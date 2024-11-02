Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 03.11.2024

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

3 ноября. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Манчестер Юнайтед" уже официально объявил о назначении Рубена Аморима в качестве нового наставника команды, вот только свою работу он начнет после 10-го ноября, когда все отправятся в свои сборные на международный перерыв.

А пока коллективом руководит Руд ван Нистелрой, который уже успел успешно стартовать на "Олд Траффорд". Наверное, в "Челси" не очень рады, что такие перетрубации у их соперника произошли именно накануне очного матча. Но от этого противостояние становится только горячее и интереснее.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" провел действительно хороший с игровой точки зрения матч против "Вест Хэма", владельцы не смогли стерпеть очередного поражения, поэтому уволили Эрика тен Хага. Перед своим увольнением голландец также обыграл "Брентфорд" (2:1) и сыграл вничью с "Астон Виллой" (0:0) и "Фенербахче" (1:1) в Лиге Европы.

Теперь у них начинается новая эра и уже бывший ассистент тен Хага временно будет проводить свою команду по матчам до международного перерыва. Руд ван Нистелрой красиво выиграл свой прошлый матч против "Лестера" в Кубке Английской Лиги. Они забили 5 голов и в ответ пропустили 2.

Кажется, что увольнение главного тренера в любом случае положительно повлияет на моральное состояние команды, поэтому их шансы на эмоциях и мастерстве обыграть "Челси" резко возросли. Эта команда уже выглядели такой легкой и воздушной в прошлом матче, поэтому ожидаем чего-то подобного и в воскресенье.

Новости "Челси"

Энцо Мареска провел за последние несколько дней сразу два матча против "Ньюкасла". Сначала в рамках АПЛ они обыграли "сорок" при достаточно равной игре, именно та игра была куда важнее для лондонцев. А в среду вторым составом на выезде они уступили и вылетели из Кубка Лиги с четким ощущением, что команда не была особо разочарована таким результатом.

Каждый из двух матчей против команд из классической топ-6 АПЛ в этом сезоне "синие" проиграли. Это было против "Манчестер Сити" (0:2) и против "Ливерпуля" (1:2). То есть давления больших матчей они не выдерживают и все же проседают под более искусными и опытными оппонентами. Возможно, подобное будет и здесь, хотя "Юнайтед" сейчас находится значительно ниже в турнирной таблице.

За последние 5 матчей "Челси" одержал 2 победы, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. О двух матчах с "Ньюкаслом" мы уже написали. Также была победа против "Панатинаикоса", в котором отличился Михаил Мудрик, также ничья с "Ноттингем Форест" (1:1), где они были ближе к поражению, чем к победе.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.04.24 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 4:3

06.12.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 2:1

25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1

22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

28.04.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1

Цифры и факты

За последние 11 матчей между "Челси" на "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" "синие" не одержали ни одной победы (5 поражений и 6 ничьих);

В последних 3 матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Юнайтед" забивал как минимум 2 гола в последних 3 матчах против "Челси".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Руда ван Нистелроя достаточно ограниченный выбор игроков из-за целого ряда травм игроков первой команды. Сейчас не готовы играть: Лени Йоро, Тайрел Маласия, Гарри Магуайр, Кобби Мейну, Антони, Люк Шоу и Мейсон Маунт.

У Энцо Марески проблема только одна и то, не из-за травмы. Не сможет сыграть Джейдон Санчо по правилам АПЛ, ведь он все еще принадлежит "Манчестер Юнайтед" и выступает за лондонцев на правах аренды.

"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот — Угарте, Каземиро — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Хойлунд

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Джеймс — Кайседо, Лавия — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Подопечные Марески непременно будут настроены атакующе и учитывая не самую надежную оборону манкунианцев, следует ожидать одного гола от лондонцев. Но победа будет за хозяевами поля, которые на эмоциональном подъеме после смены тренера и играют на домашнем стадионе. Да и исторически это очень неудобный стадион для "Челси", они также неудачно играют в больших матчах, все намекает на их поражение.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.