Борнмут – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 02.11.2024

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

2 ноября. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Неужели мы становимся свидетелями возвращения прошлосезонного "Борнмута", который нередко снимал скальпы топ-командам и был настоящей силой в английском футболе? На старте нынешнего сезона "вишни" забуксовали, но сейчас, кажется, выходят на хорошую форму.

Вряд ли Пеп Гвардиола в восторге от того, что его команде придется ехать на выезд к "Борнмуту" прямо сейчас, когда они только-только достигли хороших кондиций.

Новости "Борнмута"

Андони Ираола нормализовал состояние команды после турбулентного старта сезона. Команда Ильи Забарного снова вызывает определенный страх у любого соперника, особенно если учесть их последние два матча, где они противостояли "Арсеналу" и "Астон Вилле".

Сначала "вишни" обыграли "канониров" у себя дома, правда там они играли в большинстве большую часть матча. Однако и здесь стоит отметить, что еще до удаления хозяева выглядели уверенно. После этого был выезд к "Астон Вилле" и там им удалось выдержать давление бирмингемцев, пропустить лишь один гол, после чего отыграться на последних минутах.

Перед этим было непонятное поражение от "Лестера", где они выглядели даже увереннее своих оппонентов, также спокойная победа над "Саутгемптоном" и поражение от "Ливерпуля" на выезде, к которому вопросов особо нет. Они играют от обороны, спокойно отдают владения своему сопернику и умеют подстраиваться под стиль грандов. Возможно, именно против "Манчестер Сити" им будет играть комфортнее, чем против того же "Лестера".

Новости "Манчестер Сити"

Если кто-то захочет указать на результаты "горожан" в последних матчах и заявить, что у них нет никаких проблем, то это будет абсолютной ложью. Команда Пепа Гвардиолы является проблемной здесь и сейчас, несмотря на то, что результаты все же удается добывать, и то не везде.

За последние 5 матчей на счету "горожан" 4 победы и 1 поражение. Удалось обыграть "Фулхэм" (3:2), хотя в той игре им банально повезло, что "дачники" не хотели реализовывать собственные шансы. Затем непростая победа над "Вулверхэмптоном" на последних минутах после углового. Да, впоследствии спокойно обыграли "Спарту" (5:0) и "Саутгемптон" (1:0).

На этой неделе они играли матч 1/8 Кубка Лиги против "Тоттенхэма" и выпустили второй состав, который не смог противостоять более мощному составу "шпор" и уступил со счетом 1:2. Гвардиола продолжает поиски баланса после потери Родри, он все еще ждет возвращения Де Брюйне, а пока что команда не может полностью соответствовать ожиданиям и оправдывать их. Интересно, смогут ли они относительно беспроблемно одолеть "Борнмут", учитывая тот факт, что встреча пройдет на выезде.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.02.24 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 0:1

04.11.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 6:1

25.02.23 АПЛ "Борнмут" — "Манчестер Сити" 1:4

13.08.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 4:0

24.09.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Борнмут" 2:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл последние 15 матчей против "Борнмута" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выиграл 16 из последних 18 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выигрывал как после первого, так и после второго таймов в 6 из последних 7 матчей против "Борнмута".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Сейчас Андони Ираола имеет только одну травму в своем составе, точно не сможет сыграть в этом матче Алекс Скотт. Все остальные либо готовы, либо под небольшим вопросом. Среди тех, что под вопросом: Луис Синистерра, Кепа Аррисабалага и Филип Биллинг.

Куда сложнее ситуация с травмами у Пепа Гвардиолы. Он не может рассчитывать на помощь следующих игроков: Оскар Бобб, Родри, Кевин Де Брюйне, Кайл Уокер, Джек Грилиш, Жереми Доку и Савиньо.

Кроме того, под вопросом участие Йошко Гвардиола, Мануэля Аканджи и Рубена Диаша.

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Араухо, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Кук — Уаттара, Клюйверт, Семеньо — Эванилсон

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Льюис, Стоунз, Аканджи, Гвардиол — Ковачич — Силва, Фоден, Гюндоган, Нуньеш — Холанд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Борнмут" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Исторически "горожане" являются чрезвычайно неудобным соперником для "вишен". В какой форме и в каком бы году они не встречались, почти всегда победу забирали "Сити". Вряд ли здесь будут какие-то изменения. Хотя это будет непросто и гол со стороны хозяев мы также ожидаем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.