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Астон Вилла – Борнмут. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 26.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Астон Виллой" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 9-й тур.
26 октября. 17:00. Бирмингем. "Вилла Парк"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Илья Забарный вместе с "Борнмутом" посетит в гости "Астон Виллу", которая неплохо начала новый сезон, уверенно идет в Лиге Чемпионов и сейчас в топ-4 чемпионата Англии.
Унаи Эмери и его ребята, кажется, не собираются сбавлять обороты и даже во втором сезоне остаются реальной силой в английском футболе. "Борнмут" пока что наоборот, выступает ниже ожиданий, однако все еще идет в середине таблицы и на "Вилла Парк" попытается улучшить свое положение.
Новости "Астон Виллы"
В последних 5 матчах команда Унаи Эмери дважды сыграла вничью и 3 раза победила. Что интересно, в рамках Лиги Чемпионов они пока только побеждают и идут среди лидеров в турнирной таблице. В АПЛ не все так замечательно, но и там они продолжают показывать неплохой уровень.
В конце сентября они все же провалили матч с "Ипсвичем", который завершился вничью 2:2. Тогда начали первые разговоры по поводу того, что команды не хватит на несколько фронтов одновременно. Впрочем, сразу же после этого была победа над "Баварией" (1:0), которую обсуждали все и везде.
Далее был непростой матч против "Манчестер Юнайтед", который завершился без забитых голов, но делаем скидку на уровень оппозиции, в каком бы состоянии ни были манкунианцы на тот момент. Также белая победа над "Фулхэмом" (3:1), который находится в отличной форме. А посреди этой недели они снова победили в рамках Лиги Чемпионов, на этот раз пострадала "Болонья" (2:0), там также не возникло особых проблем. Они в форме, они готовы продолжать свою борьбу за повторное попадание в топ-4.
Новости "Борнмута"
Андони Ираола и его команда продолжают быть максимально нестабильными, однако в последние недели дела пошли вверх. Стоит отметить, что на старте сезона у них был очень сложный календарь, ведь пришлось противостоять "Ливерпулю", "Челси", "Ньюкаслу" и "Арсеналу", все в рамках первых восьми туров.
Интересно, что "Арсенал" именно в прошлом туре даже удалось обыграть, правда там частично помогла красная карточка Уильяма Салиба. Но и до удаления они вполне на равных сражались со своими соперниками. В итоге выиграли 2:0.
Перед этим был неудачный выезд в "Лестер", где "вишни" минимально уступили 0:1, что стало определенным шоком. А еще раньше была победа над "Саутгемптоном" (3:1). То есть результаты крайне нестабильны, но победа на прошлой неделе против "Арсенала" может вдохновить команду на новые победы. Хочется увидеть именно возвращение той игровой формы, которую мы наблюдали в прошлом сезоне. Смогут ли они показать хотя бы намеки на нее на "Вилла Парк"? Посмотрим.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|2
|"Манчестер Сити"
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|3
|"Арсенал"
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4
|"Астон Вилла"
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|6
|"Челси"
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|7
|"Тоттенхэм"
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|8
|Ноттингем Форест
|8
|3
|4
|1
|8-6
|13
|9
|"Ньюкасл"
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|10
|"Фулхэм"
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|11
|"Борнмут"
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|14
|"Лестер Сити"
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|18
|"Кристал Пэлас"
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|19
|"Саутгемптон"
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|20
|"Вулверхэмптон"
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Личные встречи
21.04.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Борнмут" 3:1
03.12.23 АПЛ "Борнмут" — "Астон Вилла" 2:2
18.03.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Борнмут" 3:0
06.08.22 АПЛ "Борнмут" — "Астон Вилла" 2:0
01.02.20 АПЛ "Борнмут" — "Астон Вилла" 2:1
Цифры и факты
- В 6 из последних 7 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;
- В последних 5 матчах между этими соперниками на "Вилла Парк" проходила ставка ТБ 2.5;
- В 5 из последних 6 матчей "Астон Виллы" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;
- "Астон Вилла" забила как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчах в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Кадровая ситуация крайне положительная для обоих наставников. Унаи Эмери вообще не имеет ни одного травмированного игрока в своем составе и если бы не дисквалификация Джейдена Фиолоджена, то все были бы доступны.
Что касается Андони Ираолы, то у него также только одна потеря, впрочем они именно из-за травмы. Не сможет сыграть Алекс Скотт, все остальные готовы выходить на поле.
"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Кэш, Карлос, Торрес, Динь — Рамзи, Онана, Тилеманс, Макгинн — Роджерс — Уоткинс
"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Кажется, что "вишни" понемногу выходят из игрового кризиса и теперь готовы давать неплохой бой любому сопернику, как это было в прошлом сезоне. Если бы игра проходила на их домашнем стадионе, можно было бы даже прогнозировать ничью или сенсационную победу, но мы говорим о Бирмингеме. Кажется, что "Астон Вилла" слишком сильна прямо здесь и сейчас. Поэтому победа хозяев с преимуществом в один гол, но без пропущенного мяча они поле не покинут.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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