Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.10.2024

Английская Премьер-лига, восьмой тур

20 октября, 16:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В прошлом, чемпионском сезоне для МС "Вулверхэмптон" однажды обыграл команду Гвардиолы. Сейчас дела у коллективов идут совершенно противоположным образом. В то время как "Сити" снова борется за титул и идет на вершине турнирной таблицы, "вулвз" плетется на дне. Стоит ли ожидать сенсацию, или все пойдет по простому плану победы более сильного?

Новости Вулверхэмптона

За семь туров "волки" набрали один зачетный пункт. Очень "не густо". Единственная ничья была против "Ноттингема" в третьем раунде. Все остальные встречи – поражения.

В прошлом туре "Вулверхэмптон" забил трижды и... все равно проиграл. "Брентфорд" отличился больше раз. И в компенсированное ко второму тайму время заходил со счетом 5:2, но еще не пропустил. Это было пятое подряд поражение команды О'Нила.

В том числе "вулвз" вылетел из Кубка лиги от "Брайтона". А в АПЛ сейчас идет на предпоследнем месте. Хуже только "Саутгемптон" – и то, только из-за разницы забитых-пропущенных (у "волков" больше забитых). Если и сегодня команда О'Нила проиграет, то снова вернется на дно турнирной таблицы.

Кадры хозяев

Много потерь у "Вулверхэмптона". Не сыграют сегодня из-за травм Чивоме, Гонсалес, Москера, Траоре, Хван и Калайджич. Уже даже ищут усиление обороны "волки", ведь у них самое плохое количество пропущенных в чемпионате – 21 гол.

Новости Манчестер Сити

В прошлом туре "горожане" играли против "Фулхэма". Да, первыми пропустили. Но потом забили трижды (еще пропустили) и выиграли. Сами себе усложнили задачу и исправили ошибки. Но стоит отметить игру именно "дачников" – они в атаке действовали остро и быстро.

За последние три тура в АПЛ "горожане" дважды потеряли очки. Сначала едва вырвали ничью у большинстве против “Арсенала”, а затем не смогли дожать “Ньюкасл”. Поэтому "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, но "Сити" идет всего на один зачетный пункт позади. А мерсисайдцы сегодня еще и с “Челси” сыграют.

23 октября у подопечных Гвардиолы матч Лиги чемпионов. Звучит, не правда ли? Но на "Этихад" придет "Спарта" Прага. А дальше будет “Саутгемптон”. Потому пока для команды испанца – легкий период в календаре.

Кадры гостей

Еще и положительные новости из лазарета "горожан": Аке и де Брюйне уже занимаются в общей группе. Не факт, что они будут готовы именно сегодня, но главное для Гвардиолы, что оба близки к усилению состава. А вот Бобб и Родри до сих пор лечатся.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити

Последние пять личных встреч хозяев

05.10. Брентфорд – Вулверхэмптон 5:3 (АПЛ)

28.09. Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

21.09. Астон Вилла – Вулверхэмптон 3:1 (АПЛ)

18.09. Брайтон – Вулверхэмптон 3:2 (Кубок лиги)

15.09. Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

05.10. Манчестер Сити – Фулхэм 3:2 (АПЛ)

01.10. Слован Братислава – Манчестер Сити 0:4 (Лига чемпионов)

28.09. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

24.09. Манчестер Сити – Уотфорд 2:1 (Кубок лиги)

22.09. Манчестер Сити – Арсенал 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Вулверхэмптоном и Манчестером Сити

04.05.24. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 5:1 (АПЛ)

30.09.23. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

22.01.23. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

17.09.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

11.05.22. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:5 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 7 6 0 1 13-2 18 2 "Манчестер Сити" 7 5 2 0 17-8 17 3 "Арсенал" 8 5 2 1 15-8 17 4 "Астон Вилла" 8 5 2 1 15-10 17 5 "Брайтон" 8 4 3 1 14-10 15 6 "Челси" 7 4 2 1 16-8 14 7 "Тоттенхэм" 8 4 1 3 18-9 13 8 "Ньюкасл" 8 3 3 2 8-8 12 9 "Фулхэм" 8 3 2 3 11-11 11 10 "Борнмут" 8 3 2 3 10-10 11 11 "Манчестер Юнайтед" 8 3 2 3 7-9 11 12 "Ноттингем Форест" 7 2 4 1 7-6 10 13 "Брентфорд" 8 3 1 4 14-15 10 14 "Лестер Сити" 8 2 3 3 12-14 9 15 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 2 4 11-15 8 16 "Эвертон" 8 2 2 4 9-15 8 17 "Ипсвич Таун" 8 0 4 4 6-16 4 18 "Кристал Пэлас" 7 0 3 4 5-10 3 19 "Вулверхэмптон" 7 0 1 6 9-21 1 20 "Саутгемптон" 8 0 1 7 6-18 1

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити

Прогноз матча Вулверхэмптон – Манчестер Сити от UA-Football

Разные, совсем разные полюса футбола. Да, у "вулвз" много поражений. Но на то есть причины – очень большая концентрация матчей с теми, кто претендует на высокие места. Однако и проблема подопечных О'Нила сегодня никуда не исчезает: "Сити" тоже одна из таких команд. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с форой -1,5 (Кф 1,83).