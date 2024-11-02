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Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 03.11.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 10-й тур.
3 ноября. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Манчестер Юнайтед" уже официально объявил о назначении Рубена Аморима в качестве нового наставника команды, вот только свою работу он начнет после 10-го ноября, когда все отправятся в свои сборные на международный перерыв.
А пока коллективом руководит Руд ван Нистелрой, который уже успел успешно стартовать на "Олд Траффорд". Наверное, в "Челси" не очень рады, что такие перетрубации у их соперника произошли именно накануне очного матча. Но от этого противостояние становится только горячее и интереснее.
Новости "Манчестер Юнайтед"
Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" провел действительно хороший с игровой точки зрения матч против "Вест Хэма", владельцы не смогли стерпеть очередного поражения, поэтому уволили Эрика тен Хага. Перед своим увольнением голландец также обыграл "Брентфорд" (2:1) и сыграл вничью с "Астон Виллой" (0:0) и "Фенербахче" (1:1) в Лиге Европы.
Теперь у них начинается новая эра и уже бывший ассистент тен Хага временно будет проводить свою команду по матчам до международного перерыва. Руд ван Нистелрой красиво выиграл свой прошлый матч против "Лестера" в Кубке Английской Лиги. Они забили 5 голов и в ответ пропустили 2.
Кажется, что увольнение главного тренера в любом случае положительно повлияет на моральное состояние команды, поэтому их шансы на эмоциях и мастерстве обыграть "Челси" резко возросли. Эта команда уже выглядели такой легкой и воздушной в прошлом матче, поэтому ожидаем чего-то подобного и в воскресенье.
Новости "Челси"
Энцо Мареска провел за последние несколько дней сразу два матча против "Ньюкасла". Сначала в рамках АПЛ они обыграли "сорок" при достаточно равной игре, именно та игра была куда важнее для лондонцев. А в среду вторым составом на выезде они уступили и вылетели из Кубка Лиги с четким ощущением, что команда не была особо разочарована таким результатом.
Каждый из двух матчей против команд из классической топ-6 АПЛ в этом сезоне "синие" проиграли. Это было против "Манчестер Сити" (0:2) и против "Ливерпуля" (1:2). То есть давления больших матчей они не выдерживают и все же проседают под более искусными и опытными оппонентами. Возможно, подобное будет и здесь, хотя "Юнайтед" сейчас находится значительно ниже в турнирной таблице.
За последние 5 матчей "Челси" одержал 2 победы, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. О двух матчах с "Ньюкаслом" мы уже написали. Также была победа против "Панатинаикоса", в котором отличился Михаил Мудрик, также ничья с "Ноттингем Форест" (1:1), где они были ближе к поражению, чем к победе.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|2
|"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|3
|Ноттингем Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|4
|"Арсенал"
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|5
|"Астон Вилла"
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|6
|"Челси"
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|8
|"Борнмут"
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|9
|"Ньюкасл"
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|10
|"Тоттенхэм"
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|11
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|12
|"Фулхэм"
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|15
|"Лестер Сити"
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|17
|"Кристал Пэлас"
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|18
|Ипсвич Таун
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|19
|"Саутгемптон"
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|20
|"Вулверхэмптон"
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
Личные встречи
04.04.24 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 4:3
06.12.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 2:1
25.05.23 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 4:1
22.10.22 АПЛ "Челси" — "Манчестер Юнайтед" 1:1
28.04.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Челси" 1:1
Цифры и факты
- За последние 11 матчей между "Челси" на "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" "синие" не одержали ни одной победы (5 поражений и 6 ничьих);
- В последних 3 матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Манчестер Юнайтед" забивал как минимум 2 гола в последних 3 матчах против "Челси".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У Руда ван Нистелроя достаточно ограниченный выбор игроков из-за целого ряда травм игроков первой команды. Сейчас не готовы играть: Лени Йоро, Тайрел Маласия, Гарри Магуайр, Кобби Мейну, Антони, Люк Шоу и Мейсон Маунт.
У Энцо Марески проблема только одна и то, не из-за травмы. Не сможет сыграть Джейдон Санчо по правилам АПЛ, ведь он все еще принадлежит "Манчестер Юнайтед" и выступает за лондонцев на правах аренды.
"Манчестер Юнайтед", 4-2-3-1: Онана — Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот — Угарте, Каземиро — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Хойлунд
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Джеймс — Кайседо, Лавия — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Подопечные Марески непременно будут настроены атакующе и учитывая не самую надежную оборону манкунианцев, следует ожидать одного гола от лондонцев. Но победа будет за хозяевами поля, которые на эмоциональном подъеме после смены тренера и играют на домашнем стадионе. Да и исторически это очень неудобный стадион для "Челси", они также неудачно играют в больших матчах, все намекает на их поражение.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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