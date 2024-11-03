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Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024
Сильные прошлогодние конкуренты
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 10 тур
3 ноября, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В прошлом сезоне "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" до последнего боролись за финальное, четвертое место от АПЛ в Лиге чемпионов. Сражение длилось вплоть до середины мая, и все-таки "шпоры" уступили "львам". Очные встречи завершились одинаково: по одной победе у каждой из команд. Но результаты были разные: 4:0 за "Тоттенхэмом" и 2:1 за "Виллой". Теперь они оба не борются за четвертое место, однако находятся в верхней части турнирной таблицы.
Новости Тоттенхэма
За прошедшие семь дней "шпоры" имели на своем счету две сенсации. Начнём с отрицательной. В девятом туре состоялось одно из многочисленных дерби Лондона против "Кристал Пэлас". "Стекольщики" превзошли соперника не только в счете, но и в игре. Это было уже четвертое поражение “Тоттенхэма” в текущем сезоне АПЛ. А вот 30 октября подопечные Постекоглу удивили уже приятно. Это был поединок Кубка лиги против "Манчестер Сити", в котором "горожане" уступили.
Сейчас "Тоттенхэм" занимает 10 место в турнирной таблице. Но даже до той же зоны Лиги чемпионов не так далеко – всего пять очков. А "Арсенал" свой матч уже провел. Однако и "Астон Вилла" – это вызов, а через тур "шпоры" встретятся с "Манчестер Сити" в гостях. А еще 7 ноября ожидает команду выезд в Стамбул к "Галатасараю". Непростые календарные времена для лондонцев.
Кадры хозяев
Еще и основной защитник ван де Вен пока не готов играть. То же касается и Одобера. Ромеро заранее покинул поле в матче с “Сити” из-за повреждений, не факт, что он сыграет сегодня. То же касается Вернера. Сон и Спенс – тоже под вопросом. Немало потерь в Постекоглу.
Новости Астон Виллы
Матч Кубка лиги сложился для "Астон Виллы" не так удачно. И именно "львы" были фаворитами. Что еще интереснее, в соперниках был недавний обидчик "Тоттенхэма" – "Кристал Пэлас". "Стекольщики" нанесли за матч всего два удара в створ, но этого им хватило для победы 2:1. А в девятом туре АПЛ "Астон Вилла" потеряла победу против "Борнмута" на 90+6 минуте. Так что пока двухматчевая безвыигрышная серия, если можно так описать.
Но дела в турнирной таблице куда лучше, чем у "Тоттенхэма". Пока команда Эмери занимает пятое место. Ничья выведет "львов" на четвертую позицию, победа – на третью. Календарь – тоже не сладкий. Впереди кроме "шпор" также ожидают "Ливерпуль", "Ювентус" и "Челси" в течение следующего месяца. Не забываем, что "Астон Вилла" на пару с мерсисайдцами – единственные команды, которые еще не потеряли очков в ЛЧ после трех проведенных туров. И именно “львы” сейчас идут на первой позиции с нулем пропущенных.
Кадры гостей
Потерь у “львов” нет. Все здоровы, все готовы к игре. Тем более что в Кубке лиги дали себя проявить некоторым резервистам. Как получилось у каждого лично – решать Эмери. Но, как мы видим по счету, результат – не самый лучший.
Последние пять матчей Тоттенхэм – Астон Вилла
Последние пять встреч хозяев
- 30.10. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (Кубок лиги)
- 27.10. Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
- 24.10. Тоттенхэм – АЗ Алкмар 1:0 (ЛЕ)
- 19.10. Тоттенхэм – Вест Хэм 4:1 (АПЛ)
- 06.10. Брайтон – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 30.10. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:2 (Кубок лиги)
- 26.10. Астон Вилла – Борнмут 1:1 (АПЛ)
- 22.10. Астон Вилла – Болонья 2:0 (ЛЧ)
- 19.10. Фулхэм – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)
- 06.10. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
10.03.24. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
26.11.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|2
|
"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|3
|
"Ноттингем Форест"
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|4
|
"Арсенал"
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|5
|
"Астон Вилла"
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|6
|
"Челси"
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|7
|
"Брайтон"
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|8
|
"Борнмут"
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|9
|
"Ньюкасл"
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|10
|
"Тоттенхэм"
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|11
|
"Брентфорд"
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|12
|
"Фулхэм"
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|15
|
"Лестер Сити"
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|16
|
"Эвертон"
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|17
|
"Кристал Пэлас"
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|18
|
"Ипсвич Таун"
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|19
|
"Саутгемптон"
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|20
|
"Вулверхэмптон"
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Астон Вилла
Прогноз на матч Тоттенхэм – Астон Вилла от UA-Football
Букмекеры слишком верят в победу хозяев. Скорее всего, это после удачного поединка с “Сити”. Однако у "шпор" очень много потерь, и не только футболистов: очки они теряют регулярно. В то же время "Вилла" более стабильна, а у Эмери есть на руках все карты. Может, еще даже что-то в рукаве спрятал. Прогноз: "Астон Вилл" не проиграет (Кф 2,00).
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