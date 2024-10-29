Брайтон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 30.10.2024

Благодаря не совсем равномерному жребию уже в 1/8 Кубка лиги болельщики смогут увидеть несколько противостояний с впечатляющей вывеской. Одно из них пройдёт на полях Брайтона между местной командой и "Ливерпулем".

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Кубок английской лиги. 1/8 финала.

30 октября. 21:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Брайтон": последние новости

Как и в прошлом году, "Брайтон" совершил невероятный старт в АПЛ - по итогам девяти туров подопечные Фабиана Хюрцелера расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

Причём, "чайки" могли выйти и на третье место (деля его с "Арсеналой" и "Астон Виллой"), но на их пути стал "Вулверхэмптон", отыгравшийся с 0:2 на последних минутах. До этого "Брайтон" одержал две выдающиеся победы над "Ньюкаслом" (1:0) и "Тоттенхэмом" (3:2).

В Кубке Лиги южане стартовали со второго круга, уверенно разобрались на этой стадии с "Кроули Тауном" (4:0) из Первой лиги, а далее со скрипом прошли всё тот "Вулверхэмптон" (3:2).

В лазарете "Брайтона" находятся Милнер, Педро, О'Райли, Уэбстер и Марч. Также под вопросом участие в предстоящей игре Данка.

Ориентировочный состав: Вербрюгген – Вельтман, ван Хекке, Жулио, Кадиоглу – Адингра, Виффер, Айяри, Митома – Рюттер, Фергюсон.

"Ливерпуль": последние новости

В то время как "Брайтон" в прошлом сезоне вылетел в Кубке лиги от "Челси", "Ливерпуль" стал единственной командой, которая смогла остановить "синих" в этом турнире. В финале мерсисайдцы тогда победили в компенсированное время со счётом 1:0.

Защиту титула коллектив Арне Слота начал со сверхуверенного триумфа над "Вест Хэмом" - 5:1.

В АПЛ "Ливерпуль" на прошлых выходных еле вырвал ничью на 81-й минуте матча с "Арсеналом" и, тем самым, пропустил на первое место в турнирное таблице "Манчестер Сити".

Хорошо дела у "красных" обстоят и в Лиге чемпионов, где они за три тура заработали максимальные девять очков в рамках основного этапа.

Точно не помогут "Ливерпулю" в поединке с "Брайтоном" всё ещё травмированные Алиссон, Эллиотт и Жота. Также неизвестно, готовы ли уже появиться на поле летний новичок Кьеза и Брэдли.

Ориентировочный состав: Келлехер – Гомес, Конате, Куанса, Цимикас – Эндо, Джонс – Гакпо, Собослаи, Диас – Нуньес

Интересные факты:

"Ливерпуль" выиграл в восьми из девяти последних игр.

В девяти предыдущих матчах в Кубке лиги "Брайтон" в основное время уступил только один раз.

"Ливерпуль" забивал "Брайтону" минимум дважды в пяти из семи последних личных встречах.

В восьми подряд выездных поединках мерсисайдцы не проигрывают в первом тайме.

Личные встречи

31.03.24 "Ливерпуль" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

08.10.23 "Брайтон" - "Ливерпуль" 2:2 (АПЛ)

29.01.23 "Брайтон" - "Ливерпуль" 2:1 (Кубок Англии)

14.01.23 "Брайтон" - "Ливерпуль" 3:0 (АПЛ)

01.10.22 "Ливерпуль" - "Брайтон" 3:3 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты

"Брайтон" - "Ливерпуль". Прогноз от UA-Футбол

Последние годы "Брайтон" стабильно доставляет неприятности "Ливерпулю". А учитывая то, что "чайки" сыграют в домашних стенах, а Арне Слот с высокой долей вероятности проведёт существенную ротацию, наш прогноз выглядит следующим образом: "Брайтон" не проиграет + тотал больше 2,5.