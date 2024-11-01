Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.11.2024

Английская Премьер-лига, 10 тур

2 ноября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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“Брайтон” – команда, которая любит и забивать, и пропускать. "Ливерпуль" славится скорее первым. Обе сменили летом тренеров, обе очень неплохо начали сезон. И совсем недавно играли в Кубке лиги – 30 октября. Все голы оставили на второй тайм. Мерсисайдцы забили на один больше и прошли дальше. Теперь пора игры чемпионата. Здесь расклады другие.

Новости Ливерпуля

В прошлом туре АПЛ мерсисайдцы во второй раз в текущем сезоне потеряли очки. Это был матч против “Арсенала”, в котором подопечные Слота дважды по ходу встречи были вынуждены отыгрываться. Поединок показался не столь зрелищным, как ожидалось, ведь команды играли довольно осторожно. Особенно это касается оборонных действий. В итоге турнирную таблицу возглавил "Манчестер Сити". Такое бывает: играли одни, а победил третий.

Пока "Ливерпуль" опустился на второе место. Отрыв от первого "Сити" составляет одно очко, от третьего "Арсенала" – четыре зачетных пункта. После девяти туров, которые были стартовыми для Слота в топчемпионате, очень хороший результат. А параллельно "Ливерпуль" еще и в Лиге чемпионов заработал девять баллов из девяти возможных. И совсем скоро – 5 ноября – игра против "Байера" Хаби Алонсо. Все это нужно помнить.

Кадры хозяева

Особенно это касается Слота. На матч Кубка лиги он применил масштабную ротацию. Даже Келлехеру, в общем-то второму голкиперу, дал отдохнуть. И действительно, потому что впереди у него тяжелый матч. Алиссон все еще в лазарете. Там ему компанию составляют Кьеза, Жота и Эллиот. Не слишком критично, но и не очень приятно.

Новости Брайтона

Дважды в этом сезоне "Брайтон" терпел поражение. Впервые против "Челси" в конце сентября. Во второй раз – именно в вышеупомянутом матче с "Ливерпулем". В то же время "чайки" побеждали "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и играли вничью в гостях с "Арсеналом". Неплохой такой набор положительных результатов. Как текущий итог чемпионата – шестое место всего с двумя очками отрыва от третьей позиции, где расположились "канониры".

В этом сезоне "Брайтон" в еврокубках не играет, поэтому у наставника Фабиана Гюрцелера есть возможность не думать о составе на АПЛ – просто выпускать сильнейших. С "Ливерпулем" в Кубке лиги немецкий специалист применил ротацию, но не масштабную. Однако это не помогло пройти дальше. Как и в случае с “Челси”, “чайки” забили дважды, но проиграли.

Кадры гостей

У "Брайтона" также есть проблемы. Марч, Милнер, Уэбстер – точно вне игры. О'Райли практически восстановился после долгой паузы; Минте, Педро и Данк тоже близки к полноценным занятиям в общей группе. Но на Энфилде они выйдут максимум на замену.

Последние пять матчей Ливерпуля и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)

27.10. Арсенал – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

23.10. РБ Лейпциг – Ливерпуль 0:1 (ЛЧ)

20.10. Ливерпуль – Челси 2:1 (АПЛ)

05.10. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)

26.10. Брайтон – Вулвергемптон 2:2 (АПЛ)

19.10. Ньюкасл – Брайтон 0:1 (АПЛ)

06.10. Брайтон – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

28.09. Челси – Брайтон 4:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Ливерпулем и Брайтоном

30.10.24. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)

31.03.24. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

08.10.23. Брайтон – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

29.01.23. Брайтон – Ливерпуль 2:1 (Кубок Англии)

14.01.23. Брайтон – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Манчестер Сити" 9 7 2 0 20-9 23 2 "Ливерпуль" 9 7 1 1 17-5 22 3 "Арсенал" 9 5 3 1 17-10 18 4 "Астон Вилла" 9 5 3 1 16-11 18 5 "Челси" 9 5 2 2 19-11 17 6 "Брайтон" 9 4 4 1 16-12 16 7 "Ноттингем Форест" 9 4 4 1 11-7 16 8 "Тоттенхэм" 9 4 1 4 18-10 13 9 "Брентфорд" 9 4 1 4 18-18 13 10 "Фулхэм" 9 3 3 3 12-12 12 11 "Борнмут" 9 3 3 3 11-11 12 12 "Ньюкасл" 9 3 3 3 9-10 12 13 "Вест Хэм Юнайтед" 9 3 2 4 13-16 11 14 "Манчестер Юнайтед" 9 3 2 4 8-11 11 15 "Лестер Сити" 9 2 3 4 13-17 9 16 "Эвертон" 9 2 3 4 10-16 9 17 "Кристал Пэлас" 9 1 3 5 6-11 6 18 "Ипсвич Таун" 9 0 4 5 9-20 4 19 "Вулверхэмптон" 9 0 2 7 12-25 2 20 "Саутгемптон" 9 0 1 8 6-19 1

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брайтон

Прогноз матча Ливерпуль – Брайтон от UA-Football

"Чайкам" стоило бы готовиться к третьему поражению, не так ли? Но если бы все так просто было, то могли бы даже на поле не выходить. За последние два матча "Ливерпуль" пропустил четыре гола, за предыдущие 12 в сезоне – пять. Оборона немного вышла из строя, хотя атака все равно на высоких ролях. Команды не любят закрытый футбол, так что стоит ожидать веселья. И сразу. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,60).