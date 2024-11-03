Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024

Английская Премьер-лига, 10 тур

3 ноября, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В прошлом сезоне "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" до последнего боролись за финальное, четвертое место от АПЛ в Лиге чемпионов. Сражение длилось вплоть до середины мая, и все-таки "шпоры" уступили "львам". Очные встречи завершились одинаково: по одной победе у каждой из команд. Но результаты были разные: 4:0 за "Тоттенхэмом" и 2:1 за "Виллой". Теперь они оба не борются за четвертое место, однако находятся в верхней части турнирной таблицы.

Новости Тоттенхэма

За прошедшие семь дней "шпоры" имели на своем счету две сенсации. Начнём с отрицательной. В девятом туре состоялось одно из многочисленных дерби Лондона против "Кристал Пэлас". "Стекольщики" превзошли соперника не только в счете, но и в игре. Это было уже четвертое поражение “Тоттенхэма” в текущем сезоне АПЛ. А вот 30 октября подопечные Постекоглу удивили уже приятно. Это был поединок Кубка лиги против "Манчестер Сити", в котором "горожане" уступили.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 10 место в турнирной таблице. Но даже до той же зоны Лиги чемпионов не так далеко – всего пять очков. А "Арсенал" свой матч уже провел. Однако и "Астон Вилла" – это вызов, а через тур "шпоры" встретятся с "Манчестер Сити" в гостях. А еще 7 ноября ожидает команду выезд в Стамбул к "Галатасараю". Непростые календарные времена для лондонцев.

Кадры хозяев

Еще и основной защитник ван де Вен пока не готов играть. То же касается и Одобера. Ромеро заранее покинул поле в матче с “Сити” из-за повреждений, не факт, что он сыграет сегодня. То же касается Вернера. Сон и Спенс – тоже под вопросом. Немало потерь в Постекоглу.

Новости Астон Виллы

Матч Кубка лиги сложился для "Астон Виллы" не так удачно. И именно "львы" были фаворитами. Что еще интереснее, в соперниках был недавний обидчик "Тоттенхэма" – "Кристал Пэлас". "Стекольщики" нанесли за матч всего два удара в створ, но этого им хватило для победы 2:1. А в девятом туре АПЛ "Астон Вилла" потеряла победу против "Борнмута" на 90+6 минуте. Так что пока двухматчевая безвыигрышная серия, если можно так описать.

Но дела в турнирной таблице куда лучше, чем у "Тоттенхэма". Пока команда Эмери занимает пятое место. Ничья выведет "львов" на четвертую позицию, победа – на третью. Календарь – тоже не сладкий. Впереди кроме "шпор" также ожидают "Ливерпуль", "Ювентус" и "Челси" в течение следующего месяца. Не забываем, что "Астон Вилла" на пару с мерсисайдцами – единственные команды, которые еще не потеряли очков в ЛЧ после трех проведенных туров. И именно “львы” сейчас идут на первой позиции с нулем пропущенных.

Кадры гостей

Потерь у “львов” нет. Все здоровы, все готовы к игре. Тем более что в Кубке лиги дали себя проявить некоторым резервистам. Как получилось у каждого лично – решать Эмери. Но, как мы видим по счету, результат – не самый лучший.

Последние пять матчей Тоттенхэм – Астон Вилла

Последние пять встреч хозяев

30.10. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (Кубок лиги)

27.10. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)

24.10. Тоттенхэм – АЗ Алкмар 1:0 (ЛЕ)

19.10. Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)

06.10. Брайтон – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

30.10. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)

26.10. Астон Вилла – Борнмут 1:1 (АПЛ)

22.10. Астон Вилла – Болонья 2:0 (ЛЧ)

19.10. Фулхэм – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

10.03.24. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

26.11.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 10 8 1 1 19-6 25 2 "Манчестер Сити" 10 7 2 1 21-11 23 3 "Ноттингем Форест" 10 5 4 1 14-7 19 4 "Арсенал" 10 5 3 2 17-11 18 5 "Астон Вилла" 9 5 3 1 16-11 18 6 "Челси" 9 5 2 2 19-11 17 7 "Брайтон" 10 4 4 2 17-14 16 8 "Борнмут" 10 4 3 3 13-12 15 9 "Ньюкасл" 10 4 3 3 10-10 15 10 "Тоттенхэм" 9 4 1 4 18-10 13 11 "Брентфорд" 9 4 1 4 18-18 13 12 "Фулхэм" 9 3 3 3 12-12 12 13 "Манчестер Юнайтед" 9 3 2 4 8-11 11 14 "Вест Хэм Юнайтед" 10 3 2 5 13-19 11 15 "Лестер Сити" 10 2 4 4 14-18 10 16 "Эвертон" 10 2 3 5 10-17 9 17 "Кристал Пэлас" 10 1 4 5 8-13 7 18 "Ипсвич Таун" 10 0 5 5 10-21 5 19 "Саутгемптон" 10 1 1 8 7-19 4 20 "Вулверхэмптон" 10 0 3 7 14-27 3

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла

Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football

Букмекеры слишком верят в победу хозяев. Скорее всего, это после удачного поединка с “Сити”. Однако у "шпор" очень много потерь, и не только футболистов: очки они теряют регулярно. В то же время "Вилла" более стабильна, а у Эмери есть на руках все карты. Может, еще даже что-то в рукаве спрятал. Прогноз: "Астон Вилл" не проиграет (Кф 2,00).