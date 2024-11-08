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Брентфорд – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 11-й тур.
9 ноября. 17:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Встреча двух середняков этого сезона с претензиями на нечто большее. Очередной вызов для Ильи Забарного, который на прошлой неделе уже справился с Эрлингом Холандом. Здесь, по крайней мере на бумаге, задача выглядит проще, но не забываем, что это команда Томаса Франка, с которой очень редко бывает просто.
Новости "Брентфорда"
Подопечные Томаса Фарнка идут в середине таблицы после первых десяти туров. В принципе, подобного от них и ожидали. В последнее время их результаты являются слегка нестабильными, однако стоит отмечать отдельные перформансы с неожиданными результатами.
За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Ничья произошла в матче Кубка Английской Лиги против "Шеффилд Уэнздей", там они выиграли только в серии пенальти, но стоит отметить, что сам матч был едва ли не ужасным в их исполнении, поэтому пройти дальше повезло.
Зато были победы над "Вулверхэмптоном" (5:3), это был просто бешеный матч. Также обыграли еще одного аутсайдера нынешнего сезона, "Ипсвич" (4:3). То есть мы видим, что они умеют забивать, но имеют проблемы и с пропущенными голами.
Проиграли они на выезде "Манчестер Юнайтед" (1:2), а в прошлом туре выигрывали матч против "Фулхэма" (1:2) на момент старта компенсированного времени, после чего пропустили дважды и проиграли игру, которые не имели права проигрывать, учитывая ход событий на поле.
Новости "Борнмута"
Насколько же грозной силой стали "вишни" для всех топ-клубов в этом сезоне. Скальпы снимать они умеют и имеют куда больше проблем в простых матчах против равных себе или даже более слабых команд.
Подопечные Андони Ираолы за последние 5 матчей имеют 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. И единственное поражение произошло в матче против "Лестера". Да-да, именно против "лис", которые вообще накануне матча не считались фаворитами и казалось, что это может быть легкой прогулкой для гостей. Но не получилось, поэтому 0:1.
Ничья была против "Астон Виллы". В том матче им частично повезло, ведь ребята Эмери должны были забивать куда больше, чем просто один гол, но шансами не воспользовались, а в конце вышел Эванилсон и сравнял счет. 1:1. А насчет трех побед, то это самое интересное: обыграли "Саутгемптон" (3:1), затем "Арсенал" (2:0). Хоть "канониры" и играли в меньшинстве большую часть матча, сама победа была полностью заслуженной. Ну и не забываем о прошлом туре, когда они одолели "Манчестер Сити" (2:1).
Интересно, что в основном победы происходят именно в домашних стенах, на собственном стадионе эта команда играет как будто в какой-то другой футбол. Из-за этого, вполне возможно, у них будут проблемы в субботу против "Брентфорда", ведь они едут в гости.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|2
|"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|3
|Ноттингем Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|4
|"Челси"
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|5
|"Арсенал"
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|6
|"Астон Вилла"
|10
|5
|3
|2
|17-15
|18
|7
|"Тоттенхэм"
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|9
|"Фулхэм"
|10
|4
|3
|3
|14-13
|15
|10
|"Борнмут"
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|11
|"Ньюкасл"
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|12
|Брентфорд
|10
|4
|1
|5
|19-20
|13
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|15
|"Лестер Сити"
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|17
|"Кристал Пэлас"
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|18
|Ипсвич Таун
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|19
|"Саутгемптон"
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|20
|"Вулверхэмптон"
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
Личные встречи
11.05.24 АПЛ "Борнмут" — "Брентфорд" 1:2
02.09.23 АПЛ "Брентфорд" — "Борнмут" 2:2
14.01.23 АПЛ "Брентфорд" — "Борнмут" 2:0
01.10.22 АПЛ "Борнмут" — "Брентфорд" 0:0
22.05.21 ЧМ "Брентфорд" — "Борнмут" 3:1
Цифры и факты
- В 7 из последних 8 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
- В 5 из последних 6 домашних матчей "Брентфорда" против "Борнмута" проходила ставка ТБ 2.5;
- "Брентфорд" пропускал как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Томас Франк в этом матче не сможет рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри и Арона Гики. Это футболисты, которые недоступны еще с прошлого сезона. Также на травмах сейчас Тьяго и Густаво Нуньеш. Ну и под вопросом готовность выходить на поле Кристофера Айера.
Что касается Андони Ираолы, то у него меньше головной боли. Точно не сыграет Алекс Скотт. Под вопросом физическая готовность Луиса Синистерры, Кепы Аррисабалаги и Данго Уаттара.
"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, Берг — Йенсен, Норгор, Янельт — Мбемо, Висса, Льюис-Поттер
"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Кук — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Борнмутом" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Команда Ильи Забарного умеет снимать скальпы большим командам, но в матчах против равных соперников, да еще и на выезде, никогда не отличалась надежностью. Учитывая умение и любовь "пчел" к забиванию и пропусканию голов, здесь есть все шансы увидеть голевую перестрелку, которая завершится вничью. Поэтому ожидаем, что команды поделят очки.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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