как очередной победы, ожидать трудно.

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Манчестер Сити" "Манчестер Сити" 5 4 1 0 13-5 13
2 "Ливерпуль" "Ливерпуль" 5 4 0 1 10-1 12
3 "Астон Вилла" "Астон Вилла" 5 4 0 1 10-7 12
4 "Арсенал" "Арсенал" 5 3 2 0 8-3 11
5 "Челси" "Челси" 5 3 1 1 11-5 10
6 "Ньюкасл" "Ньюкасл" 5 3 1 1 7-6 10
7 "Брайтон энд Хоув Альбион" "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 2 3 0 8-4 9
8 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 5 2 3 0 6-4 9
9 "Фулхэм" "Фулхэм" 5 2 2 1 7-5 8
10 "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" 5 2 1 2 9-5 7
11 "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" 5 2 1 2 5-5 7
12 Брентфорд Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13 "Борнмут" "Борнмут" 5 1 2 2 5-8 5
14 "Вест Хэм Юнайтед" "Вест Хэм Юнайтед" 5 1 1 3 5-9 4
15 "Лестер Сити" "Лестер Сити" 5 0 3 2 6-8 3
16 "Кристал Пэлас" "Кристал Пэлас" 5 0 3 2 4-7 3
17 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 5 0 3 2 3-8 3
18 "Саутгемптон" "Саутгемптон" 5 0 1 4 2-9 1
19 Эвертон Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
20 "Вулверхэмптон" "Вулверхэмптон" 5 0 1 4 5-14 1

Личные встречи

19.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0

16.09.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 1:3

01.03.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0

04.02.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 3:0

17.01.23 КА "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 0:1

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" выиграл 11 из последних 13 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;
  • "Вулверхэмптон" проиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Ливерпуль" сохранил свои ворота сухими в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Гари О'Нил может жаловаться не только на сложный календарь на старте сезона, но и на травмы, засилье которых мешает ему выпускать сильнейший имеющийся состав. Этот матч пропустят: Йерсон Москера, Бубакар Траоре, Бастьен Мепию, Энсо Гонсалес и Саса Калайджич. Кроме того, под вопросом готовность играть Тоти Гомеша.

У Арне Слота все куда проще, у него есть одна потеря из-за травмы, не сыграет Харви Эллиотт. Ну и под вопросом возвращение в рамку ворот Алиссона Бекера.

"Вулверхэмптон", 4-4-1-1: Джонстон — Семеду, Буэно, Доусон, Аит-Нури — Белльгард, Андре, Гомеш, Кунья — Лемина — Ларсен

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Нуньес

Трансляция матча
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Ставки и коэффициенты на матч

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9.60
5.60
1.34
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9.04
5.99
1.33
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Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Разница в форме и классе обеих команд слишком колоссальная. Рассчитывать на результат "волки" могли бы только при условии, что мерсисайдцы будут в ужасной форме. Вряд ли подобное произойдет, поэтому прогнозируем спокойную и даже разгромную победу Салаха и компании.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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