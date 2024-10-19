Украинец на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.10.2024

Английская Премьер-лига, восьмой тур

19 октября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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На тернистом пути МЮ появилась молодая агрессивная команда, которая может навредить любому сопернику. По крайней мере, в турнирной таблице "Брентфорд" идет выше подопечных тен Хага. А в прошлом сезоне “пчелы” сыграли вничью против манкунианцев дома, а в гостях потеряли победу на 90+3 и 90+7 минутах из-за дубля Мактоминея. Скотта в команде тен Хага уже нет. Так что и легче будет получить очки?

Новости Манчестер Юнайтед

17 сентября – знаковый день в текущем сезоне для команды тен Хага. В это время последний раз побеждали его подопечные. И не кого нибудь, а "Барнсли" из третьего английского дивизиона. Семь голов без ответа – до сих пор единственный положительный результат за последние шесть матчей.

Но, с другой стороны, в зависимости, что называть позитивом. Так как в недавнем матче ЛЕ против “Порту” МЮ вырвал ничью в меньшинстве, в предыдущем туре АПЛ против “Астон Виллы” удержал ворота сухими в гостях. Для текущего уровня манкунианцев и развития событий на поле – это неплохие результаты. Но отнюдь не хорош. Кризис есть кризис, и он все больше углубляется.

Кадры хозяев

Лазарет в МЮ работает круглосуточно уже несколько лет. Сегодня точно не сыграют Магуайр, Йоро, Маласия, Мейну. Угарте и Хойлунд привезли травмы из сборных, но у них еще есть шанс восстановиться. Также под вопросом Шоу, Маунт и Гарначо.

Новости Брентфорда

Короли первых минут. За последние четыре тура АПЛ “пчелы” во всех поединках забивали сразу же в первые 80 секунд. Однако выиграть смогли только однажды, проиграв две встречи. Но и соперники в поражениях были соответствующие: "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

А вот с "вулвз" в прошлом туре было очень весело. Еще до перерыва команды отличились шестью голами, а итоговый счет – 5:3. Это именно единственная победа подопечных Франка за четыре тура. В общей сложности за семь матчей этого сезона команда набрала 10 очков и идет на 11 месте. У “Ман Юнайтед” на два зачетных пункта меньше — он и расположился на три позиции ниже. Очень все плотно посредине турнирной таблицы.

Кадры гостей

Потерь у “пчел” тоже немало. Точно вне игры из-за травм Хики, Тьяго, Дсилва, Генри и Густаво Нунеса. Также под вопросом Дамсгор, Йенсен и Висса. Поэтому вполне возможно появление на поле Егора Ярмолюка. И даже не с лавки для запасных.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда

Последние пять личных встреч хозяев

06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

03.10. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЕ)

29.09. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3 (АПЛ)

25.09. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1 (ЛЕ)

21.09. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

05.10. Брентфорд – Вулверхэмптон 5:3 (АПЛ)

28.09. Брентфорд – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

21.09. Тоттенхэм – Брентфорд 3:1 (АПЛ)

17.09. Брентфорд – Лейтон Ориент 3:1 (Кубок лиги)

14.09. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

30.03.2024. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

07.10.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 7 6 0 1 13-2 18 2 "Манчестер Сити" 7 5 2 0 17-8 17 3 "Арсенал" 7 5 2 0 15-6 17 4 "Челси" 7 4 2 1 16-8 14 5 "Астон Вилла" 7 4 2 1 12-9 14 6 "Брайтон" 7 3 3 1 13-10 12 7 "Ньюкасл" 7 3 3 1 8-7 12 8 "Фулхэм" 7 3 2 2 10-8 11 9 "Тоттенхэм" 7 3 1 3 14-8 10 10 "Ноттингем Форест" 7 2 4 1 7-6 10 11 "Брентфорд" 7 3 1 3 13-13 10 12 "Вест Хэм Юнайтед" 7 2 2 3 10-11 8 13 "Борнмут" 7 2 2 3 8-10 8 14 "Манчестер Юнайтед" 7 2 2 3 5-8 8 15 "Лестер Сити" 7 1 3 3 9-12 6 16 "Эвертон" 7 1 2 4 7-15 5 17 "Ипсвич Таун" 7 0 4 3 6-14 4 18 "Кристал Пэлас" 7 0 3 4 5-10 3 19 "Саутгемптон" 7 0 1 6 4-15 1 20 "Вулверхэмптон" 7 0 1 6 9-21 1

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football

Последняя победа “пчел” против МЮ в гостях датируется 1937 годом. Но и встреч между командами было не так много – 19 за всю историю. Сегодня “Брентфорду” также три очка взять не удастся, но за быстрым голом они приехать должны. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,55).