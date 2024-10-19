Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 20.10.2024

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

20 октября. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Битва лидера чемпионата против клуба, который как раз замыкает топ-4. Команды с разными амбициями на этот сезон, хотя с одинаково громкими именами в футболе. "Ливерпуль" попытается закрепиться на вершине благодаря очередной победе, а команда Марески сделает все возможное, чтобы взять реванш за игру прошлого сезона на этом же стадионе и сделать громкое заявление победой над грандом.

Могут ли лондонцы создать реальные проблемы команде Арне Слота? В прошлом сезоне этот матч завершился разгромом "синих" фактически без шансов. Хотелось бы увидеть больше борьбы.

Новости "Ливерпуля"

После ухода Юргена Клоппа, который точно является эпохальной фигурой в истории клуба, стандарты команды вообще не упали. Арне Слот успешно продолжает работу своего предшественника и пока очень уверенно побеждает в тех матчах, где должна и даже больше.

За последние 5 матчей Салах и компания имеют на своем счету 5 побед, а если бы не поражение от "Ноттингем Форест" несколько недель назад, то у них был бы 100%-й результат по этому сезону, причем как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов.

Им удалось обыграть "Борнмут" (3:0), "Вест Хэм" (5:1), "Вулверхэмптон" (2:1), "Болонью" (2:0) и "Кристал Пэлас" (1:0). Конечно, перед международным перерывом было заметно, насколько трудно футболистам выдерживать такой график в физическом плане, команда выглядела уставшей, но даже это не мешало им забирать свое. Возможно, после того, как некоторые игроки хоть немного отдохнули во время перерыва на сборные (хотя большинство все же играло в это время), они смогут выйти свежими и спокойно разберутся с "Челси".

Новости "Челси"

Неожиданно успешный старт сезона в исполнении команды Энцо Марески продолжается. Неужели кто-то действительно мог предсказать, что они будут идти в топ-4 в октябре и настоящие показывать неплохой футбол после буквально двух месяцев с новым тренером? Мы точно нет. Но и перехваливать их точно не стоит.

За последние 5 матчей на счету лондонцев 4 победы и 1 ничья. Удалось обыграть "Вест Хэм" (3:0), "Барроу" в рамках Кубка Лиги (5:0), "Брайтон" (4:2) и "Гент" в Лиге Конференций (4:2). А вот в последнем матче перед паузой на сборные против "Ноттингем Форест" возникли проблемы, все завершилось вничью 1:1, хотя вообще могло закончиться и поражением.

Команда идет неплохо, но все еще нестабильно, особенно что касается именно игры. Иногда все решает гений Палмера, иногда Роберта Санчеса, а иногда действительно командные победы без вопросов. Бывает по-разному, из-за чего нет стабильности в игре, зато результаты пока что неплохие. Вполне возможно, "Ливерпуль" изрядно подпортит им настроение, ведь давно "синие" не противостояли топ-клубам. Последний раз, когда такое было, они проиграли "Манчестер Сити" (0:2).

Турнирная таблица

Личные встречи

25.02.24 КАЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:0 (после эт 0:1)

31.01.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 4:1

13.08.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 1:1

04.04.23 АПЛ "Челси" — "Ливерпуль" 0:0

21.01.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Челси" 0:0

Цифры и факты

8 из последних 9 матчей между "Ливерпулем" и "Челси" завершились вничью в основное время;

В 8 из последних 9 матчей между "Ливерпулем" и "Челси" фиксировалась ничья как после первого, так и после второго таймов;

"Ливерпуль" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этой встречи у Арне Слота есть как минимум одна серьезная потеря: Алиссон Бекер, который травмировался в прошлом матче против "Кристал Пэлас". Также травмирован Харви Эллиотт, но его и не следует считать ключевым игроком стартового состава. Также под вопросом готовность Федерико Кьезы. Все остальные готовы выходить на поле.

У Энцо Марески вообще нет никаких травм. Даже Рис Джеймс вернулся к тренировкам и будет в заявке на игру. Впрочем, придется играть без двух основных защитников, которые пропускают игру из-за дисквалификации, ведь перебрали желтых. Речь о Марке Кукурелью и Уэсли Фофане. Также, почти наверняка, Мудрика в стартовом составе ожидать не стоит.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Собослай, Диас — Нуньес

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Колвилл, Вейга — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Трудно прогнозировать итог этого матча, особенно после международного перерыва, когда особенно много вопросов к готовности играть на максимум всех южноамериканцев. Но спорить с тем фактом, что хозяева более классная команда, которая имеет лучшую оборону и должна здесь побеждать, никто не будет. Да, "Челси" умеет атаковать, впрочем есть ощущение, что ван Дейк и Конате найдут способ ее остановить. Победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.