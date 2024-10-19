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Украинец на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.10.2024
Испытания для обоих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, восьмой тур
19 октября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Сэмюэль Барротт
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
На тернистом пути МЮ появилась молодая агрессивная команда, которая может навредить любому сопернику. По крайней мере, в турнирной таблице "Брентфорд" идет выше подопечных тен Хага. А в прошлом сезоне “пчелы” сыграли вничью против манкунианцев дома, а в гостях потеряли победу на 90+3 и 90+7 минутах из-за дубля Мактоминея. Скотта в команде тен Хага уже нет. Так что и легче будет получить очки?
Новости Манчестер Юнайтед
17 сентября – знаковый день в текущем сезоне для команды тен Хага. В это время последний раз побеждали его подопечные. И не кого нибудь, а "Барнсли" из третьего английского дивизиона. Семь голов без ответа – до сих пор единственный положительный результат за последние шесть матчей.
Но, с другой стороны, в зависимости, что называть позитивом. Так как в недавнем матче ЛЕ против “Порту” МЮ вырвал ничью в меньшинстве, в предыдущем туре АПЛ против “Астон Виллы” удержал ворота сухими в гостях. Для текущего уровня манкунианцев и развития событий на поле – это неплохие результаты. Но отнюдь не хорош. Кризис есть кризис, и он все больше углубляется.
Кадры хозяев
Лазарет в МЮ работает круглосуточно уже несколько лет. Сегодня точно не сыграют Магуайр, Йоро, Маласия, Мейну. Угарте и Хойлунд привезли травмы из сборных, но у них еще есть шанс восстановиться. Также под вопросом Шоу, Маунт и Гарначо.
Новости Брентфорда
Короли первых минут. За последние четыре тура АПЛ “пчелы” во всех поединках забивали сразу же в первые 80 секунд. Однако выиграть смогли только однажды, проиграв две встречи. Но и соперники в поражениях были соответствующие: "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".
А вот с "вулвз" в прошлом туре было очень весело. Еще до перерыва команды отличились шестью голами, а итоговый счет – 5:3. Это именно единственная победа подопечных Франка за четыре тура. В общей сложности за семь матчей этого сезона команда набрала 10 очков и идет на 11 месте. У “Ман Юнайтед” на два зачетных пункта меньше — он и расположился на три позиции ниже. Очень все плотно посредине турнирной таблицы.
Кадры гостей
Потерь у “пчел” тоже немало. Точно вне игры из-за травм Хики, Тьяго, Дсилва, Генри и Густаво Нунеса. Также под вопросом Дамсгор, Йенсен и Висса. Поэтому вполне возможно появление на поле Егора Ярмолюка. И даже не с лавки для запасных.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда
Последние пять личных встреч хозяев
- 06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
- 03.10. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЕ)
- 29.09. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3 (АПЛ)
- 25.09. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1 (ЛЕ)
- 21.09. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч гостей
- 05.10. Брентфорд – Вулверхэмптон 5:3 (АПЛ)
- 28.09. Брентфорд – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
- 21.09. Тоттенхэм – Брентфорд 3:1 (АПЛ)
- 17.09. Брентфорд – Лейтон Ориент 3:1 (Кубок лиги)
- 14.09. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
30.03.2024. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
07.10.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|2
|
"Манчестер Сити"
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|3
|
"Арсенал"
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|4
|
"Челси"
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|5
|
"Астон Вилла"
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|6
|
"Брайтон"
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|7
|
"Ньюкасл"
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|8
|
"Фулхэм"
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|9
|
"Тоттенхэм"
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|10
|
"Ноттингем Форест"
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|11
|
"Брентфорд"
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|12
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|13
|
"Борнмут"
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|15
|
"Лестер Сити"
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|16
|
"Эвертон"
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|17
|
"Ипсвич Таун"
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|18
|
"Кристал Пэлас"
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|19
|
"Саутгемптон"
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|20
|
"Вулверхэмптон"
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football
Последняя победа “пчел” против МЮ в гостях датируется 1937 годом. Но и встреч между командами было не так много – 19 за всю историю. Сегодня “Брентфорду” также три очка взять не удастся, но за быстрым голом они приехать должны. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,55).
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