Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 27.10.2024

Английская Премьер-лига, девятый тур

27 октября, 16:00. "Лондон Стедиум"

Главный арбитр: Дэвид Кут

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Что "Вест Хэм", что "Манчестер Юнайтед" равно начали сезон – очень неудачно. Команды находятся в нижней части турнирной таблицы. Однако там такая плотность, что любая победа выталкивает тебя на несколько строчек вверх. Но эти три очка еще нужно заработать.

Новости Вест Хэма

За последние шесть матчей в рамках чемпионата "молотобойцы" победили однажды. Это был поединок против новичка АПЛ "Ипсвича". Уверенные 4:1, пусть и с пропущенным. Однако параллельно проиграли "Сити" 0:3, "Челси" с тем же счетом, с "Брентфордом" и "Фулхэмом" отыгрывались – в итоге были ничьи. Потому приятного мало.

Не было его и в прошедшем туре. "Вест Хэм" первым забил в гостях против "Тоттенхэма", но еще до перерыва пропустил в ответ. А за восемь минут на старте второго тайма еще трижды вытаскивал мяч из сетки своих ворот. Да еще потом в меньшинстве остался. С таким расписанием очков не наберешься. Пока – восемь баллов в восьми турах и итоговое 16-е место турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета составляет пять пунктов, но является ли это успокоением?

Кадры хозяев

Кудус не сыграет сегодня именно из-за удаления. Также другой нападающий Фуллькруг вне игры. Купили его летом за 27 миллионов евро, а он травмировался в начале сентября. Что есть, что нет.

Новости Манчестер Юнайтед

В предыдущем матче в АПЛ манкунианцы победили. Это были волевые три очка. "Брентфорд" забил в конце первого тайма, но голы Гарначо и Хойлунда перевернули игру. В общем, МЮ и еще мог забивать, только, как всегда, реализация подвела. И пока она позволяет находиться всего на 13 месте АПЛ. Восемь очков в 11 матчах – этим должен быть доволен пятый самый дорогой состав лиги по данным Transfermarkt.

Пока "Вест Хэм" отдыхает от еврокубков, у МЮ есть дополнительная ноша. Участие команды тен Хага в Лиге Европы – это "и выдерживать тяжело, и бросить жалко". Потому и играют “для галочки”. В прошлый четверг заработали третью ничью. В этот раз соперник был интересен – команда бывшего тренера МЮ Жозе Моуринью. Но игра на поле превратилась в ответный ничейный результат в табло.

Кадры гостей

В этом поединке травмировался Антони – он не поможет команде сегодня. Также вне игры Магуайр, Мэйна, Йоро, Маласия, Шоу и Маунт. В лазарете МЮ, как обычно, аншлаг.

Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

19.10. Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)

05.10. Вест Хэм – Ипсвич 4:1 (АПЛ)

28.09. Брентфорд – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

25.09. Ливерпуль – Вест Хэм 5:1 (Кубок лиги)

21.09. Вест Хэм – Челси 0:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

24.10. Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЕ)

19.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

03.10. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЕ)

29.09. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3 (АПЛ)

Последние пять матчей между соперниками

04.02.24. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

23.12.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

07.05.23. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

01.03.23. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

30.10.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Манчестер Сити" 9 7 2 0 20-9 23 2 "Ливерпуль" 8 7 0 1 15-3 21 3 "Астон Вилла" 9 5 3 1 16-11 18 4 "Арсенал" 8 5 2 1 15-8 17 5 "Брайтон" 9 4 4 1 16-12 16 6 "Ноттингем Форест" 9 4 4 1 11-7 16 7 "Челси" 8 4 2 2 17-10 14 8 "Тоттенхэм" 8 4 1 3 18-9 13 9 "Брентфорд" 9 4 1 4 18-18 13 10 "Фулхэм" 9 3 3 3 12-12 12 11 "Борнмут" 9 3 3 3 11-11 12 12 "Ньюкасл" 8 3 3 2 8-8 12 13 "Манчестер Юнайтед" 8 3 2 3 7-9 11 14 "Лестер Сити" 9 2 3 4 13-17 9 15 "Эвертон" 9 2 3 4 10-16 9 16 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 2 4 11-15 8 17 Ипсвич Таун 9 0 4 5 9-20 4 18 "Кристал Пэлас" 8 0 3 5 5-11 3 19 "Вулверхэмптон" 9 0 2 7 12-25 2 20 "Саутгемптон" 9 0 1 8 6-19 1

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

За последние шесть поединков в Лондоне против "Вест Хэма" МЮ проиграл четыре. Во всех шести – пропускал. В общем, манкунианцы играют "на ноль" очень редко. Сегодня может быть тот же случай, ведь из атаки "Вест Хэма" выпали сразу два центрфорварда. А на голы гостей надеяться не стоит. Прогноз: Тотал меньше 3,5 (Кф 1,66).