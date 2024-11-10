Финальный шаг перед новым тренером. Манчестер Юнайтед – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.11.2024

Английская Премьер-лига, 11 тур

10 ноября, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Несколько матчевых приключений Рууда ван Нистелроя во главе "Манчестер Юнайтед" завершается с того, с кого и началась – с "Лестера". 30 октября эти команды играли между собой в рамках Кубка лиги. Тогда еще в первом тайме было забито шесть голов на двоих. В общей сложности встреча завершилась со счетом 5:2. Будет ли так же весело и сегодня?

Новости Манчестер Юнайтед

После ухода тэн Хага прошло почти две недели. И чуть ли не все болельщики "МЮ" в восторге от текущих событий. Сначала удалось договориться с молодым и прогрессивным тренером, который уже зарекомендовал себя не только на уровне чемпионата Португалии (чего стоит только недавние 4:1 против "Манчестер Сити"). А кроме этого, текущие дела команды улучшились.

Да, манкунианцы прошли в Кубке всего же "Лестер" и выиграли в Лиге Европы далеко не топовый "ПАОК", параллельно сыграв вничью с "Челси". Это все под руководством ван Нистелроя. Но это всего лишь второй раз за текущий сезон, когда удалось одержать две победы за три матча. И пока ван Нистелрой еще не проигрывал. Также он готов остаться работать вместе с Рубеном Аморимом. Интересный тандем.

Кадры хозяев

Хоть и Диалло в прошлом матче с "ПАОК" оформил дубль, но получил повреждение. Есть шансы восстановиться до сегодняшней игры, но все еще под вопросом. А классическая четверка лазаретников до сих пор лечатся: Йоро, Шоу, Маласия и Мейну.

Новости Лестера

После возвращения в АПЛ и смены тренера "лисы" немного в турбулентности. Отрезок в октябре до и после международной паузы помог набрать за два матча шесть очков в АПЛ и подняться выше зоны вылета. Но дальше “Лестер” проиграл, а в прошлом туре едва вырвал ничью у “Ипсвича” в большинстве на 90+4 минуте. Однако одно очко пополнило копилку подопечных Купера.

Пока они идут на 15 месте. Это не значительно ниже, чем МЮ. Между командами разрыв всего два зачетных пункта. Каждый тур может кардинально изменить положение турнирной таблицы. Впереди у “Лестера” снова матчи до и после международной паузы, но в соперниках… кроме “МЮ” еще и “Челси”. Если хочешь играть в АПЛ, то и в таких матчах нужно добывать очки. Пока "лисы" набирали зачетные пункты только против команд, которые не претендуют на высокие места.

Кадры гостей

В лазарете те, кто там находятся еще со времен Чемпионшипа – это Опоку (он был тогда в аренде) и Столярчик. Дака уже близок к восстановлению после долгой паузы, но сегодня он максимум появится со скамейки для запасных. Также под вопросом Де Кордова-Рид и Чудхури.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Лестера

Последние пять встреч хозяев

07.11. Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0 (ЛЕ)

03.11. Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (АПЛ)

30.10. Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2 (Кубок лиги)

27.10. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

24.10. Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

02.11. Ипсвич – Лестер 1:1 (АПЛ)

30.10. Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2 (Кубок лиги)

25.10. Лестер – Ноттингем Форест 1:3 (АПЛ)

19.10. Саутгемптон – Лестер 2:3 (АПЛ)

05.10. Лестер – Борнмут 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

30.10.24. Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2 (АПЛ)

19.02.23. Манчестер Юнайтед – Лестер 3:0 (АПЛ)

01.09.22. Лестер – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

02.04.22. Манчестер Юнайтед – Лестер 1:1 (АПЛ)

16.10.21. Лестер – Манчестер Юнайтед 4:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 10 8 1 1 19-6 25 2 "Манчестер Сити" 11 7 2 2 22-13 23 3 "Ноттингем Форест" 10 5 4 1 14-7 19 4 "Брайтон" 11 5 4 2 19-15 19 5 "Челси" 10 5 3 2 20-12 18 6 "Арсенал" 10 5 3 2 17-11 18 7 "Фулхэм" 11 5 3 3 16-13 18 8 "Астон Вилла" 10 5 3 2 17-15 18 9 "Тоттенхэм" 10 5 1 4 22-11 16 10 "Брентфорд" 11 5 1 5 22-22 16 11 "Борнмут" 11 4 3 4 15-15 15 12 "Ньюкасл" 10 4 3 3 10-10 15 13 "Манчестер Юнайтед" 10 3 3 4 9-12 12 14 "Вест Хэм Юнайтед" 11 3 3 5 13-19 12 15 "Лестер Сити" 10 2 4 4 14-18 10 16 "Эвертон" 11 2 4 5 10-17 10 17 "Кристал Пэлас" 11 1 4 6 8-15 7 18 "Вулверхэмптон" 11 1 3 7 16-27 6 19 Ипсвич Таун" 10 0 5 5 10-21 5 20 "Саутгемптон" 11 1 1 9 7-21 4

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Лестер

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Лестер от UA-Football

Должен ван Нистелрой завершить на положительной ноте. Скорее, даже не завершить, а передать свои полномочия – все же хочет еще остаться в “МЮ”. Но и "Лестер" в гостях неплохо играет с точки зрения результативности. Даже если вспомнить тот же недавний матч на “Олд Траффорд”. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7).