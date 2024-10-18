Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 19.10.2024

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

19 октября. 19:30. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Илья Забарный ждет в гости одного из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Есть ли хотя бы теоретические шансы у "вишен" остановить "канониров"? Конечно, есть, вопрос лишь в том, насколько большие.

Александр Зинченко из-за травмы вылетел из состава своей команды и можно было уже и забыть, что украинских игрок все еще является футболистом "Асренала". Но мы точно будем ожидать и его, хотя бы на скамейке запасных, если не завтра, то в ближайшие недели.

Новости "Борнмута"

Команда Андони Ираолы продолжает свою неровную ходу после старта чемпионата. Если посмотреть исключительно на результаты "вишен", то возникает немало вопросов по поводу того, правильный ли тренер у руля и знает ли он, что делает.

Вот только это если смотреть исключительно на результаты, потому что именно по игре это все куда интереснее. Чего только стоит перформанс команды в матче против "Челси", где они проиграли со счетом 1:0, хотя по справедливости должны были побеждать и создали для этого достаточно моментов. Подобных матчей хватает. Имеется в виду тех, где команда Ираолы прекрасно атакует, но не может реализовать.

За последние 5 матчей у них 2 победы и 3 поражения. Удалось победить "Эвертон" (3:2), да именно в том эпическом камбэке на последних секундах матча, а также обыграли "Саутгемптон" (3:1). То есть победы были над аутсайдерами. Уступили за это время "Челси", "Ливерпулю" и "Лестеру". Особенно бросается в глаза поражение от "лис", это было неожиданно и произошло в прошлом туре. Болельщики "Борнмута" будут просить реабилитации. Но может ли их команда реабилитироваться в матче против "Арсенала"?

Новости "Арсенала"

На фоне больших кадровых и игровых проблем "Манчестер Сити" именно "Арсенал" внезапно стал главным фаворитом в борьбе за чемпионство. Как еще можно смотреть на "канониров", если не как на фаворитов в любом следующем матче, кроме разве что против "горожан"?

Подопечные Микеля Артеты продолжают свой путь к успеху, они набрали неплохую форму не только в чемпионате, но и в Лиге Чемпионов. Что важно, они не боятся изменять собственному стилю ради результата. Они научились быть разными, в том числе и чрезвычайно прагматичными. Кажется, что такая команда обречена на итоговый успех.

В последних 5 матчах у них 4 победы и 1 ничья. Единственная ничья произошла в матче против "Манчестер Сити", когда они играли в меньшинстве весь второй тайм и пропустили гол только на последних секундах. Далее были победы над "Болтоном" в Кубке Лиги (5:1), "Лестером" (4:2), "ПСЖ" (2:0) и "Саутгемптоном" (3:1). "Борнмут" может стать следующей жертвой.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.07.24 КТМ "Арсенал" — "Борнмут" 1:1

04.05.24 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:0

30.09.23 КТМ "Борнмут" — "Арсенал" 0:4

04.03.23 АПЛ "Арсенал" — "Борнмут" 3:2

20.08.22 АПЛ "Борнмут" — "Арсенал" 0:3

Цифры и факты

"Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 20 из последних 25 матчей в рамках АПЛ;

"Арсенал" выиграл 11 из последних 13 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 3 выездных матчах против "Борнмута" "Арсенал" выигрывал как после первого, так и после второго таймов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Андони Ираола почти не имеет реальных проблем с составом, под вопросом лишь готовность полузащитника Тайлера Адамса, который пропустил очень большой период из-за травмы.

А что касается Микеля Артеты, то там все гораздо сложнее. Точно травмированы и не смогут сыграть: Мартин Эдегор, Александр Зинченко и Киран Тирни. Непонятное физическое состояние у Юрриена Тимбера, Томаса Партея, Габриэла Мартинелли, Кая Гаверца, Букайо Саки и Бена Уайта. Но они, почти наверняка, будут готовы. Также по условиям правил АПЛ, голкипер Нето не сможет сыграть против клуба, которому принадлежит.

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Сенеси, Забарный, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Тавернье, Уаттара — Эванилсон

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Райс, Партей, Мерино — Сака, Гаверц, Мартинелли

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Да, травма Эдегора немного ограничивает атакующий потенциал "канониров", однако они настолько на другом уровне по сравнению с "вишнями", что по поводу их победы сомнений мало. Прогнозируем уверенную победу гостей с разницей в 2 гола. Свой гол за счет домашнего поля "Борнмут" все же забьет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.