Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

9 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Унаи Эмери попали в мини-кризис после неплохого старта сезона. Они проиграли три матча подряд во всех турнирах и сейчас бы какую-то игру в домашних стенах против аутсайдера, но нет. Судьба подготовила для них другой вызов.

Надо ехать на "Энфилд" к пока сильнейшей команде лиги и пытаться исправить ситуацию с результатами там. Готовы ли они давать настоящий бой мерсисайдцам? Вопрос открытый.

Новости "Ливерпуля"

Команда Арне Слота не перестает удивлять. Они доминируют на всех фронтах и заслуженно идут на первом месте и турнирной таблице на данный момент. За последние 5 матчей на их счету 4 победы и 1 ничья.

Та самая ничья произошла на выезде против "Арсенала", то есть номинально даже это является хорошим результатом, учитывая уровень соперника. Там удалось сравнять счет и свести матч к ничьей 2:2. В прекрасной форме находится Мохамед Салах, поэтому даже не лучшие матчи удается вытягивать на неплохой результат.

Также они обыграли "Лейпциг" на выезде (1:0), там было непросто, но победа вполне заслуженная. Затем одолели "Брайтон" в Кубке Лиги (3:2), после чего уже в чемпионате обыграли "чаек" со счетом 2:1. Да, та победа точно не была зрелищной, но включились, получили результат и спокойно пошли дальше. Посреди этой недели они не оставили шансов "Байеру" Хаби Алонсо и обыграли немецкий коллектив со счетом 4:0.

Новости "Астон Виллы"

Еще в начале чемпионата ребята Унаи Эмери проиграли "Арсеналу", после чего начали свою долговременную беспроигрышную серию. Казалось, что мощи этого коллектива хватает на все фронты, поэтому особо за "вилланов" никто не переживал, особенно после победы над "Баварией", но тут вдруг уже три поражения подряд и мысли о том, насколько затяжными могут быть проблемы бирмингемцев.

За последние 5 матчей у них только одна победа, она была 22 октября в Лиге Чемпионов против "Болньи" (2:0). После этого ничья против "Борнмута" (1:1), где они упустили преимущество на последних минутах, хотя давили на соперника чуть ли не весь матч. А потом мрак, который начался с матча против "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги.

Да, это второстепенный турнир, но "орлы" смогли одержать победу и пройти дальше. После этого был ответственный матч с "Тоттенхэмом", который они полностью провалили (1:4), а посреди этой недели "вилланы" сенсационно проиграли "Брюгге", а все из-за необдуманных действий Мингза, который решил взять мяч в руки в собственной штрафной после паса от Мартинеса. Интересно, с каким настроением они подойдут к матчу на "Энфилде".

Турнирная таблица

Личные встречи

13.05.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Ливерпуль" 3:3

03.09.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Астон Вилла" 3:0

20.05.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Астон Вилла" 1:1

26.12.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Ливерпуль" 1:3

10.05.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Ливерпуль" 1:2

Цифры и факты

В 12 из последних 15 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 12 из последних 14 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в 8 из последних 10 матчей против "Астон Виллы" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче Арне Слот не может рассчитывать на помощь Харви Эллиотта, Алиссона Бекера, Федерико Кьезы и Диогу Жоты. Все они травмированы и точно не сыграют.

Что касается Унаи Эмери, то сейчас в его команде только двое травмированных: Росс Баркли и Мэтти Кэш, все остальные готовы играть, дисквалификаций нет.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес

"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Макгинн, Онана, Тилеманс, Рамзи — Роджерс — Уоткинс

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Разный уровень команд, разное состояние игровых форм и даже преимущество домашнего стадиона. Не забываем и о последних результатах между этими командами. Все намекает на победу "Ливерпуля" в этом матче, поэтому мы не будем отходить от этих намеков и именно такой прогноз дадим, причем с преимуществом в два гола. Атакующий потенциал "вилланов" позволит им забить свой гол престижа, но не более того.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.