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Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Челси" в рамках 1/8 Кубка Английской Лиги

Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.

30 октября. 21:45. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Вряд ли матч на прошлых выходных можно назвать репетицией. "Челси" и "Ньюкасл" сыграли между собой на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-лиги и именно тот матч был важным и главным.

Вторая серия этого противостояния в пределах нескольких дней уже не столь важна, впрочем, не менее интригующая. Теперь действо переносится на домашний стадион "сорок", а значит команде Марески будет сложнее. Интересно, смогут ли лондонцы одержать победу и здесь?

Содержание

Новости "Ньюкасла"

Конечно, не так часто мы можем увидеть, когда команды должны играть дважды подряд в пределах нескольких дней. Стоит отметить, что подопечные Эдди Хау очень хорошо отыграли матч против "Челси" в воскресенье, несмотря на поражение. Скорость Исака, забегание Холла и техника Гимараэса с Жоэлинтоном постоянно держали в напряжении хозяев "Стэмфорд Бридж".

Вообще "сороки" очень хорошо начали сезон, вот только в последние недели все пошло не той дорогой. В последних 5 матчах они выиграли лишь однажды, произошло это в рамках Кубка Английской Лиги против "Уимблдона", но и там все прошло не без проблем, победа лишь минимальная.

Кроме того, была неплохая ничья против "Манчестер Сити", где они дали неплохой бой "горожанам" и даже были близки к победе, но все завершилось 1:1. А еще ничья против "Эвертона", где был незабитый пенальти от Гордона и вообще матч разочарований (0:0).

А последние две игры они проиграли "Брайтону" (0:1) и "Челси" (1:2). Конечно, не в каждом матче они действительно заслуживали проиграть или сыграть вничью, частенько "сороки" недозабивают. Впрочем, результаты все же скорее правильно отражают действующую форму этой команды.

Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024 - изображение 1

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески после небольшого проседания в результатах в октябре как будто снова выходят на выравнивание формы, хотя от них продолжает веять нестабильностью. Не такой, как от команды Почеттино в прошлом сезоне, но все же нестабильностью.

За последние 5 матчей на их счету 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. Удалось без особых проблем обыграть "Гент" (4:2) и "Панатинаикос" (4:1) в рамках Лиги Конференций, не без помощи Михаила Мудрика, который сейчас является кубковым футболистом в команде.

Также в минувшие выходные удалось обыграть "Ньюкасл" у себя дома (2:1), однако перед этим проиграли "Ливерпулю" с аналогичным счетом на выезде, хотя и уровень игры был достойным, а также сыграли вничью против "Ноттингем Форест" (1:1), хотя могли даже проиграть в родных стенах.

Здесь есть неплохие шансы на выход Михаила Мудрика в стартовом составе, ведь это очередной кубковый матч, именно в этих противостояниях Мареска обычно дает шансы украинцу себя проявить.

Ньюкасл – Челси. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024 - изображение 2

Личные встречи

27.10.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 2:1

11.03.24 АПЛ "Челси" — "Ньюкасл" 3:2

19.12.23 КАЛ "Челси" — "Ньюкасл" 1:1 (пен. 4:2)

25.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Челси" 4:1

27.07.23 КТМ "Ньюкасл" — "Челси" 1:1

Цифры и факты

  • "Челси" и "Ньюкасл" встречались в рамках Кубка Английской Лиги в прошлом сезоне, правда на "Стэмфорд Бридж". Тогда Мудрик в конце матча сравнял счет и "синие" прошли дальше в серии пенальти;
  • В 4 из последних 5 матчей "Ньюкасла" проходила ставка ТМ 2.5;
  • В 7 из последних 8 матчей "Челси" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Хау точно может заявить, что проблемы с результатами и игрой частично можно оправдать травмами. Действительно, сейчас у "сорок" в лазарете находятся: Свен Ботман, Джамал Ласселс, Каллум Уилсон и Киран Триппьер. Кроме того, под вопросом готовность Энтони Гордона, который уже пропустил матч с "Челси" два дня назад.

Что касается "Челси", то травмированных вообще нет. Энцо Мареска накануне матча подтвердил, что все готовы играть. Но это не значит, что он будет выпускать сильнейший состав.

"Ньюкасл", 4-3-3: Влаходимос — Ливраменто, Крафт, Шер, Келли — Лонгстафф, Уиллок, Жоэлинтон — Мерфи, Исак, Осула

"Челси", 4-2-3-1: Йоргенсен — Дисаси, Бадиашиль, Адарабиойо, Кукурелья — Дьюсбери-Холл, Фернандес — Санчо, Феликс, Мудрик — Нкунку

Ставки и коэффициенты на матч

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2.61
3.65
2.62
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2.55
3.65
2.59
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Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Конечно, матч переносится на "Сент-Джеймс Парк" и да, это совсем другой турнир с другими составами, но кажется, что счет будет такой же, как был в воскресенье. Второй состав "Челси" номинально сильнее и свежее. Поэтому ставим на победу гостей, но, как и всегда, не без пропущенного гола в свои ворота.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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