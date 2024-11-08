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Брентфорд – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024

Англия
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Брентфордом" и "Борнмутом" в рамках чемпионата Англии

Брентфорд – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

9 ноября. 17:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Встреча двух середняков этого сезона с претензиями на нечто большее. Очередной вызов для Ильи Забарного, который на прошлой неделе уже справился с Эрлингом Холандом. Здесь, по крайней мере на бумаге, задача выглядит проще, но не забываем, что это команда Томаса Франка, с которой очень редко бывает просто.

Содержание

Новости "Брентфорда"

Подопечные Томаса Фарнка идут в середине таблицы после первых десяти туров. В принципе, подобного от них и ожидали. В последнее время их результаты являются слегка нестабильными, однако стоит отмечать отдельные перформансы с неожиданными результатами.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Ничья произошла в матче Кубка Английской Лиги против "Шеффилд Уэнздей", там они выиграли только в серии пенальти, но стоит отметить, что сам матч был едва ли не ужасным в их исполнении, поэтому пройти дальше повезло.

Зато были победы над "Вулверхэмптоном" (5:3), это был просто бешеный матч. Также обыграли еще одного аутсайдера нынешнего сезона, "Ипсвич" (4:3). То есть мы видим, что они умеют забивать, но имеют проблемы и с пропущенными голами.

Проиграли они на выезде "Манчестер Юнайтед" (1:2), а в прошлом туре выигрывали матч против "Фулхэма" (1:2) на момент старта компенсированного времени, после чего пропустили дважды и проиграли игру, которые не имели права проигрывать, учитывая ход событий на поле.

Брентфорд – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024 - изображение 1

Новости "Борнмута"

Насколько же грозной силой стали "вишни" для всех топ-клубов в этом сезоне. Скальпы снимать они умеют и имеют куда больше проблем в простых матчах против равных себе или даже более слабых команд.

Подопечные Андони Ираолы за последние 5 матчей имеют 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. И единственное поражение произошло в матче против "Лестера". Да-да, именно против "лис", которые вообще накануне матча не считались фаворитами и казалось, что это может быть легкой прогулкой для гостей. Но не получилось, поэтому 0:1.

Ничья была против "Астон Виллы". В том матче им частично повезло, ведь ребята Эмери должны были забивать куда больше, чем просто один гол, но шансами не воспользовались, а в конце вышел Эванилсон и сравнял счет. 1:1. А насчет трех побед, то это самое интересное: обыграли "Саутгемптон" (3:1), затем "Арсенал" (2:0). Хоть "канониры" и играли в меньшинстве большую часть матча, сама победа была полностью заслуженной. Ну и не забываем о прошлом туре, когда они одолели "Манчестер Сити" (2:1).

Интересно, что в основном победы происходят именно в домашних стенах, на собственном стадионе эта команда играет как будто в какой-то другой футбол. Из-за этого, вполне возможно, у них будут проблемы в субботу против "Брентфорда", ведь они едут в гости.

Брентфорд – Борнмут. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 10 8 1 1 19-6 25
2 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 10 7 2 1 21-11 23
3 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Челси "Челси" 10 5 3 2 20-12 18
5 Арсенал "Арсенал" 10 5 3 2 17-11 18
6 Астон Вилла "Астон Вилла" 10 5 3 2 17-15 18
7 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 10 5 1 4 22-11 16
8 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 4 2 17-14 16
9 Фулхэм "Фулхэм" 10 4 3 3 14-13 15
10 Борнмут "Борнмут" 10 4 3 3 13-12 15
11 Ньюкасл "Ньюкасл" 10 4 3 3 10-10 15
12 Брентфорд Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 10 3 3 4 9-12 12
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 10 3 2 5 13-19 11
15 Лестер Сити "Лестер Сити" 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 10 1 4 5 8-13 7
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 10 0 5 5 10-21 5
19 Саутгемптон "Саутгемптон" 10 1 1 8 7-19 4
20 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 10 0 3 7 14-27 3

Личные встречи

11.05.24 АПЛ "Борнмут" — "Брентфорд" 1:2

02.09.23 АПЛ "Брентфорд" — "Борнмут" 2:2

14.01.23 АПЛ "Брентфорд" — "Борнмут" 2:0

01.10.22 АПЛ "Борнмут" — "Брентфорд" 0:0

22.05.21 ЧМ "Брентфорд" — "Борнмут" 3:1

Цифры и факты

  • В 7 из последних 8 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;
  • В 5 из последних 6 домашних матчей "Брентфорда" против "Борнмута" проходила ставка ТБ 2.5;
  • "Брентфорд" пропускал как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк в этом матче не сможет рассчитывать на помощь Джоша Дасилвы, Рико Генри и Арона Гики. Это футболисты, которые недоступны еще с прошлого сезона. Также на травмах сейчас Тьяго и Густаво Нуньеш. Ну и под вопросом готовность выходить на поле Кристофера Айера.

Что касается Андони Ираолы, то у него меньше головной боли. Точно не сыграет Алекс Скотт. Под вопросом физическая готовность Луиса Синистерры, Кепы Аррисабалаги и Данго Уаттара.

"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, Берг — Йенсен, Норгор, Янельт — Мбемо, Висса, Льюис-Поттер

"Борнмут", 4-2-3-1: Траверс — Смит, Забарный, Сенеси, Керкез — Кристи, Кук — Семеньо, Клюйверт, Тавернье — Эванилсон

Ставки и коэффициенты на матч

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2.53
3.55
2.75
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2.56
3.51
2.82
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Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Борнмутом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Команда Ильи Забарного умеет снимать скальпы большим командам, но в матчах против равных соперников, да еще и на выезде, никогда не отличалась надежностью. Учитывая умение и любовь "пчел" к забиванию и пропусканию голов, здесь есть все шансы увидеть голевую перестрелку, которая завершится вничью. Поэтому ожидаем, что команды поделят очки.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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