Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 10.11.2024

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

10 ноября. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Неожиданно для всех "Челси" подходит к этому матчу, будучи выше "Арсенала" в турнирной таблице. Да, у них равное количество очков и только разница забитых и пропущенных определяет порядок расположения, но тем не менее.

Кажется, что этот "Челси" сильнее прошлосезонного варианта, однако проблемы с результатами в больших матчах никуда не делись. Три прошлые встречи с командами из классической топ-6 завершились двумя поражениями и ничьей. Как все получится на этот раз?

Новости "Челси"

Несмотря на то, что команда Энцо Марески идет в топ-4 на данный момент, некоторые вопросы к их игре все же есть. Болельщики команды особенно отмечают проблемы в больших матчах, когда нужно играть против грандов. В этом сезоне они проиграли "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", а затем сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед". Хочется большего, не так ли?

И вот матч против следующего гранда, который вызывает опасения. За последние 5 матчей на их счету 3 победы, 1 ничья и 1 поражение, но отметим, что две из трех побед были именно в Лиге Конференций. Те матчи даже не хочется учитывать в зачет и оценку командной формы.

Куда интереснее взглянуть на результаты в Премьер-лиге. Там они не без проблем обыграли "Ньюкасл" у себя дома (2:1), после чего проиграли им уже в Кубке Лиги на выезде (0:2), а затем сыграли боевую ничью против "Манчестер Юнайтед". Кажется, что форма команды все же спала после очень зажигательного старта. От того интересно, какой именно "Челси" мы увидим здесь, когда будет противостоять им "Арсенал".

Новости "Арсенала"

Небольшой кризис результатов есть и у подопечных Микеля Артеты. Все-таки потеря Маритна Эдегора, который уже возвращается в команду, имела свое сильное влияние. За последние 5 матчей на их счету 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. Удалось обыграть только "Шахтер" в Лиге Чемпионов (1:0) и "Престон" в Кубке Лиги (3:0). А в более серьезных матчах были проблемы.

Например, не смогли удержать победу против "Ливерпуля" у себя дома (2:2), хотя, кажется, они и не пытались развивать успех после того, как вышли вперед. Затем был абсолютно беззубый матч против "Ньюкасла" на выезде и справедливое поражение 0:1. Ну а посреди недели играли с "Интером" и уступили также с минимальным счетом 0:1.

С итальянским клубом "канониры" провели неплохой матч и были близки к тому, чтобы по крайней мере сравнять счет. Но не удалось. Кажется, что возвращение Эдегора в команду должно снова возродить стиль и активность у чужих ворот, которую мы знаем. Очень вовремя норвежец восстановился от своего повреждения.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.04.24 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 5:0

21.10.23 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:2

02.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 3:1

06.11.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 0:1

24.07.22 КТМ "Арсенал" — "Челси" 4:0

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Челси" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчах между этими командами во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" забил как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей против "Челси" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Марески нет ни одного игрока, который точно бы пропустил эту встречу. Есть только Коул Палмер и Джейдон Санчо, которые под вопросом и не до конца восстановились от своих повреждений. Потеря Палмера может оказаться особенно болезненной для "синих".

Микель Артета имеет куда более масштабные кадровые проблемы из-за травм. Сейчас он не может рассчитывать на помощь Кирана Тирни, Риккардо Калафиори и Такехиро Томиясу. Также под вопросом Деклан Райс, который сломал палец на ноге, но говорил, что готов играть из-за боли. Также непонятно, будут ли готовы Гаверц и Мерино. Ну и выделим Стерлинга, который не может играть в этой игре, поскольку все еще принадлежит "Челси".

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Джеймс — Кайседо, Лавия — Мадуэке, Палмер, Нету — Джексон

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Хаверц, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Да, сейчас "канониры" переживают не лучший период в плане результатов, но в состав наконец возвращается Мартин Эдегор, после травмы которого все частично и начало ломаться. Именно его возвращение, почти наверняка, играет ключевую роль, поэтому мы склоняемся к героической победе команды Артеты на "Стэмфорд Бридж", но не без пропущенного гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.