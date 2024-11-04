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Звездный нападающий МЮ уже зимой может покинуть клуб

Англия

Руководство клуба недовольно его игровой формой

Звездный нападающий МЮ уже зимой может покинуть клуб

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим может выставить звездного нападающего клуба на трансфер уже в январе, если состояние его игровой формы не улучшится в ближайшее время.

Маркус Рашфорд, который забил 30 голов в 56 матчах в первом сезоне Эрика Тен Хага на "Олд Траффорд", сейчас явно находится далеко не в лучшей форме, забив лишь 8 голов в последних 43 матчах в АПЛ за "МЮ".

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Низкие показатели 27-летнего англичанина в последнее время вызывают беспокойство на уровне руководства клуба. Рубену Амориму будет предоставлен шанс попытаться выжать максимум от Маркуса Рашфорда, чтобы оценить его дальнейшую перспективу в клубе.

Также напомним, что "ПСЖ" недавно возобновил свой интерес к Рашфорду. Парижане хотели подписать англичанина еще летом, в качестве замены для Килиана Мбаппе, но трансфер не состоялся. "МЮ" оценил своего воспитанника примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Добавим, что в этом сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 16 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

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Источник:
Football365
Опубликовал: Андрей Журба
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