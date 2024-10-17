Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед
Тен Хаг под давлением в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие нападающие сборной Англии Алан Ширер и Гари Линекер считают, что Футбольная ассоциация Англии (The FA) назначила тренером Тухеля из-за ситуации в "Манчестер Юнайтед".
По словам Ширера, Футбольная ассоциация была вынуждена действовать быстро, чтобы не отдать Тухеля в "Манчестер Юнайтед".
Они [Футбольная ассоциация] посмотрели на Томаса Тухеля и решили, что у него есть реальный шанс вскоре получить работу в "Манчестер Юнайтед. Вот она, возможность. Если они не будут действовать быстро, то не получат одного из выдающихся кандидатов на должность в сборной Англии, — сказал Ширер в подкасте The Rest Is Football.
Гари Линекер поддержал соведущего во мнении.
Нам известно, что "Манчестер Юнайтед" летом хотели подписать Тухеля, но этого не произошло, так что, возможно, они снова задумались, а Футбольная ассоциация подумала: "Мы не хотим упускать из-за Манчестер Юнайтед", и, возможно, это подтолкнуло их, — сказал Линекер.
Томас Тухель 16 октября стал новым главным тренером сборной Англии.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич назвал условия, при каких сборная Украины может занять 1-е место в группе Лиги наций
- Судаков рассказал о ссоре Мудрика и Шапаренко из-за игрового номера
- Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
- Кривошеенко: Не знал, почему Таловерова раньше вызывали в сборную - говорили, что он друг Мудрика
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса