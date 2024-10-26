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Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 27.10.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Ньюкаслом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 9-й тур.
27 октября. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Два претендента на высокие места в АПЛ, между которыми сейчас всего 2 зачетных балла, сходятся в очном матче на "Стэмфорд Бридж". Интересно, что за следующие 4 дня мы увидим сразу 2 матча между ними, сначала в рамках Премьер-лиги а затем и в рамках Кубка Английской Лиги.
Но о делах в Кубке позже, сейчас будем разбирать то, что обоим коллективам нужно здесь и сейчас и в какой форме они подходят к очной встрече.
Новости "Челси"
После очень удачного сентября, по итогам которого Энцо Мареску признали лучшим тренером месяца, а Коула Палмера - лучшим игроком месяца, команда все же потерпела легкий спад в результатах. Да, если брать во внимание матчи в Лиге Конференций, то все не так плохо, однако в АПЛ все сложнее.
Вообще за последние 5 матчей у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение, но учтите, до 2 победы были именно в третьем по престижности еврокубке. А в АПЛ последние две игры завершились без побед: ничья против "Ноттингем Форест" (1:1) и поражение на "Энфилде" от "Ливерпуля" (1:2).
Посреди этой недели уже классическим вторым составом с Михаилом Мудриком в старте они на выезде одолели "Панатинаикос" (4:1). В той игре украинцу удалось оформить гол и 2 голевые передачи. Некоторые заговорили по поводу того, что теперь стоит ожидать Мудрика в стартовом составе на матч Премьер-лиги, но вряд ли. Зная методы Марески, максимум - это скамейка запасных. Трудно у него перейти из статуса игрока ротации к игроку старта, разве что кто-то травмируется и это будет вынужденно.
Новости "Ньюкасла"
Подопечные Эдди Хау неплохо стартовали в новом сезоне АПЛ, впрочем все стало немного печальнее в октябре, прямо как у "Челси", которые имели куда лучшие результаты раньше, но теперь все стало немного печальнее.
За последние 5 официальных матчей "сороки" выиграли только однажды и это произошло в рамках Кубка Английской Лиги против "Уисблдона" (1:0). Все, остальные 4 матча были в рамках АПЛ и там 2 поражения и 2 ничьи. Вничью сыграли против "Манчестер Сити" (1:1) и "Эвертона" (0:0). Именно матч против "горожан" стоит отмечать с положительной стороны, ведь тогда они даже были ближе к победе, чем команда Гвардиолы.
Кроме того, проиграли "Фулхэму" (1:3), который все же очень сильно начал этот сезон. А на прошлой неделе не смогли найти аргументов против "Брайтона" (0:1). Не хватает этой команде сыгранности и нападающего в хорошей форме. То Исак отсутствовал из-за травмы, поэтому в центре нападения играл Гордон, то Исак вернулся, но не набрал форму. Сложно все в этой команде на данный момент.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|2
|"Манчестер Сити"
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|3
|"Арсенал"
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|4
|"Астон Вилла"
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|5
|Ноттингем Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|7
|"Челси"
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|8
|"Тоттенхэм"
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|9
|"Ньюкасл"
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|10
|"Фулхэм"
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|11
|"Борнмут"
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|14
|"Лестер Сити"
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|18
|"Кристал Пэлас"
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|19
|"Саутгемптон"
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|20
|"Вулверхэмптон"
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Личные встречи
11.03.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 3:2
19.12.23 КАЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1
25.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 4:1
27.07.23 КТМ "Ньюкасл" — "Челси" 1:1
28.05.23 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1
Цифры и факты
- "Челси" не проигрывает в последних 14 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;
- В последних 3 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;
- В 6 из последних 7 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Определенное преимущество команда Марески будет иметь не только в контексте того, что будет играть на своем поле, но и из-за пустого лазарета. Нет травмированных игроков или дисквалифицированных. Все готовы играть.
Эдди Хау о таком может только мечтать. Сейчас травмированными футболистами остаются: Свен Ботман, Джамал Ласселс, Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Кроме того, под вопросом готовность Мартина Дубравки.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон — Гордон, Исак, Барнс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Обе команды пока потеряли свой победный ход в Премьер-лиге и нужно как-то это исправлять. Впрочем, лондонцы имеют преимущество домашнего поля и не имеют вообще травмированных игроков в составе. Уже эти два аргумента должны намекнуть на победу хозяев. Впрочем пропускать голы они также любят, поэтому минимальная победа с пропущенным голом - наиболее вероятный итог по нашему мнению.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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