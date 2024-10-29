Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024

Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.

30 октября. 21:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Вряд ли матч на прошлых выходных можно назвать репетицией. "Челси" и "Ньюкасл" сыграли между собой на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-лиги и именно тот матч был важным и главным.

Вторая серия этого противостояния в пределах нескольких дней уже не столь важна, впрочем, не менее интригующая. Теперь действо переносится на домашний стадион "сорок", а значит команде Марески будет сложнее. Интересно, смогут ли лондонцы одержать победу и здесь?

Новости "Ньюкасла"

Конечно, не так часто мы можем увидеть, когда команды должны играть дважды подряд в пределах нескольких дней. Стоит отметить, что подопечные Эдди Хау очень хорошо отыграли матч против "Челси" в воскресенье, несмотря на поражение. Скорость Исака, забегание Холла и техника Гимараэса с Жоэлинтоном постоянно держали в напряжении хозяев "Стэмфорд Бридж".

Вообще "сороки" очень хорошо начали сезон, вот только в последние недели все пошло не той дорогой. В последних 5 матчах они выиграли лишь однажды, произошло это в рамках Кубка Английской Лиги против "Уимблдона", но и там все прошло не без проблем, победа лишь минимальная.

Кроме того, была неплохая ничья против "Манчестер Сити", где они дали неплохой бой "горожанам" и даже были близки к победе, но все завершилось 1:1. А еще ничья против "Эвертона", где был незабитый пенальти от Гордона и вообще матч разочарований (0:0).

А последние две игры они проиграли "Брайтону" (0:1) и "Челси" (1:2). Конечно, не в каждом матче они действительно заслуживали проиграть или сыграть вничью, частенько "сороки" недозабивают. Впрочем, результаты все же скорее правильно отражают действующую форму этой команды.

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески после небольшого проседания в результатах в октябре как будто снова выходят на выравнивание формы, хотя от них продолжает веять нестабильностью. Не такой, как от команды Почеттино в прошлом сезоне, но все же нестабильностью.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. Удалось без особых проблем обыграть "Гент" (4:2) и "Панатинаикос" (4:1) в рамках Лиги Конференций, не без помощи Михаила Мудрика, который сейчас является кубковым футболистом в команде.

Также в минувшие выходные удалось обыграть "Ньюкасл" у себя дома (2:1), однако перед этим проиграли "Ливерпулю" с аналогичным счетом на выезде, хотя и уровень игры был достойным, а также сыграли вничью против "Ноттингем Форест" (1:1), хотя могли даже проиграть в родных стенах.

Здесь есть неплохие шансы на выход Михаила Мудрика в стартовом составе, ведь это очередной кубковый матч, именно в этих противостояниях Мареска обычно дает шансы украинцу себя проявить.

Личные встречи

27.10.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 2:1

11.03.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 3:2

19.12.23 КАЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1 (пен. 4:2)

25.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 4:1

27.07.23 КТМ "Ньюкасл" — "Челси" 1:1

Цифры и факты

"Челси" и "Ньюкасл" встречались в рамках Кубка Английской Лиги в прошлом сезоне, правда на "Стэмфорд Бридж". Тогда Мудрик в конце матча сравнял счет и "синие" прошли дальше в серии пенальти;

В 4 из последних 5 матчей "Ньюкасла" проходила ставка ТМ 2.5;

В 7 из последних 8 матчей "Челси" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Хау точно может заявить, что проблемы с результатами и игрой частично можно оправдать травмами. Действительно, сейчас у "сорок" в лазарете находятся: Свен Ботман, Джамал Ласселс, Каллум Уилсон и Киран Триппьер. Кроме того, под вопросом готовность Энтони Гордона, который уже пропустил матч с "Челси" два дня назад.

Что касается "Челси", то травмированных вообще нет. Энцо Мареска накануне матча подтвердил, что все готовы играть. Но это не значит, что он будет выпускать сильнейший состав.

"Ньюкасл", 4-3-3: Влаходимос — Ливраменто, Крафт, Шер, Келли — Лонгстафф, Уиллок, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Осула

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Бадиашиль, Адарабиойо, Кукурелья — Дьюсбери-Холл, Фернандес — Санчо, Феликс, Мудрик — Нкунку

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Конечно, матч переносится на "Сент-Джеймс Парк" и да, это совсем другой турнир с другими составами, но кажется, что счет будет такой же, как был в воскресенье. Второй состав "Челси" номинально сильнее и свежее. Поэтому ставим на победу гостей, но, как и всегда, не без пропущенного гола в свои ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.