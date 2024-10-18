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Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Борнмутом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии

Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 19:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Илья Забарный ждет в гости одного из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Есть ли хотя бы теоретические шансы у "вишен" остановить "канониров"? Конечно, есть, вопрос лишь в том, насколько большие.

Александр Зинченко из-за травмы вылетел из состава своей команды и можно было уже и забыть, что украинских игрок все еще является футболистом "Асренала". Но мы точно будем ожидать и его, хотя бы на скамейке запасных, если не завтра, то в ближайшие недели.

Содержание

Новости "Борнмута"

Команда Андони Ираолы продолжает свою неровную ходу после старта чемпионата. Если посмотреть исключительно на результаты "вишен", то возникает немало вопросов по поводу того, правильный ли тренер у руля и знает ли он, что делает.

Вот только это если смотреть исключительно на результаты, потому что именно по игре это все куда интереснее. Чего только стоит перформанс команды в матче против "Челси", где они проиграли со счетом 1:0, хотя по справедливости должны были побеждать и создали для этого достаточно моментов. Подобных матчей хватает. Имеется в виду тех, где команда Ираолы прекрасно атакует, но не может реализовать.

За последние 5 матчей у них 2 победы и 3 поражения. Удалось победить "Эвертон" (3:2), да именно в том эпическом камбэке на последних секундах матча, а также обыграли "Саутгемптон" (3:1). То есть победы были над аутсайдерами. Уступили за это время "Челси", "Ливерпулю" и "Лестеру". Особенно бросается в глаза поражение от "лис", это было неожиданно и произошло в прошлом туре. Болельщики "Борнмута" будут просить реабилитации. Но может ли их команда реабилитироваться в матче против "Арсенала"?

Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024 - изображение 1

Новости "Арсенала"

На фоне больших кадровых и игровых проблем "Манчестер Сити" именно "Арсенал" внезапно стал главным фаворитом в борьбе за чемпионство. Как еще можно смотреть на "канониров", если не как на фаворитов в любом следующем матче, кроме разве что против "горожан"?

Подопечные Микеля Артеты продолжают свой путь к успеху, они набрали неплохую форму не только в чемпионате, но и в Лиге Чемпионов. Что важно, они не боятся изменять собственному стилю ради результата. Они научились быть разными, в том числе и чрезвычайно прагматичными. Кажется, что такая команда обречена на итоговый успех.

В последних 5 матчах у них 4 победы и 1 ничья. Единственная ничья произошла в матче против "Манчестер Сити", когда они играли в меньшинстве весь второй тайм и пропустили гол только на последних секундах. Далее были победы над "Болтоном" в Кубке Лиги (5:1), "Лестером" (4:2), "ПСЖ" (2:0) и "Саутгемптоном" (3:1). "Борнмут" может стать следующей жертвой.

Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 6 0 1 13-2 18
2 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 5 2 0 17-8 17
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 2 0 15-6 17
4 Челси "Челси" 7 4 2 1 16-8 14
5 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 2 1 12-9 14
6 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 3 3 1 13-10 12
7 Ньюкасл "Ньюкасл" 7 3 3 1 8-7 12
8 Фулхэм "Фулхэм" 7 3 2 2 10-8 11
9 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 7 3 1 3 14-8 10
10 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 7 2 4 1 7-6 10
11 Брентфорд Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 7 2 2 3 10-11 8
13 Борнмут "Борнмут" 7 2 2 3 8-10 8
14 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 7 2 2 3 5-8 8
15 Лестер Сити "Лестер Сити" 7 1 3 3 9-12 6
16 Эвертон Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 7 0 4 3 6-14 4
18 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 7 0 3 4 5-10 3
19 Саутгемптон "Саутгемптон" 7 0 1 6 4-15 1
20 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 7 0 1 6 9-21 1

Личные встречи

25.07.24 КТМ "Арсенал" — "Борнмут" 1:1

04.05.24 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:0

30.09.23 КТМ "Борнмут" — "Арсенал" 0:4

04.03.23 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:2

20.08.22 АПЛ "Борнмут" — "Арсенал" 0:3

Цифры и факты

  • "Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 20 из последних 25 матчей в рамках АПЛ;
  • "Арсенал" выиграл 11 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • В последних 3 выездных матчах против "Борнмута" "Арсенал" выигрывал как после первого, так и после второго таймов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Андони Ираола почти не имеет реальных проблем с составом, под вопросом лишь готовность полузащитника Тайлера Адамса, который пропустил очень большой период из-за травмы.

А что касается Микеля Артеты, то там все гораздо сложнее. Точно травмированы и не смогут сыграть: Мартин Эдегор, Александр Зинченко и Киран Тирни. Непонятное физическое состояние у Юрриена Тимбера, Томаса Партея, Габриэла Мартинелли, Кая Гаверца, Букайо Саки и Бена Уайта. Но они, почти наверняка, будут готовы. Также по условиям правил АПЛ, голкипер Нето не сможет сыграть против клуба, которому принадлежит.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Сенеси, Забарный, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Тавернье, Уаттара — Эванилсон

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Райс, Партей, Мерино — Сака, Гаверц, Мартинелли

Ставки и коэффициенты на матч

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4.05
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4.14
1.70
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Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Да, травма Эдегора немного ограничивает атакующий потенциал "канониров", однако они настолько на другом уровне по сравнению с "вишнями", что по поводу их победы сомнений мало. Прогнозируем уверенную победу гостей с разницей в 2 гола. Свой гол за счет домашнего поля "Борнмут" все же забьет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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