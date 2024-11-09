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Снова разочарование для Гвардиолы? Брайтон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.11.2024
В "Сити" исторически неудачная серия. "Чайки" присоединятся к избиению "горожан"?
Фото: premierleague.com
Английская Премьер-лига, 11 тур
9 ноября, 19:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Сэмюэль Берротт
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"Манчестер Сити" проиграл три матча подряд впервые за 6,5 лет. Историческое событие, ведь команда под руководством Гвардиолы практически в каждом матче является фаворитом. Более того, это были поединки не с топовыми коллективами Европы. Сегодня "горожане" сыграют еще с одним таким представителем. "Брайтон" в последнее время постоянно толкает палки в колеса лидерам чемпионата. Будет ли еще одна попытка?
Новости Брайтона
Предыдущие два поединка "чайки" сыграли против еще одного претендента на чемпионство – "Ливерпуля". Сначала дома уступили ему в Кубке лиги со счетом 2:3. А потом в гостях – уже в рамках чемпионата – побеждали после часа встречи 1:0, но за две минуты пропустили дважды. Очень и очень трудным был матч АПЛ для мерсисайдцев, но главное – победа. Все-таки нашли подопечные Клоппа пробелы в обороне "чаек".
В общей сложности команда Гюрцелера много пропускает – в среднем 1,4 гола за матч в чемпионате, но забивает еще больше – 1,7. Однако в рамках АПЛ его подопечные проиграли всего два раза: кроме "Ливерпуля" еще "Челси". Выиграли у "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед", сыграли вничью с "Арсеналом". В итоге – на данный момент "Брайтону" к зоне Лиги чемпионов всего два очка, несмотря на то, что команда находится на восьмом месте. Каждый матч может сильно раскинуть команды по турнирной таблице.
Кадры хозяев
Прилично наполненный лазарет у "чаек". Не сыграют Марч, Уэбстер и Милнер. Под вопросом еще больше игроков: О'Райли, Жуао Педро, Данк, Минте и Аяри. Последний провел в матче чемпионата против "Ливерпуля" 76 минут и получил повреждение. Возможно, успеет восстановиться до встречи на "Амексе".
Последние новости Манчестер Сити
После удачного старта и лидерства в АПЛ "горожане" поймали кризис. Сначала вылетели от "Тоттенхэма" в Кубке лиги. Гвардиола это воспринял с ухмылкой, игроки – тоже. Не такая и большая потеря, не правда ли? Далее последовало поражение от "Борнмута" в чемпионате. Хорошая команда, непростой соперник, но все же шел на тот момент в нижней части турнирной таблицы. И вишенка (испорченная) на торте – это разгром от команды будущего тренера МЮ "Спортинга" в прошлый вторник.
"Сити" первым забил уже на четвертой минуте, а затем пропустил четыре. В том числе три – от нападающего Виктора Декереша. Параллельно еще и Холанд не забил пенальти. Видимо, норвежец еще не отошел от противоборства с Забарным. В Лиге чемпионов "горожане" идут на 10 месте, в АПЛ – на втором. В обоих случаях лидирует "Ливерпуль". В еврокубках отрыв от первой позиции составляет пять очков, в чемпионате – два.
Кадры гостей
Несколько серьезных потерь в "Сити" есть. Линия обороны страдает больше всего: Диаш и Стоунс вне игры. Параллельно еще и Родри пока в качестве зрителя даже на тренировках. Грилиш и Бобб также травмированы. Поэтому даже с постоянными трансферами пока у Гвардиолы ограничен выбор игроков.
Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 02.11. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)
- 26.10. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)
- 19.10. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
- 06.10. Ливерпуль – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 05.11. Спортинг – Манчестер Сити 4:1 (ЛЧ)
- 02.11. Борнмут – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)
- 30.10. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (Кубок лиги)
- 26.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
- 23.10. Манчестер Сити – Спарта Прага 5:0 (ЛЧ)
Последние пять личных встреч между соперниками
25.04.24. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
21.10.23. Манчестер Сити – Брайтон 2:1 (АПЛ)
24.05.23. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
22.10.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)
20.04.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|2
|
"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|3
|
"Ноттингем Форест"
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|4
|
"Челси"
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|5
|
"Арсенал"
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|6
|
"Астон Вилла"
|10
|5
|3
|2
|17-15
|18
|7
|
"Тоттенхэм"
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|8
|
"Брайтон"
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|9
|
"Фулхэм"
|10
|4
|3
|3
|14-13
|15
|10
|
"Борнмут"
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|11
|
"Ньюкасл"
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|12
|
"Брентфорд"
|10
|4
|1
|5
|19-20
|13
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|15
|
"Лестер Сити"
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|16
|
"Эвертон"
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|17
|
"Кристал Пэлас"
|10
|1
|4
|5
|8-13
|7
|18
|
"Ипсвич Таун"
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|19
|
"Саутгемптон"
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|20
|
"Вулверхэмптон"
|10
|0
|3
|7
|14-27
|3
Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Сити
Прогноз матча Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football
В прошлом году "горожане" разгромили на "Амексе" кризисный тогда "Брайтон" Де Дзерби 4:0. Однако до этого пропускали в трех матчах подряд на этом стадионе, дважды теряя очки. Обе команды много атакуют, но также имеют проблемы в защите. Это касается не только потерь "Сити", но и хозяев тоже. Кроме того, "чайки", что "горожане" резко начинают матч. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,6).
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