Манчестер Сити нашел в Бундеслиге замену для Эрлинга Холанда

По информации от издания Fichajes, действующий победитель АПЛ "Манчестер Сити" интересуется египетским нападающим франкфуртского "Айнтрахта" Омаром Мармушем.

25-летний Омар Мармуш стал настоящей сенсацией Бундеслиги в текущем сезоне. Египтянин является одним из лучших бомбардиров чемпионата Германии, забив 10 голов в 9 матчах, идя на втором месте в рейтинге после Гарри Кейна, у которого 11 забитых голов за "Баварию".

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Возможный уход Эрлинга Холанда, которого в последнее время активно связывали с переходом в "Барселону", может заставить руководство "Манчестер Сити" задуматься над возможным трансфером 25-летнего нападающего, который имеет великолепный опыт игры в Бундеслиге, чемпионате, который известен своей интенсивностью.

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В этом сезоне Омар Мармуш провел 14 матчей за "Айнтрахт Франкфурт" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 9 результативных передач.