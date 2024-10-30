Первые дни без тен Хага. Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 30.10.2024

Кубок Английской Футбольной лиги, четвертый раунд

30 октября, 21:45. "Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)

Главный арбитр: Эндрю Медли

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Новость об уходе Эрика тен Хага – самая громкая в футболе на этой неделе после вручения Золотого мяча. 19 команд АПЛ расстроились из-за нее, ведь нидерландский тренер давал то, благодаря чему любой коллектив в каждом туре имел абсолютно реальные шансы забрать у манкунианцев очки. А вот состояние на счет “Лестера” трудно понять. То ли "лисам" повезло, что соперник без официального главного тренера, или наоборот на них нападут голодные собаки? В нашем случае "дьяволы" (красные).

Новости Манчестер Юнайтед

В настоящее время командой руководит Рууд ван Нистерлой, который работал в штабе тен Хага с июля этого года. То есть он знаком с командой, а в игре в целом практически ничего не должно измениться. Тем более что можно кардинально сделать другим за два полноценных дня? Пока болельщики ждут Рубена Аморима из "Спортинга", ван Нистерлой будет настраивать уже полноценно своих подопечных на кубковую баталию.

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В этом сезоне уже таких игр "на вылет" было две. Сначала МЮ уступил "Манчестер Сити" в Суперкубке в серии пенальти, а затем в третьем раунде Кубка лиги разгромил "Барнсли" 7:0. После этой победы над представителем третьего дивизиона прошло шесть недель, но с тех пор удалось выиграть только один раз – против “Брентфорда” в волевом стиле. Ведь по ходу матча "красные дьяволы” уступали. Хотя и недолго: перерыв и две минуты второго тайма. В остальных семи матчах – пять ничьих и два поражения. В частности, проигрыш "Вест Хэму" в предыдущем матче после пенальти Боуэна на 90+2 минуте, который стал роковым для тен Хага.

Кадры хозяев

Потерь у МЮ до сих пор немало. Йоро, Маласия, Шоу, Эванс, Магуайр, Майну, Маунт и Энтони не играли против "молотобойцев" в воскресенье. Пока не помощники они команде и сегодня. Лишь Йоро приступил к тренировкам в общей группе после нескольких месяцев отсутствия. После своего перехода из "Лилля" за 62 млн евро защитник летом сразу же получил травму и до сих пор не дебютировал за манкунианцев.

Новости Лестера

"Лисы" до сих пор пытаются восклицать от того, что у них летом перехватили тренера, главного кузнеца победы в прошлом розыгрыше Чемпионшипа Энцо Мареску. Ввиду уровня футболистов Свен Купер пока выжимает не максимум, но достаточно нормальный результат. "Лестер" идет на 15 месте в чемпионате Англии, опережая зону вылета на пять очков. Те же "Вулверхэмптон", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" – ниже "лысов".

Путь "Лестера" в Кубке лиги начался чуть раньше, чем у МЮ. "Лисы" уже сыграли два матча. Сначала победили со счетом 4:0 "Транмер" из четвертого дивизиона, затем в серии пенальти прошли дальше команду из Второй лиги "Уолсолл". В обоих случаях тренер применял массовую ротацию состава. Но теперь совсем другой уровень соперника – МЮ. А в пятницу был изнурительный, силовой матч против "Ноттингем Форест", в котором "лесники" победили благодаря дублю Вуда. Однако есть и позитив, ведь все-таки отдыхали "лисы" на два дня больше.

Кадры гостей

Несколько потерь есть и у "Лестера". Дака, Вестергорд, Столарчик и Чоудхури в последнее время находились в лазарете. Некоторые из них – ключевые игроки команды. Главный тренер заявил о прогрессе в восстановлении всех этих игроков, но маловероятно, что они сыграют сегодня на “Олд Траффорд”.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лестера

Последние пять встреч хозяев

27.10. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:1 (ЛЕ)

24.10. Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЕ)

19.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

03.10. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

25.10. Лестер – Ноттингем Форест 1:3 (АПЛ)

19.10. Саутгемптон – Лестер 2:3 (АПЛ)

05.10. Лестер – Борнмут 1:0 (АПЛ)

28.09. Арсенал – Лестер 4:2 (АПЛ)

24.08. Уолсолл – Лестер 0:0 (пен. 0:3) (Кубок лиги)

Последние пять личных встреч между командами

19.02.23. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

01.09.22. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

02.04.22. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

16.10.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 4:2 (АПЛ)

11.05.21. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:2 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Лестер

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Лестер

Когда уволили Оле Гуннара Сольскьера, временно пришел его помощник Майкл Каррик. У него выпали очень тяжелые матчи, но МЮ тогда победил "Вильярреал", "Арсенал" и сыграл вничью с "Челси". То есть, даже временное обновление тренерского штаба дало психологический толчок команде. Похоже было, когда приходил и сам норвежец. В общем, индивидуальный класс игроков манкунианцев также значительно выше, чем у лисов. А сегодня еще и сыграют голодные резервисты, который разорвали в прошлом случае "Барнсли" 7:0. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед с Ф -1,5 (Кф 1,91).