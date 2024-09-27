Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 6-й тур.
28 сентября. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Последняя команда Английской Премьер-лиги против одного из претендентов на чемпионство. По крайней мере именно так окрестили команду Арне Слота после такого уверенного старта сезона.
Кажется, что здесь все максимально очевидно и мерсисайдцы заберите свои три очка без проблем. Однако не следует забывать, что раненый зверь - опасный зверь. Возможно, этот волк готов добывать свою первую победу в новом сезоне АПЛ.
Новости "Вулверхэмптона"
Ноль побед после первых 5 туров. Конечно, старт чемпионата для "волков" получился катастрофическим. С другой стороны, нужно учитывать и силу их соперников, далеко не все матчи были проходными, да и бывают ли проходные матчи в АПЛ?
В первом туре парни О'Нила проиграли "Арсеналу" (0:2), затем пропустили 6 голов от другой лондонской команды, "Челси". Далее был шанс наконец добыть какие-то очки и они добыли один балл, сыграв вничью против "Ноттингема", а затем было поражение от "Астон Виллы" (3:1). То есть нужно понимать, что такой слабый темп набора очков и поражения обусловлены именно сложным календарем. И следующий матч против "Ливерпуля" также выглядит как ночной кошмар.
Также они успели вылететь из Кубка Английской Лиги от "Брайтона" (3:2). В общем, игра команды также вызывает вопросы, потеря Педру Нету ощущается особенно остро, а в обороне команда все еще не привыкла играть без Килмана.
Новости "Ливерпуля"
Вот и поражение против "Ноттингем Форест" на "Энфилде" точно не сможет перечеркнуть то, как команда Арне Слота начала этот сезон. "Ливерпуль" набрал откровенно хорошую форму и пока может лишь ужасать своих потенциальных соперников уже на бумаге, еще до стартового свистка.
С начала сезона у них почти исключительно победы, великолепная форма Диаса, Салаха, Жоты и других исполнителей воплощается в великолепные результаты: победы над "Ипсвичем" (3:1), "Брентфордом" (2:0), "Манчестер Юнайтед" (3:0), "Миланом" (3:1), "Борнмутом" (3:0) и "Вест Хэмом" (5:1). Неужели не впечатляет?
Один неудачный матч против "лесников" все же был, но как выступают мерсисайдцы. После подобного ничего другого, кроме как очередной победы, ожидать трудно.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Манчестер Сити"
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|2
|"Ливерпуль"
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|3
|"Астон Вилла"
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|4
|"Арсенал"
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|"Челси"
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|6
|"Ньюкасл"
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|8
|Ноттингем Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|9
|"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|10
|"Тоттенхэм"
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|11
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|13
|"Борнмут"
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|15
|"Лестер Сити"
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|16
|"Кристал Пэлас"
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|17
|Ипсвич Таун
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|18
|"Саутгемптон"
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|19
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|20
|"Вулверхэмптон"
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Личные встречи
19.05.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0
16.09.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 1:3
01.03.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Вулверхэмптон" 2:0
04.02.23 АПЛ "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 3:0
17.01.23 КА "Вулверхэмптон" — "Ливерпуль" 0:1
Цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл 11 из последних 13 матчей против "Вулверхэмптона" во всех турнирах;
- "Вулверхэмптон" проиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Ливерпуль" сохранил свои ворота сухими в 5 из последних 6 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Гари О'Нил может жаловаться не только на сложный календарь на старте сезона, но и на травмы, засилье которых мешает ему выпускать сильнейший имеющийся состав. Этот матч пропустят: Йерсон Москера, Бубакар Траоре, Бастьен Мепию, Энсо Гонсалес и Саса Калайджич. Кроме того, под вопросом готовность играть Тоти Гомеша.
У Арне Слота все куда проще, у него есть одна потеря из-за травмы, не сыграет Харви Эллиотт. Ну и под вопросом возвращение в рамку ворот Алиссона Бекера.
"Вулверхэмптон", 4-4-1-1: Джонстон — Семеду, Буэно, Доусон, Аит-Нури — Белльгард, Андре, Гомеш, Кунья — Лемина — Ларсен
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Нуньес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Вулверхэмптоном" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 0:3. Разница в форме и классе обеих команд слишком колоссальная. Рассчитывать на результат "волки" могли бы только при условии, что мерсисайдцы будут в ужасной форме. Вряд ли подобное произойдет, поэтому прогнозируем спокойную и даже разгромную победу Салаха и компании.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Верес - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Челси – Брайтон. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 28.09.2024
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО