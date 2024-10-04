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Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 05.10.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 05.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

5 октября. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лидеры Английской Премьер-лиги едут в гости к кризисному "Кристал Пэлас", болельщики которых все еще ждут первую победу в новом сезоне. Очень неудачно начался сезон для команды Оливера Гласнера и теперь ему нужно попытаться удивить весь мир и отобрать очки у мерсисайдцев, которые только что обыграли "Болонью" в частично экономном стиле.

Насколько много будет интриги в этой игре? В теории, не так много, как хотелось бы. Но мы уже видели, как команда Слота может проигрывать там, где этого никто не ожидал, поэтому увидим.

Содержание

Новости "Кристал Пэлас"

Подопечные Оливера Гласнера разочаровывают, причем речь не только о результатах, но и о самом игровом стиле, не хватает "орлам" остроты, которая была присуща этой команде в конце прошлого сезона. Продажа Майла Олисе сильно ударила по атакующему потенциалу коллектива.

В этом сезоне они еще не выигрывали ни одного матча, а когда показалось, что вот едва ли не лучшее время для этого наступило на прошлой неделе, когда они играли против "Эвертона", команда уступила со счетом 1:2. Но говорить, что прямо каждый матч "орлов" является катастрофически плохим, также неправильно.

Можно вспомнить, как они отстояли ничью против "Челси" еще в начале сентября, а также на достойном уровне противостояли "Манчестер Юнайтед", где в случае немного большего фарта вообще могли выиграть. Конечно, у них есть и отдельные футболисты, которые могут решать судьбу матчей, в частности Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета. Если эти двое будут в хорошей форме, то даже у "Ливерпуля" могут быть проблемы.

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 05.10.2024 - изображение 1

Новости "Ливерпуля"

Состояние команда Арне Слота, которое идет красной нитью через все матчи последних недель - это усталость. Несмотря на то, что мерсисайдцы являются лидерами турнирной таблицы и продолжают побеждать, нужно внимательно смотреть сами матчи. Далеко не в каждом из них победу можно назвать уверенной, иногда результаты вырываются на зубах.

Так было с "Вулверхэмптоном" (2:1) и частично "Болоньей" (2:0) на прошлой и этой неделе. Перед этими матчами были победы над "Вест Хэмом" (5:1), "Борнмутом" (3:0) и "Миланом" (3:1). А когда набраться сил и отдохнуть? В календаре такого периода не наблюдается. Во время международного перерыва большинство игроков поедут в лагерь своих сборных.

Хватит ли им сил выйти и показать еще один классный перформанс в АПЛ? Соперник, кажется, не такой сложный, но когда настигает усталость, то можно потерять очки с любой командой. Также интересно, пойдет ли Слот на некоторую ротацию в стартовом составе.

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 05.10.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 6 5 0 1 12-2 15
2 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 6 4 2 0 14-6 14
3 Арсенал "Арсенал" 6 4 2 0 12-5 14
4 Челси "Челси" 6 4 1 1 15-7 13
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 6 4 1 1 12-9 13
6 Фулхэм "Фулхэм" 6 3 2 1 8-5 11
7 Ньюкасл "Ньюкасл" 6 3 2 1 8-7 11
8 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 6 3 1 2 12-5 10
9 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 2 3 1 10-8 9
10 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 6 2 3 1 6-5 9
11 Борнмут "Борнмут" 6 2 2 2 8-9 8
12 Брентфорд Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 6 2 1 3 5-8 7
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 6 1 2 3 6-10 5
15 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 6 0 4 2 5-10 4
16 Эвертон Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17 Лестер Сити "Лестер Сити" 6 0 3 3 8-12 3
18 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 6 0 3 3 5-9 3
19 Саутгемптон "Саутгемптон" 6 0 1 5 3-12 1
20 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 6 0 1 5 6-16 1

Личные встречи

14.04.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 0:1

09.12.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 1:2

25.02.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:0

15.08.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 1:1

15.07.22 КТМ "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас" 2:0

Цифры и факты

  • В 11 из последних 13 матчей между этими соперниками на "Селхерст Парк" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Ливерпуль" выиграл 9 из последних 10 выездных матчей против "Кристал Пэлас";
  • "Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 9 из последних 10 выездных матчей против "Кристал Пэлас".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Когда мы выше писали о кризисе в "Пэлас", то его частично можно оправдать и травмами, ведь сразу несколько футболистов не смогут сыграть против "Ливерпуля" и не могли сыграть в прошлых матчах. Речь против Чади Риада, Шейка Дукуре, Криса Ричардса и Роба Голдинга. Также под вопросом готовность Матеуса Франсы.

У Арне Слота травмирован только Харви Эллиотт. А еще под вопросом Федерико Кьиза, но это настолько травматичный игрок, что его участие всегда под вопросом.

"Кристал Пэлас", 3-4-1-2: Хендерсон — Лакруа, Гейи, Лерма — Муньос, Уортон, Камада, Митчелл — Эзе — Нкетиа, Матета

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

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6.10
4.55
1.55
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6.18
4.68
1.53
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Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Команда Слота хоть и уставшая, но результаты добывает и если взглянуть на историю этих противостояний, то мерсисайдцы забивают здесь много и обычно побеждают. Учитывая неудачную форму "орлов", здесь прямо напрашивается победа гостей с тремя забитыми голами. Возможно, гол в ворота Алиссона также залетит, но не повлияет на итоговый результат.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.10.2024 в 16:13
Так у Ліверпуля майже вдвічі більше матчів, утім і зіркових нападників теж Тепер Слоту доведеться правильно їх використати, не забуваючи про ротацію! Пригадавши і про Ендо, поки він зовсім не втратив форму Та і десятку основних гравців, що вже мають понад 400 хвилин треба трошки "прорідити" дати 3... 4 на лаві перший тайм посидити Все-ж-таки п'ять замін дає добру змогу "пограти зі складом"
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
04.10.2024 в 16:13
Так у Ліверпуля майже вдвічі більше матчів, утім і зіркових нападників теж Тепер Слоту доведеться правильно їх використати, не забуваючи про ротацію! Пригадавши і про Ендо, поки він зовсім не втратив форму Та і десятку основних гравців, що вже мають понад 400 хвилин треба трошки "прорідити" дати 3... 4 на лаві перший тайм посидити Все-ж-таки п'ять замін дає добру змогу "пограти зі складом"
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