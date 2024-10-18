Тоттенхэм – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 14:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Неожиданная встреча двух середняков АПЛ. Наверняка, оба коллектива имели и продолжают иметь куда большие амбиции, чем просто находиться в середине турнирной таблицы, однако начало сезона получилось не очень удачным.

"Тоттенхэм", в отличие от прошлого сезона, выдал очень слабый старт, причем не только по результатам, но и по содержанию игры. А "Вест Хэм" с новым тренером пока лишь привыкает к новым реалиям, стилю и инструкциям.

Новости "Тоттенхэма"

Три победы, три поражения и одна ничья - вот такие результаты команды Анхе Постекоглу после первых семи туров. Причем стоит отметить, что в последнее время они наконец начали исправляться и выбираться из мини-кризиса. Если бы не матч предыдущего тура против "Брайтона", то можно было бы уверенно утверждать, что "шпоры" наконец нашли свою игру.

В последних 5 матчах во всех турнирах на их счету 4 победы и 1 поражение. Но важно отметить, что 2 из 5 матчей были в рамках Лиги Европы, где соперниками выступили "Карабах" и "Ференцварош", Что касается АПЛ, то мы увидели достаточно уверенную победу против "Брентфорда" (3:1), затем неожиданно разгромили "Манчестер Юнайтед" на выезде (3:0), но матч с "Брайтоном"... его лучше забыть.

После взрывного первого тайма и победы со счетом 2:0, лондонцы вышли на второй тайм и проиграли его без шансов, в итоге проиграв весь матч 3:2. Катастрофа, но можно считать, что это был единичный случай, который скорее станет исключением. По крайней мере, так надеются в "Тоттенхэме".

Новости "Вест Хэма"

Подопечные Хулена Лопетеги пока не совсем понимают, чего от них требует главный тренер. По крайней мере, если посмотреть на игру этой команды, которая состоит из качественных исполнителей, создается впечатление, что они действительно не понимают принципов испанского специалиста.

Именно поэтому пока в результатах наблюдаются очевидные проблемы. А какие же были ожидания перед началом. С другой стороны, все это можно решить со временем, вот только получится ли? За последние 5 матчей "молотобойцы" победили лишь 1 раз, как раз в прошлом туре, а до этого еще два поражения и две ничьи.

Победа произошла против "Ипсвича", одного из аутсайдеров лиги (4:1), а перед этим была ничья с "Брентфордом" (1:1), поражение от "Ливерпуля" в Кубке Лиги (1:5), также проиграли "Челси" на своем стадионе (0:3) и еще была ничья с "Фулхэмом" (1:1). В общем, это выглядит не так плохо, учитывая уровень соперников, однако у болельщиков "молотобойцев" явно выше ожидания.

Турнирная таблица

Личные встречи

02.04.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 1:1

07.12.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 1:2

18.07.23 КТМ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 3:2

19.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" 2:0

31.08.22 АПЛ "Вест Хэм" — "Тоттенхэм" 1:1

Цифры и факты

В 5 из последних 6 матчей между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" на "Лондон Стэдиум" проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" забил по крайней мере 2 гола в последних трех матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 6 матчах с участием "Тоттенхэма" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Конечно, не очень удачный старт сезона от команды Постеколу можно обосновать и травмами, например, если вспомнить о главном лидере Сона Хын Мина. Кстати, он под вопросом и на этот матч. Точно травмирован Уилсон Одобер, он не сыграет, а еще под вопросом Ришарлисон и Лукас Бергвалл.

Что касается "Вест Хэма", то там кадровых проблем куда меньше. Есть лишь вопросы по поводу готовности Никласа Фюллькрюга, который был травмирован в последние недели.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Кулусевски, Бентанкур, Маддисон — Джонсон, Соланке, Сон

"Вест Хэм", 4-1-4-1: Ареола — Ван-Биссака, Тодибо, Килман, Эмерсон — Родригес — Боуэн, Соучек, Пакета, Кудус — Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Кроме того, что "шпоры" находятся в объективно лучшей форме, чем "молотобойцы", они обладают лучшим составом и имеют преимущество домашнего поля. Все здесь намекает на победу хозяев, на которую мы и поставим. Вот только легкой прогулки все равно ожидать не стоит, команда Лопетеги даст бой, но проиграет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.