Ньюкасл – Арсенал. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 02.11.2024

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

2 ноября. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Очередное непростое испытание для такой проблемной команды Микеля Артеты уже готово. Выезд к "Ньюкаслу", в какой бы форме не пребывал этот коллектив — всегда сложная задача и "Челси" или "Манчестер Сити" не дадут соврать в этом плане.

Эдди Хау сделал большую ставку на Кубок Лиги посреди этой недели и выпустил почти полностью основной состав против "Челси", теперь встает вопрос, хватит ли им сил провести еще один мощный матч в пределах нескольких дней?

Новости "Ньюкасла"

Команда Эдди Хау точно должна волноваться из-за физической формы, поскольку последние два матча они играли против "Челси" почти одинаковым составом и теперь им нужно выходить на третий матч за последние шесть дней и показывать высокий уровень. Есть немало вопросов к тому, как они планируют выдерживать темп противостояния с "Арсеналом".

В общем, после достаточно удачного старта сезона "сороки" немного забуксовали. За последние 5 матчей на их счету две победы и важно отметить, что эти победы произошли именно в матчах Кубка Английской Лиги. Сначала они прошли "Уимблдон", но и там не без проблем (1:0), а затем и "Челси", уже увереннее (2:0). Однако лондонцы выходили на эту игру вторым составом и не планировали задействовать главных героев своей команды.

А остальные матчи в рамках АПЛ завершились без побед. Два поражения: от "Челси" (1:2) и "Брайтона" (0:1), а также нулевая ничья против "Эвертона". То есть последняя победа в рамках АПЛ была еще 24 сентября и с тех пор максимум - это ничьи. Готовы ли подопечные Хау навязать реальную борьбу претендентам на титул?

Новости "Арсенала"

Микель Артета стал слишком прагматичным. Он имеет полное право играть так, как захочет, но метаморфозы, которые происходят с его командой в этом сезоне, бросаются в глаза. Например, в матче против "Ливерпуля", который завершился со счетом 2:2, они практически не создавали никаких моментов у чужих ворот пока вели в счете, они не пытались убить игру и просто отбивались, но не удалось удержать победу.

Также не так давно было поражение от "Борнмута" на выезде, когда в начале игры удаление заработал Уильям Салиба и им пришлось играть в меньшинстве. Но стоит отметить, что и до удаления они выглядели печально. Кроме этих двух результатов, было три победы: над "Саутгемптоном" (3:1), "Шахтера" (1:0) и "Престона" в Кубке Лиги (3:0).

Многие вещи можно оправдать большим количеством травм и потерей лидеров команды, однако уже успел вернуться Сака, на одну проблему меньше. Травмами можно оправдать многие вещи. Вероятно, даже саму прагматичность Артеты. Но болельщики лондонцев точно ожидают большего, несмотря на проблемы.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.02.24 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 4:1

04.11.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 1:0

07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2

03.01.23 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:0

16.05.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 2:0

Цифры и факты

В последних 5 матчах между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТМ 2.5.

"Арсенал" непобедим в 14 из последних 15 матчей Премьер-лиги;

"Ньюкасл" не может победить в последних 5 матчах Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Эдди Хау не может поймать передышку от травм еще с начала прошлого сезона. Сейчас все не настолько плохо, как было в тот или иной период годичной давности, но игроков, которые пропустят встречу из-за повреждений, хватает. Среди них: Свен Ботман, Джамал Ласселс, Киран Триппьер, Каллум Уилсон и Джейкоб Мерфи. Также под вопросом физическая готовность Исака, впрочем швед должен быть готов, особенно после гола в ворота "Челси" в среду.

Проблем с травмами хватает и у Микеля Артеты. Он не может рассчитывать на помощь следующих игроков: Мартин Эдегор, Киран Тирни, Риккардо Калафиори и Габриэл Магальяэс. Кроме того, почти наверняка не сыграет Такехиро Томиясу и под вопросом готовность Бена Уайта.

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Ливраменто, Шер, Берн, Холл — Тонали, Гимараес, Жоэлинтон — Гордон, Исак, Барнс

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Кивиор, Тимбер — Партей, Мерино, Райс — Сака, Гаверц, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Именно из-за физической усталости после двух матчей подряд против "Челси" за прошедшие несколько дней, мы считаем, что здесь "сороки" не смогут зацепиться за результат, хотя и будут играть у себя дома. Да, "канониры" также не в лучшей форме, но их запаса должно хватить, чтобы одержать комфортную победу на "Сент-Джеймс Парк".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.