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Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024

Англия

Сильные прошлогодние конкуренты

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 10 тур

3 ноября, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Тоттенгем - Астон Вілла
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Содержание

В прошлом сезоне "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" до последнего боролись за финальное, четвертое место от АПЛ в Лиге чемпионов. Сражение длилось вплоть до середины мая, и все-таки "шпоры" уступили "львам". Очные встречи завершились одинаково: по одной победе у каждой из команд. Но результаты были разные: 4:0 за "Тоттенхэмом" и 2:1 за "Виллой". Теперь они оба не борются за четвертое место, однако находятся в верхней части турнирной таблицы.

Новости Тоттенхэма

За прошедшие семь дней "шпоры" имели на своем счету две сенсации. Начнём с отрицательной. В девятом туре состоялось одно из многочисленных дерби Лондона против "Кристал Пэлас". "Стекольщики" превзошли соперника не только в счете, но и в игре. Это было уже четвертое поражение “Тоттенхэма” в текущем сезоне АПЛ. А вот 30 октября подопечные Постекоглу удивили уже приятно. Это был поединок Кубка лиги против "Манчестер Сити", в котором "горожане" уступили.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 10 место в турнирной таблице. Но даже до той же зоны Лиги чемпионов не так далеко – всего пять очков. А "Арсенал" свой матч уже провел. Однако и "Астон Вилла" – это вызов, а через тур "шпоры" встретятся с "Манчестер Сити" в гостях. А еще 7 ноября ожидает команду выезд в Стамбул к "Галатасараю". Непростые календарные времена для лондонцев.

Кадры хозяев

Еще и основной защитник ван де Вен пока не готов играть. То же касается и Одобера. Ромеро заранее покинул поле в матче с “Сити” из-за повреждений, не факт, что он сыграет сегодня. То же касается Вернера. Сон и Спенс – тоже под вопросом. Немало потерь в Постекоглу.

Новости Астон Виллы

Матч Кубка лиги сложился для "Астон Виллы" не так удачно. И именно "львы" были фаворитами. Что еще интереснее, в соперниках был недавний обидчик "Тоттенхэма" – "Кристал Пэлас". "Стекольщики" нанесли за матч всего два удара в створ, но этого им хватило для победы 2:1. А в девятом туре АПЛ "Астон Вилла" потеряла победу против "Борнмута" на 90+6 минуте. Так что пока двухматчевая безвыигрышная серия, если можно так описать.

Но дела в турнирной таблице куда лучше, чем у "Тоттенхэма". Пока команда Эмери занимает пятое место. Ничья выведет "львов" на четвертую позицию, победа – на третью. Календарь – тоже не сладкий. Впереди кроме "шпор" также ожидают "Ливерпуль", "Ювентус" и "Челси" в течение следующего месяца. Не забываем, что "Астон Вилла" на пару с мерсисайдцами – единственные команды, которые еще не потеряли очков в ЛЧ после трех проведенных туров. И именно “львы” сейчас идут на первой позиции с нулем пропущенных.

Кадры гостей

Потерь у “львов” нет. Все здоровы, все готовы к игре. Тем более что в Кубке лиги дали себя проявить некоторым резервистам. Как получилось у каждого лично – решать Эмери. Но, как мы видим по счету, результат – не самый лучший.

Последние пять матчей Тоттенхэм – Астон Вилла

Последние пять встреч хозяев

  • 30.10. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (Кубок лиги)
  • 27.10. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
  • 24.10. Тоттенхэм – АЗ Алкмар 1:0 (ЛЕ)
  • 19.10. Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)
  • 06.10. Брайтон – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 30.10. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)
  • 26.10. Астон Вилла – Борнмут 1:1 (АПЛ)
  • 22.10. Астон Вилла – Болонья 2:0 (ЛЧ)
  • 19.10. Фулхэм – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)
  • 06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

10.03.24. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

26.11.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 4"Ливерпуль"

 10 8 1 1 19-6 25
2

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 5"Манчестер Сити"

 10 7 2 1 21-11 23
3

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 6"Ноттингем Форест"

 10 5 4 1 14-7 19
4

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 7"Арсенал"

 10 5 3 2 17-11 18
5

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 8"Астон Вилла"

 9 5 3 1 16-11 18
6

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 9"Челси"

 9 5 2 2 19-11 17
7

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 10"Брайтон"

 10 4 4 2 17-14 16
8

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 11"Борнмут"

 10 4 3 3 13-12 15
9

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 12"Ньюкасл"

 10 4 3 3 10-10 15
10

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 13"Тоттенхэм"

 9 4 1 4 18-10 13
11

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 14"Брентфорд"

 9 4 1 4 18-18 13
12

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 15"Фулхэм"

 9 3 3 3 12-12 12
13

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 16"Манчестер Юнайтед"

 9 3 2 4 8-11 11
14

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 10 3 2 5 13-19 11
15

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 18"Лестер Сити"

 10 2 4 4 14-18 10
16

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 19"Эвертон"

 10 2 3 5 10-17 9
17

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 20"Кристал Пэлас"

 10 1 4 5 8-13 7
18

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 21"Ипсвич Таун"

 10 0 5 5 10-21 5
19

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 22"Саутгемптон"

 10 1 1 8 7-19 4
20

Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024 - изображение 23"Вулверхэмптон"

 10 0 3 7 14-27 3

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла

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1.93
4.05
3.60
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1.91
4.15
3.76
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Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football

Букмекеры слишком верят в победу хозяев. Скорее всего, это после удачного поединка с “Сити”. Однако у "шпор" очень много потерь, и не только футболистов: очки они теряют регулярно. В то же время "Вилла" более стабильна, а у Эмери есть на руках все карты. Может, еще даже что-то в рукаве спрятал. Прогноз: "Астон Вилл" не проиграет (Кф 2,00).

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