  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Манчестер Сити нашел в Бундеслиге замену для Эрлинга Холанда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити нашел в Бундеслиге замену для Эрлинга Холанда

Англия

Нападающий поразил своей невероятной результативностью

Манчестер Сити нашел в Бундеслиге замену для Эрлинга Холанда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации от издания Fichajes, действующий победитель АПЛ "Манчестер Сити" интересуется египетским нападающим франкфуртского "Айнтрахта" Омаром Мармушем.

25-летний Омар Мармуш стал настоящей сенсацией Бундеслиги в текущем сезоне. Египтянин является одним из лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 10 голов в 9 матчах, идя на втором месте в рейтинге после Гарри Кейна, у которого 11 забитых голов за "Баварию".

Читайте такжеЭрлинг Холанд в третий раз в карьере сыграл против Ильи Забарного. Статистика норвежца в этих матчах не впечатляет

Возможный уход Эрлинга Холанда, которого в последнее время активно связывали с переходом в "Барселону", может заставить руководство "Манчестер Сити" задуматься над возможным трансфером 25-летнего нападающего, который имеет великолепный опыт игры в Бундеслиге, чемпионате, который известен своей интенсивностью.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Омар Мармуш провел 14 матчей за "Айнтрахт Франкфурт" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 9 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Звездный нападающий МЮ уже зимой может покинуть клуб
yellow-arrow
Тоттенхэм – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.11.2024
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 03.11.2024
Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Омар Мармуш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости