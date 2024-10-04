Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 05.10.2024

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

5 октября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Как ни странно, но это противостояние претендента на чемпионство со своим пока преследователем. Команда Марку Силвы настолько неожиданно сильно стартовала в новом сезоне, что прямо сейчас они всего лишь на расстоянии трех очков от "Манчестер Сити".

Поэтому этот матч выглядит не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. Особенно учитывая потери Кевина Де Брюйне и Родри в составе "горожан".

Новости "Манчестер Сити"

Последние 5 матчей команды Пепа Гвардиолы были очень неоднозначными. Команда явно потеряла набранный на старте сезона темп и этому есть логические объяснения в виде травм. Испанскому специалисту явно есть над чем работать и нужно немного переосмысливать игру собственной команды.

Среди последних матчей были ничьи против "Интера" и "Арсенала". Особенно против "канониров" ничья получилась очень тяжелой и вырванной на последних секундах. Далее была победа над "Уотфордом" в рамках Кубка Английской Лиги, когда они играли вторым составом. Далее ничья против "Ньюкасла" (1:1), которая показала реальные слабости этой команды без лидеров центра поля.

Зато посреди недели они победили "Слован" из Братиславы, но уровень соперника позволял особо не напрягаться. С "Фулхэмом" точно так не получится. Здесь нужен не только гений Холанда, но и сыгранность всей команды, хорошее движение мяча и забегания, которых не хватало в последние недели.

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы откровенно удивляют. Удивляют именно тем, как они играют и в первую очередь как команда, то есть когда мы говорим о хороших результатах "дачников", то имеем в виду не хорошую форму условного Муниза или Хименеса, а именно командную игру.

Связывает эту игру феноменальный Эмиль Смит-Роу, который стал прекрасным дополнением к этому коллективу. Хорошо, что он решился на трансфер из "Арсенала", в котором практически не получал игрового времени. Да, были и неудачи, как в матчах против "Ипсвича" (1:1) и "Вест Хэма" (1:1).

Также они вылетели от "Престона" в Кубке Лиги в серии пенальти. Однако затем была впечатляющая победа над "Ньюкаслом" (3:1) и тяжелая победа над "Ноттингем Форест" (1:0). Они умеют как стильно играть, так и добывать результаты. Не зря "дачники" сейчас в топ-6 чемпионата. Интересно, найдет ли их форма свое продолжение на "Этихаде".

Турнирная таблица

Личные встречи

11.05.24 АПЛ "Фулхэм" — "Манчестер Сити" 0:4

02.09.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Фулхэм" 5:1

30.04.23 АПЛ "Фулхэм" — "Манчестер Сити" 1:2

05.11.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Фулхэм" 2:1

05.02.22 КА "Манчестер Сити" — "Фулхэм" 4:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл каждый из последних 16 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в каждом из последних 17 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" не проигрывает в последних 29 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Пеп Гвардиола имеет немало головной боли из-за кадровых потерь в начале этого сезона. В матче против "дачников" ему из-за травм не смогут помочь: Оскар Бобб, Натан Аке, Родри и Кевин Де Брюйне. Этого достаточно для того, чтобы сказать о неоптимальном составе "горожан".

Что касается Марку Силвы, то у него только один травмированный игрок - Карлос Винисиус. Все остальные готовы играть.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол — Гюндоган, Ковачич — Силва, Фоден, Грилиш — Холанд

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра, Лукич — Траоре, Смит-Роу, Ивоби — Хименес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Не покидает стойкое ощущение, что это будет очень сложный и равный матч, в котором многое решит именно индивидуальный класс отдельных исполнителей. Поскольку тот же класс выше у игроков "горожан", ставим на их победу, однако "дачники" будут бороться и точно удивят своих соперников. Но результат все равно за хозяевами, прогнозируем их минимальную победу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.