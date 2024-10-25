Астон Вилла – Борнмут. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 26.10.2024

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

26 октября. 17:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Илья Забарный вместе с "Борнмутом" посетит в гости "Астон Виллу", которая неплохо начала новый сезон, уверенно идет в Лиге Чемпионов и сейчас в топ-4 чемпионата Англии.

Унаи Эмери и его ребята, кажется, не собираются сбавлять обороты и даже во втором сезоне остаются реальной силой в английском футболе. "Борнмут" пока что наоборот, выступает ниже ожиданий, однако все еще идет в середине таблицы и на "Вилла Парк" попытается улучшить свое положение.

Новости "Астон Виллы"

В последних 5 матчах команда Унаи Эмери дважды сыграла вничью и 3 раза победила. Что интересно, в рамках Лиги Чемпионов они пока только побеждают и идут среди лидеров в турнирной таблице. В АПЛ не все так замечательно, но и там они продолжают показывать неплохой уровень.

В конце сентября они все же провалили матч с "Ипсвичем", который завершился вничью 2:2. Тогда начали первые разговоры по поводу того, что команды не хватит на несколько фронтов одновременно. Впрочем, сразу же после этого была победа над "Баварией" (1:0), которую обсуждали все и везде.

Далее был непростой матч против "Манчестер Юнайтед", который завершился без забитых голов, но делаем скидку на уровень оппозиции, в каком бы состоянии ни были манкунианцы на тот момент. Также белая победа над "Фулхэмом" (3:1), который находится в отличной форме. А посреди этой недели они снова победили в рамках Лиги Чемпионов, на этот раз пострадала "Болонья" (2:0), там также не возникло особых проблем. Они в форме, они готовы продолжать свою борьбу за повторное попадание в топ-4.

Новости "Борнмута"

Андони Ираола и его команда продолжают быть максимально нестабильными, однако в последние недели дела пошли вверх. Стоит отметить, что на старте сезона у них был очень сложный календарь, ведь пришлось противостоять "Ливерпулю", "Челси", "Ньюкаслу" и "Арсеналу", все в рамках первых восьми туров.

Интересно, что "Арсенал" именно в прошлом туре даже удалось обыграть, правда там частично помогла красная карточка Уильяма Салиба. Но и до удаления они вполне на равных сражались со своими соперниками. В итоге выиграли 2:0.

Перед этим был неудачный выезд в "Лестер", где "вишни" минимально уступили 0:1, что стало определенным шоком. А еще раньше была победа над "Саутгемптоном" (3:1). То есть результаты крайне нестабильны, но победа на прошлой неделе против "Арсенала" может вдохновить команду на новые победы. Хочется увидеть именно возвращение той игровой формы, которую мы наблюдали в прошлом сезоне. Смогут ли они показать хотя бы намеки на нее на "Вилла Парк"? Посмотрим.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.04.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Борнмут" 3:1

03.12.23 АПЛ "Борнмут" — "Астон Вилла" 2:2

18.03.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Борнмут" 3:0

06.08.22 АПЛ "Борнмут" — "Астон Вилла" 2:0

01.02.20 АПЛ "Борнмут" — "Астон Вилла" 2:1

Цифры и факты

В 6 из последних 7 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 5 матчах между этими соперниками на "Вилла Парк" проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 матчей "Астон Виллы" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;

"Астон Вилла" забила как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кадровая ситуация крайне положительная для обоих наставников. Унаи Эмери вообще не имеет ни одного травмированного игрока в своем составе и если бы не дисквалификация Джейдена Фиолоджена, то все были бы доступны.

Что касается Андони Ираолы, то у него также только одна потеря, впрочем они именно из-за травмы. Не сможет сыграть Алекс Скотт, все остальные готовы выходить на поле.

"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Кэш, Карлос, Торрес, Динь — Рамзи, Онана, Тилеманс, Макгинн — Роджерс — Уоткинс

"Борнмут", 4-2-3-1: Кепа — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Кажется, что "вишни" понемногу выходят из игрового кризиса и теперь готовы давать неплохой бой любому сопернику, как это было в прошлом сезоне. Если бы игра проходила на их домашнем стадионе, можно было бы даже прогнозировать ничью или сенсационную победу, но мы говорим о Бирмингеме. Кажется, что "Астон Вилла" слишком сильна прямо здесь и сейчас. Поэтому победа хозяев с преимуществом в один гол, но без пропущенного мяча они поле не покинут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.