Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 27.10.2024

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

27 октября. 16:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Два претендента на высокие места в АПЛ, между которыми сейчас всего 2 зачетных балла, сходятся в очном матче на "Стэмфорд Бридж". Интересно, что за следующие 4 дня мы увидим сразу 2 матча между ними, сначала в рамках Премьер-лиги а затем и в рамках Кубка Английской Лиги.

Но о делах в Кубке позже, сейчас будем разбирать то, что обоим коллективам нужно здесь и сейчас и в какой форме они подходят к очной встрече.

Новости "Челси"

После очень удачного сентября, по итогам которого Энцо Мареску признали лучшим тренером месяца, а Коула Палмера - лучшим игроком месяца, команда все же потерпела легкий спад в результатах. Да, если брать во внимание матчи в Лиге Конференций, то все не так плохо, однако в АПЛ все сложнее.

Вообще за последние 5 матчей у них 3 победы, 1 ничья и 1 поражение, но учтите, до 2 победы были именно в третьем по престижности еврокубке. А в АПЛ последние две игры завершились без побед: ничья против "Ноттингем Форест" (1:1) и поражение на "Энфилде" от "Ливерпуля" (1:2).

Посреди этой недели уже классическим вторым составом с Михаилом Мудриком в старте они на выезде одолели "Панатинаикос" (4:1). В той игре украинцу удалось оформить гол и 2 голевые передачи. Некоторые заговорили по поводу того, что теперь стоит ожидать Мудрика в стартовом составе на матч Премьер-лиги, но вряд ли. Зная методы Марески, максимум - это скамейка запасных. Трудно у него перейти из статуса игрока ротации к игроку старта, разве что кто-то травмируется и это будет вынужденно.

Новости "Ньюкасла"

Подопечные Эдди Хау неплохо стартовали в новом сезоне АПЛ, впрочем все стало немного печальнее в октябре, прямо как у "Челси", которые имели куда лучшие результаты раньше, но теперь все стало немного печальнее.

За последние 5 официальных матчей "сороки" выиграли только однажды и это произошло в рамках Кубка Английской Лиги против "Уисблдона" (1:0). Все, остальные 4 матча были в рамках АПЛ и там 2 поражения и 2 ничьи. Вничью сыграли против "Манчестер Сити" (1:1) и "Эвертона" (0:0). Именно матч против "горожан" стоит отмечать с положительной стороны, ведь тогда они даже были ближе к победе, чем команда Гвардиолы.

Кроме того, проиграли "Фулхэму" (1:3), который все же очень сильно начал этот сезон. А на прошлой неделе не смогли найти аргументов против "Брайтона" (0:1). Не хватает этой команде сыгранности и нападающего в хорошей форме. То Исак отсутствовал из-за травмы, поэтому в центре нападения играл Гордон, то Исак вернулся, но не набрал форму. Сложно все в этой команде на данный момент.

Турнирная таблица

Личные встречи

11.03.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 3:2

19.12.23 КАЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1

25.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 4:1

27.07.23 КТМ "Ньюкасл" — "Челси" 1:1

28.05.23 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1

Цифры и факты

"Челси" не проигрывает в последних 14 домашних матчах против "Ньюкасла" во всех турнирах;

В последних 3 матчах "Ньюкасла" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

В 6 из последних 7 матчей "Челси" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Определенное преимущество команда Марески будет иметь не только в контексте того, что будет играть на своем поле, но и из-за пустого лазарета. Нет травмированных игроков или дисквалифицированных. Все готовы играть.

Эдди Хау о таком может только мечтать. Сейчас травмированными футболистами остаются: Свен Ботман, Джамал Ласселс, Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Кроме того, под вопросом готовность Мартина Дубравки.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуэке, Палмер, Санчо — Джексон

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон — Гордон, Исак, Барнс

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Обе команды пока потеряли свой победный ход в Премьер-лиге и нужно как-то это исправлять. Впрочем, лондонцы имеют преимущество домашнего поля и не имеют вообще травмированных игроков в составе. Уже эти два аргумента должны намекнуть на победу хозяев. Впрочем пропускать голы они также любят, поэтому минимальная победа с пропущенным голом - наиболее вероятный итог по нашему мнению.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.