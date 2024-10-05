Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 06.10.2024

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

6 октября. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Ноттингем Форест" начал этот сезон нестабильно, хотя все зависит от того, под каким углом смотреть на эти результаты. Если учитывать ожидания, согласно которым они должны были бороться за выживание, то все очень даже неплохо. Но если смотреть на сам рисунок игры, то вопросов немало, ведь это максимально прагматичный футбол, который вряд ли понравится нейтральным болельщикам.

Впрочем, за развлечения в этой игре будет отвечать "Челси", именно от них ожидаем настоящего шоу и веселья. Если у лондонцев игра не пойдет, то "лесники" их закроют, не хотелось бы смотреть скучный матч.

Новости "Челси"

То, чего не ожидал буквально никто накануне старта сезона, но сейчас у команды Энцо Марески серия из 5-ти побед подряд во всех турнирах. Конечно, можно отметить и то, что соперники были не топового уровня, поэтому преувеличивать важность этой серии не надо. С другой стороны, а часто ли нестабильный "Челси" вообще радовал своих болельщиков такими сериями?

Кроме того, что есть хорошие результаты, есть и стильная и результативная игра, которая также не обходится без провалов в обороне и на вратарской линии. Матчи этой команды всегда интересно смотреть, они развлекаются и развлекают всех зрителей. За последние 5 матчей они обыграли "Борнмут" (1:0), "Вест Хэм" (3:0), "Барроу" (5:0), "Брайтон" (4:2) и "Гент" (4:2).

Михаил Мудрика почти никогда не выходит в старте на матчи Премьер-лиги, но его мы будем ожидать с замены. А с первых минут будем ждать магию от Коула Палмера и его партнеров. Они точно хотят в хорошем настроении уйти на перерыв.

Новости "Ноттингем Форест"

Нуну Эшпириту Санту получает немало критики, но не за результаты, а за игру, которую демонстрирует его команда. Насколько же удачно они умеют закрываться в обороне и побеждать за счет контратак. Это стиль, который не так просто реализовать, но "лесники" овладели им на очень высоком уровне.

Среди последних матчей выделяется сенсационная победа на "Энфилде", где они минимально одолели "Ливерпуль" и теперь попытаются повторить подобное уже на стадионе другого английского гранда. Вместе с тем, были ничьи против "Вулверхэмптона" (1:1) и "Брайтона" (2:2), где они сравняли счет в уже проигранном матче, то есть характер у этой команды также есть.

Ну и в прошлом туре было поражение от "Фулхэма" (0:1). Это был не очень удачный матч, но и там "лесники" были близки по крайней мере к ничьей. Играть против сильных коллективов они умеют, поэтому "Челси" надо быть очень осторожными и правильно оценить силу оппонентов.

Турнирная таблица

Личные встречи

11.05.24 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Челси" 2:3

02.09.23 АПЛ "Челси" — "Ноттингем Форест" 0:1

13.05.23 АПЛ "Челси" — "Ноттингем Форест" 2:2

01.01.23 АПЛ "Ноттингем Форест" — "Челси" 1:1

05.01.20 КА "Челси" — "Ноттингем Форест" 2:0

Цифры и факты

"Челси" выиграл 9 из последних 11 матчей в рамках Английской Премьер-лиги;

В 5 из последних 6 матчей с участием "Ноттингем Форест" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Энцо Мареска почти не имеет кадровых проблем и сейчас в команде есть только один травмированный футболист первой команды - это капитан Рис Джеймс. Ну и также под вопросом готовность Карни Чуквуемеки, который и так не является основным исполнителем. Все остальные готовы.

Нуну Эшпириту Санту не может рассчитывать на помощь от Данилу и Ибрагима Сангаре, оба травмированы.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

"Ноттингем Форест", 4-2-3-1: Селс — Айна, Миленкович, Мурилльо, Морено — Уорд-Прауз, Андерсон — Эланга, Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 4:2. Обычно, если играет команда Нуну Эшпириту Санту, то много голов в матчах мы не видим, но эта встреча должна стать исключением. Уж слишком веселый и жизнерадостный сейчас "Челси", чтобы страдать на поле и не давать своим соперникам забить несколько голов. Ставим на то, что команда Марески найдет ключ к воротам Селса и победит, но и свои ворота на замке не оставит, поэтому какие-то безумные 4:2 - вполне реальный вариант.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.