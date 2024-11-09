Снова разочарование для Гвардиолы? Брайтон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 09.11.2024

Английская Премьер-лига, 11 тур

9 ноября, 19:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

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"Манчестер Сити" проиграл три матча подряд впервые за 6,5 лет. Историческое событие, ведь команда под руководством Гвардиолы практически в каждом матче является фаворитом. Более того, это были поединки не с топовыми коллективами Европы. Сегодня "горожане" сыграют еще с одним таким представителем. "Брайтон" в последнее время постоянно толкает палки в колеса лидерам чемпионата. Будет ли еще одна попытка?

Новости Брайтона

Предыдущие два поединка "чайки" сыграли против еще одного претендента на чемпионство – "Ливерпуля". Сначала дома уступили ему в Кубке лиги со счетом 2:3. А потом в гостях – уже в рамках чемпионата – побеждали после часа встречи 1:0, но за две минуты пропустили дважды. Очень и очень трудным был матч АПЛ для мерсисайдцев, но главное – победа. Все-таки нашли подопечные Клоппа пробелы в обороне "чаек".

В общей сложности команда Гюрцелера много пропускает – в среднем 1,4 гола за матч в чемпионате, но забивает еще больше – 1,7. Однако в рамках АПЛ его подопечные проиграли всего два раза: кроме "Ливерпуля" еще "Челси". Выиграли у "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед", сыграли вничью с "Арсеналом". В итоге – на данный момент "Брайтону" к зоне Лиги чемпионов всего два очка, несмотря на то, что команда находится на восьмом месте. Каждый матч может сильно раскинуть команды по турнирной таблице.

Кадры хозяев

Прилично наполненный лазарет у "чаек". Не сыграют Марч, Уэбстер и Милнер. Под вопросом еще больше игроков: О'Райли, Жуао Педро, Данк, Минте и Аяри. Последний провел в матче чемпионата против "Ливерпуля" 76 минут и получил повреждение. Возможно, успеет восстановиться до встречи на "Амексе".

Последние новости Манчестер Сити

После удачного старта и лидерства в АПЛ "горожане" поймали кризис. Сначала вылетели от "Тоттенхэма" в Кубке лиги. Гвардиола это воспринял с ухмылкой, игроки – тоже. Не такая и большая потеря, не правда ли? Далее последовало поражение от "Борнмута" в чемпионате. Хорошая команда, непростой соперник, но все же шел на тот момент в нижней части турнирной таблицы. И вишенка (испорченная) на торте – это разгром от команды будущего тренера МЮ "Спортинга" в прошлый вторник.

"Сити" первым забил уже на четвертой минуте, а затем пропустил четыре. В том числе три – от нападающего Виктора Декереша. Параллельно еще и Холанд не забил пенальти. Видимо, норвежец еще не отошел от противоборства с Забарным. В Лиге чемпионов "горожане" идут на 10 месте, в АПЛ – на втором. В обоих случаях лидирует "Ливерпуль". В еврокубках отрыв от первой позиции составляет пять очков, в чемпионате – два.

Кадры гостей

Несколько серьезных потерь в "Сити" есть. Линия обороны страдает больше всего: Диаш и Стоунс вне игры. Параллельно еще и Родри пока в качестве зрителя даже на тренировках. Грилиш и Бобб также травмированы. Поэтому даже с постоянными трансферами пока у Гвардиолы ограничен выбор игроков.

Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

02.11. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)

26.10. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2 (АПЛ)

19.10. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

06.10. Ливерпуль – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

05.11. Спортинг – Манчестер Сити 4:1 (ЛЧ)

02.11. Борнмут – Манчестер Сити 2:1 (АПЛ)

30.10. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (Кубок лиги)

26.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

23.10. Манчестер Сити – Спарта Прага 5:0 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между соперниками

25.04.24. Брайтон – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

21.10.23. Манчестер Сити – Брайтон 2:1 (АПЛ)

24.05.23. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

22.10.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:1 (АПЛ)

20.04.22. Манчестер Сити – Брайтон 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 10 8 1 1 19-6 25 2 "Манчестер Сити" 10 7 2 1 21-11 23 3 "Ноттингем Форест" 10 5 4 1 14-7 19 4 "Челси" 10 5 3 2 20-12 18 5 "Арсенал" 10 5 3 2 17-11 18 6 "Астон Вилла" 10 5 3 2 17-15 18 7 "Тоттенхэм" 10 5 1 4 22-11 16 8 "Брайтон" 10 4 4 2 17-14 16 9 "Фулхэм" 10 4 3 3 14-13 15 10 "Борнмут" 10 4 3 3 13-12 15 11 "Ньюкасл" 10 4 3 3 10-10 15 12 "Брентфорд" 10 4 1 5 19-20 13 13 "Манчестер Юнайтед" 10 3 3 4 9-12 12 14 "Вест Хэм Юнайтед" 10 3 2 5 13-19 11 15 "Лестер Сити" 10 2 4 4 14-18 10 16 "Эвертон" 10 2 3 5 10-17 9 17 "Кристал Пэлас" 10 1 4 5 8-13 7 18 "Ипсвич Таун" 10 0 5 5 10-21 5 19 "Саутгемптон" 10 1 1 8 7-19 4 20 "Вулверхэмптон" 10 0 3 7 14-27 3

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Сити

Прогноз матча Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football

В прошлом году "горожане" разгромили на "Амексе" кризисный тогда "Брайтон" Де Дзерби 4:0. Однако до этого пропускали в трех матчах подряд на этом стадионе, дважды теряя очки. Обе команды много атакуют, но также имеют проблемы в защите. Это касается не только потерь "Сити", но и хозяев тоже. Кроме того, "чайки", что "горожане" резко начинают матч. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,6).