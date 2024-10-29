Тоттенхэм – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024

Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.

30 октября. 22:15. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Пеп Гвардиола уже давно не встречался с действительно серьезным соперником и в последние недели скорее расслаблялся в противостояниях против "Саутгемптона" или пражской "Спарты". Теперь перед ними настоящее испытание на выезде с "Тоттенхэмом".

Конечно, это всего лишь Кубок Английской Лиги и многие клубы несерьезно к нему относятся. Возможно, в этой игре мы увидим ротацию от обоих наставников, но от этого матч не перестает быть интересным.

Новости "Тоттенхэма"

Максимальная нестабильность и потеря атакующей остроты прошлого сезона. Вот так пока можно охарактеризовать сезон команды Анге Постекоглу. Конечно, австралийский специалист может нам напомнить о том, что за последние 5 матчей он выиграл трижды, поэтому все не так плохо.

Конечно, не все так плохо, но давайте пройдемся по этим матчам подробнее. Лига Европы и победа над "Ференцварошем" (2:1), которая получилась непростой, но и мотивации выкладываться там на 100% не было. Далее был матч с "Брайтоном", где по ходу "шпоры" полностью потеряли контроль над ходом игры и потеряли преимущество в два гола, в итоге проиграв (2:3). Это был прямо роковой вечер и фото растерянного Постекоглу разлетелись по всей британской прессе.

Далее была уверенная победа над кризисным "Вест Хэмом" с новым главным тренером (4:1). Отмечаем действительно качественный футбол, здесь только комплименты. Однако дальше была максимально неуверенная минимальная победа над "АЗ" (1:0), а в минувшие выходные они не смогли вообще найти каких-то аргументов в матче против "Кристал Пэлас" и проиграли 0:1. Это была первая победа "орлов" в сезоне АПЛ.

Если форму "Тоттенхэма" нельзя назвать кризисом, то по крайней мере вызывать беспокойство она должна, от этого и вопрос: насколько они готовы к противостоянию с "Манчестер Сити"?

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы также далеко не в лучшей форме, несмотря на то, что они выиграли каждый из последних 5 матчей. Здесь просто нужно понимать, кто именно выступал соперником и какой уровень игры от них мы увидели.

К победам в Лиге Чемпионов против "Слована" и "Спарты" вопросов нет, там просто два разгрома без особых проблем из-за разницы в уровне соперников. Но матч против "Фулхэма" в собственных стенах должен был завершаться если не поражением, то по крайней мере ничьей, но команда Марку Силвы решила, что в тот день точно пробивать по воротам они не очень хотят, итоговая победа "горожан" 3:2.

Впоследствии победа над "Вулверхэмптоном" (2:1) также вызвала определенные сомнения по поводу того, насколько они контролируют ход матчей, ну и в прошлые выходные лишь минимальная победа над "Саутгемптоном", но там они действительно все контролировали, без вопросов. Они выглядят уязвимыми и кажется, что серьезный соперник может создать серьезные проблемы. С другой стороны, побеждать в матчах, где по игре ты не лучший - это признак класса.

Личные встречи

14.05.24 АПЛ "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 0:2

26.01.24 КА "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

03.12.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 3:3

05.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 1:0

19.01.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 4:2

Цифры и факты

В последних 8 домашних матчах "Тоттенхэма" против "Манчестер Сити" проходила ставка ТМ 2.5;

В 7 из последних 9 матчей "Тоттенхэма" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей "Манчестер Сити" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Тоттенхэма" пока две травмы, особенно болезненной является потеря Сона Хын Мина, в этом матче придется обойтись без него. Кроме того, травмированным остается Джед Спенс.

Что касается Пепа Гвардиолы, то у него проблемы куда более масштабные. Не смогут сыграть против "шпор": Кайл Уокер, Джек Грилиш, Родри, Оскар Бобб, Кевин Де Брюйне и Жереми Доку. У каждого из них травмы.

"Тоттенхэм", 4-3-3: Форстер — Грей, Дрегушин, Дэвис, Удоджи — Сарр, Бентанкур, Бергвалл — Одобер, Ришарлисон, Вернер

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Ортега — Льюис, Стоунз, Брейтуэйт, Аке — О'Райли — Савиньо, Макейти, Гюндоган, Нуньеш — Фоден

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Кажется, что Гвардиола готов дать отдых основным исполнителям и выпустит игроков из глубокой ротации. Впрочем и "Тоттенхэм" вряд ли будет играть полной основой, поэтому здесь напрашивается перестрелка от несыгранности. Ожидаем по 2 гола от каждой из команд и все должно решиться в серии пенальти.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.