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Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед

Англия

Тен Хаг под давлением в клубе

Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшие нападающие сборной Англии Алан Ширер и Гари Линекер считают, что Футбольная ассоциация Англии (The FA) назначила тренером Тухеля из-за ситуации в "Манчестер Юнайтед".

По словам Ширера, Футбольная ассоциация была вынуждена действовать быстро, чтобы не отдать Тухеля в "Манчестер Юнайтед".

Они [Футбольная ассоциация] посмотрели на Томаса Тухеля и решили, что у него есть реальный шанс вскоре получить работу в "Манчестер Юнайтед. Вот она, возможность. Если они не будут действовать быстро, то не получат одного из выдающихся кандидатов на должность в сборной Англии, — сказал Ширер в подкасте The Rest Is Football.

Гари Линекер поддержал соведущего во мнении.

Нам известно, что "Манчестер Юнайтед" летом хотели подписать Тухеля, но этого не произошло, так что, возможно, они снова задумались, а Футбольная ассоциация подумала: "Мы не хотим упускать из-за Манчестер Юнайтед", и, возможно, это подтолкнуло их, — сказал Линекер.

Томас Тухель 16 октября стал новым главным тренером сборной Англии.

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Источник:
TalkSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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