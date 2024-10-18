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Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 8-й тур.
19 октября. 19:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Илья Забарный ждет в гости одного из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Есть ли хотя бы теоретические шансы у "вишен" остановить "канониров"? Конечно, есть, вопрос лишь в том, насколько большие.
Александр Зинченко из-за травмы вылетел из состава своей команды и можно было уже и забыть, что украинских игрок все еще является футболистом "Асренала". Но мы точно будем ожидать и его, хотя бы на скамейке запасных, если не завтра, то в ближайшие недели.
Новости "Борнмута"
Команда Андони Ираолы продолжает свою неровную ходу после старта чемпионата. Если посмотреть исключительно на результаты "вишен", то возникает немало вопросов по поводу того, правильный ли тренер у руля и знает ли он, что делает.
Вот только это если смотреть исключительно на результаты, потому что именно по игре это все куда интереснее. Чего только стоит перформанс команды в матче против "Челси", где они проиграли со счетом 1:0, хотя по справедливости должны были побеждать и создали для этого достаточно моментов. Подобных матчей хватает. Имеется в виду тех, где команда Ираолы прекрасно атакует, но не может реализовать.
За последние 5 матчей у них 2 победы и 3 поражения. Удалось победить "Эвертон" (3:2), да именно в том эпическом камбэке на последних секундах матча, а также обыграли "Саутгемптон" (3:1). То есть победы были над аутсайдерами. Уступили за это время "Челси", "Ливерпулю" и "Лестеру". Особенно бросается в глаза поражение от "лис", это было неожиданно и произошло в прошлом туре. Болельщики "Борнмута" будут просить реабилитации. Но может ли их команда реабилитироваться в матче против "Арсенала"?
Новости "Арсенала"
На фоне больших кадровых и игровых проблем "Манчестер Сити" именно "Арсенал" внезапно стал главным фаворитом в борьбе за чемпионство. Как еще можно смотреть на "канониров", если не как на фаворитов в любом следующем матче, кроме разве что против "горожан"?
Подопечные Микеля Артеты продолжают свой путь к успеху, они набрали неплохую форму не только в чемпионате, но и в Лиге Чемпионов. Что важно, они не боятся изменять собственному стилю ради результата. Они научились быть разными, в том числе и чрезвычайно прагматичными. Кажется, что такая команда обречена на итоговый успех.
В последних 5 матчах у них 4 победы и 1 ничья. Единственная ничья произошла в матче против "Манчестер Сити", когда они играли в меньшинстве весь второй тайм и пропустили гол только на последних секундах. Далее были победы над "Болтоном" в Кубке Лиги (5:1), "Лестером" (4:2), "ПСЖ" (2:0) и "Саутгемптоном" (3:1). "Борнмут" может стать следующей жертвой.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|2
|"Манчестер Сити"
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|4
|"Челси"
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|5
|"Астон Вилла"
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|7
|"Ньюкасл"
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|8
|"Фулхэм"
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|9
|"Тоттенхэм"
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|12
|"Вест Хэм Юнайтед"
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|13
|"Борнмут"
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|15
|"Лестер Сити"
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|18
|"Кристал Пэлас"
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|19
|"Саутгемптон"
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|20
|"Вулверхэмптон"
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
Личные встречи
25.07.24 КТМ "Арсенал" — "Борнмут" 1:1
04.05.24 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:0
30.09.23 КТМ "Борнмут" — "Арсенал" 0:4
04.03.23 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:2
20.08.22 АПЛ "Борнмут" — "Арсенал" 0:3
Цифры и факты
- "Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 20 из последних 25 матчей в рамках АПЛ;
- "Арсенал" выиграл 11 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги;
- В последних 3 выездных матчах против "Борнмута" "Арсенал" выигрывал как после первого, так и после второго таймов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Андони Ираола почти не имеет реальных проблем с составом, под вопросом лишь готовность полузащитника Тайлера Адамса, который пропустил очень большой период из-за травмы.
А что касается Микеля Артеты, то там все гораздо сложнее. Точно травмированы и не смогут сыграть: Мартин Эдегор, Александр Зинченко и Киран Тирни. Непонятное физическое состояние у Юрриена Тимбера, Томаса Партея, Габриэла Мартинелли, Кая Гаверца, Букайо Саки и Бена Уайта. Но они, почти наверняка, будут готовы. Также по условиям правил АПЛ, голкипер Нето не сможет сыграть против клуба, которому принадлежит.
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Сенеси, Забарный, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Тавернье, Уаттара — Эванилсон
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Райс, Партей, Мерино — Сака, Гаверц, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 1:3. Да, травма Эдегора немного ограничивает атакующий потенциал "канониров", однако они настолько на другом уровне по сравнению с "вишнями", что по поводу их победы сомнений мало. Прогнозируем уверенную победу гостей с разницей в 2 гола. Свой гол за счет домашнего поля "Борнмут" все же забьет.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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