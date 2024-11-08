Брентфорд – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

9 ноября. 17:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Встреча двух середняков этого сезона с претензиями на нечто большее. Очередной вызов для Ильи Забарного, который на прошлой неделе уже справился с Эрлингом Холандом. Здесь, по крайней мере на бумаге, задача выглядит проще, но не забываем, что это команда Томаса Франка, с которой очень редко бывает просто.

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Фарнка идут в середине таблицы после первых десяти туров. В принципе, подобного от них и ожидали. В последнее время их результаты являются слегка нестабильными, однако стоит отмечать отдельные перформансы с неожиданными результатами.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Ничья произошла в матче Кубка Английской Лиги против "Шеффилд Уэнздей", там они выиграли только в серии пенальти, но стоит отметить, что сам матч был едва ли не ужасным в их исполнении, поэтому пройти дальше повезло.

Зато были победы над "Вулверхэмптоном" (5:3), это был просто бешеный матч. Также обыграли еще одного аутсайдера нынешнего сезона, "Ипсвич" (4:3). То есть мы видим, что они умеют забивать, но имеют проблемы и с пропущенными голами.

Проиграли они на выезде "Манчестер Юнайтед" (1:2), а в прошлом туре выигрывали матч против "Фулхэма" (1:2) на момент старта компенсированного времени, после чего пропустили дважды и проиграли игру, которые не имели права проигрывать, учитывая ход событий на поле.

Новости "Борнмута"

Насколько же грозной силой стали "вишни" для всех топ-клубов в этом сезоне. Скальпы снимать они умеют и имеют куда больше проблем в простых матчах против равных себе или даже более слабых команд.

Подопечные Андони Ираолы за последние 5 матчей имеют 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. И единственное поражение произошло в матче против "Лестера". Да-да, именно против "лис", которые вообще накануне матча не считались фаворитами и казалось, что это может быть легкой прогулкой для гостей. Но не получилось, поэтому 0:1.

Ничья была против "Астон Виллы". В том матче им частично повезло, ведь ребята Эмери должны были забивать куда больше, чем просто один гол, но шансами не воспользовались, а в конце вышел Эванилсон и сравнял счет. 1:1. А насчет трех побед, то это самое интересное: обыграли "Саутгемптон" (3:1), затем "Арсенал" (2:0). Хоть "канониры" и играли в меньшинстве большую часть матча, сама победа была полностью заслуженной. Ну и не забываем о прошлом туре, когда они одолели "Манчестер Сити" (2:1).

Интересно, что в основном победы происходят именно в домашних стенах, на собственном стадионе эта команда играет как будто в какой-то другой футбол. Из-за этого, вполне возможно, у них будут проблемы в субботу против "Брентфорда", ведь они едут в гости.

Турнирная таблица

Личные встречи

11.05.24 АПЛ "Борнмут" — "Брентфорд" 1:2

02.09.23 АПЛ "Брентфорд" — "Борнмут" 2:2

14.01.23 АПЛ "Брентфорд" — "Борнмут" 2:0

01.10.22 АПЛ "Борнмут" — "Брентфорд" 0:0

22.05.21 ЧМ "Брентфорд" — "Борнмут" 3:1

Цифры и факты

В 7 из последних 8 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из последних 6 домашних матчей "Брентфорда" против "Борнмута" проходила ставка ТБ 2.5;

"Брентфорд" пропускал как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк в этом матче не сможет рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри и Арона Гики. Это футболисты, которые недоступны еще с прошлого сезона. Также на травмах сейчас Тьяго и Густаво Нуньеш. Ну и под вопросом готовность выходить на поле Кристофера Айера.

Что касается Андони Ираолы, то у него меньше головной боли. Точно не сыграет Алекс Скотт. Под вопросом физическая готовность Луиса Синистерры, Кепы Аррисабалаги и Данго Уаттара.

"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, Берг — Йенсен, Норгор, Янельт — Мбемо, Висса, Льюис-Поттер

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Кук — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Команда Ильи Забарного умеет снимать скальпы большим командам, но в матчах против равных соперников, да еще и на выезде, никогда не отличалась надежностью. Учитывая умение и любовь "пчел" к забиванию и пропусканию голов, здесь есть все шансы увидеть голевую перестрелку, которая завершится вничью. Поэтому ожидаем, что команды поделят очки.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.