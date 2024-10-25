Манчестер Сити – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 26.10.2024

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

26 октября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Пока Пеп Гвардиола плавно адаптирует игру своей команды к отсутствию Родри, у "горожан" достаточно простое расписание матчей и условно после прогулки со "Спартой" в Лиге Чемпионов, теперь они будут играть против главного аутсайдера АПЛ "Саутгемптона".

Это идеальные условия для того, чтобы имплементировать в команду некоторые новые идеи и механизмы и очередной матч, где они это будут оттачивать, пройдет в субботу.

Новости "Манчестер Сити"

Пеп Гвардиола наслаждается передышкой в плане отсутствия очень тяжелых матчей против топовых соперников. Небольшой момент турбулентности не помешал им быть среди лидеров АПЛ и отставать от первого "Ливерпуля" всего на 1 балл.

В последних 5 матчах они одержали 4 победы и 1 матч сыграли вничью. И ничья была еще в сентябре, когда в непростом выездном противостоянии "Сити" не смог одолеть "Ньюкасл". С того и начался (точнее продолжился) небольшой кризис Эрлинга Холанда, который долгое время не мог забить гол на фоне больших ожиданий.

Затем была победа над "Слованом" из Братиславы, также очень непростой матч против "Фулхэма", от которого много ожиданий не было, впрочем команда Марку Силвы показала все слабые места манкунианцев и только из-за собственной нереализации поплатились результатом, проиграли 2:3.

Затем была победа, вырванная на последних минутах, в матче против "Вулверхэмптона". Джон Стоунз выступил в качестве главного героя. Ну и посреди этой недели они легко обыграли пражскую "Спарту" (5:0). Хорошо, что пока что их не испытывают топовые коллективы, иначе результаты могли бы пострадать при такой игре. Особенно это касается выступлений в обороне, которая пока что проваливается едва ли не в каждой игре.

Новости "Саутгемптона"

Подопечные Рассела Мартина все еще остаются подопечными Рассела Мартина. Очень неудачный сезон проводят "святые" после возвращения в Премьер-лигу. Пока что они не могут выиграть ни одного матча и имеют только одну ничью против "Ипсвича" (1:1), еще одного новичка АПЛ.

Конечно, они могут похвастаться проходом "Эвертона" в рамках Кубка Лиги в серии пенальти, но дальше идет только мрак и неудачи. Поражение от "Борнмута" (1:3), затем "Арсеналу" (1:3), а затем и "Лестеру" (2:3).

Особенно болезненным было поражение от "лис" в минувшие выходные, ведь после первого тайма они вели в счете 2:0 и все шло к первой победе "святых", но нет. Во второй половине встречи "Лестер" оформил камбэк и забрал три очка. Стоит отметить, что в атаке эта команда все же неплохо показывает себя, они умеют атаковать, но когда речь заходит об обороне, все слишком плохо.

Турнирная таблица

Личные встречи

08.04.23 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Сити" 1:4

11.01.23 КАЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Сити" 2:0

08.10.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Саутгемптон" 4:0

20.03.22 КА "Саутгемптон" — "Манчестер Сити" 1:4

22.01.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Манчестер Сити" 1:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" непобедим в последнем 31 матче в рамках Английской Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в 16 из последних 17 матчей в рамках АПЛ;

"Саутгемптон" не может выиграть в последнем 21 матче в рамках АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Небольшой период нестабильности команды Пепа Гвардиолы сопровождается немалым количеством травм. Например, сразу 6 игроков не смогут сыграть против "Саутгемптона" из-за травм: Оскар Бобб, Родри, Кевин де Брюйне, Кайл Уокер, Джек Грилиш и Жереми Доку.

Впрочем, свои кадровые проблемы имеет и Рассел Мартин, трое травмированных, которые не сыграют: Гэвин Базуну, Росс Стюарт и Уилл Смоллбоун. Также под вопросом готовность Юкинари Сагавары, ну и не забываем о дисквалификации Райана Фрейзера.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол — Ковачич — Силва, Фоден, Гюндоган, Савиньо — Холанд

"Саутгемптон", 3-4-3: Рамсдейл — Гарвид-Беллис, Беднарек, Стивенс — Сугавара, Даунс, Арибо, Уокер-Питерс — Диблинг, Арчер, Фернандеш

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Саутгемптон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 4:0. Несмотря на значительные кадровые потери, увидеть здесь что-то, кроме разгромной победы "горожан", очень трудно. Рискнем спрогнозировать 4 гола в ворота Аарона Рамсдейла. Разница в классе и форме обеих команд слишком велика, чтобы "святые" имели шансы зацепиться за результат.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.