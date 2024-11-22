Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 23.11.2024

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября. 14:30. Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Международный перерыв завершен, время возвращаться к клубному футболу и возвращаться уже содержательно, а не буквально на очередные три недели. Начинается самый интересный период в английском футболе и матч между "Лестером" и "Челси" станет лишь началом праздничного расписания матчей.

Конечно, эта игра интригует не так сильно, как игра между командами с вершины таблицы, но не надо забывать, что "Челси" остается относительно нестабильным коллективом, который может удивлять и в негативном смысле. Чего следует ожидать от противостояния "синих" с "лисами"? Сейчас попробуем разобраться!

Новости "Лестера"

Команда Стива Купера является одной из самых спорных коллективов в этом сезоне Премьер-лиги. Если о некоторых коллективах точно можно сказать, что все как-то безнадежно и нужны изменения, то здесь можно предоставить немало аргументов как за Купера, так и против него.

Учитывая то, с какими данными они входили в сезон, сейчас идти на 15-м месте - это неплохо, от зоны вылета их отделяет три очка. С другой стороны, безнадежность в их игре в отдельных матчах удивляет, хотя характер и умение вырывать результат на последних минутах - это точно их большая добродетель.

За последние 5 матчей на счету "лис" 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Вполне нормальная форма аутсайдера турнира. Победа случилась в матче против "Саутгемптона" (3:2) и была вырвана на последних секундах. Ничья с еще одним аутсайдером турнира, "Ипсвичем" (1:1). Поражения случились в матчах против "Ноттингем Форест" (1:3) и дважды от "Манчестер Юнайтед" (2:5 и 0:3), сначала в Кубке Лиги, а затем и в Премьер-лиге. Готовы ли они создать проблемы "Челси"? Наверное, да, но для этого нужно будет выдать очень хороший перформанс, которых болельщики не видели уже больше месяца.

Новости "Челси"

Лондонцы очень интересная команда. Если оценивать форму подопечных Энцо Марески именно в чемпионате Англии, то все немного печально, ведь в последних двух матчах было две ничьи (по 1:1). С другой стороны, эти матчи были против непростых соперников в лице "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". И все же некоторые болельщики считают, что "синие" должны были выступать лучше и добывать лучший результат.

Кроме этих ничьих была победа в Лиге Конференций над "Ноа" (8:0), но это вообще несерьезно и не стоит обсуждения. Зато мы увидели поражение от "Ньюкасла" на выезде (0:2) в Кубке Лиги, там играл второй состав и этим многое можно оправдать.

Ну а за несколько дней до того поражения был еще один матч с "сороками", в котором "Челси" одержал победу 2:1 у себя дома и уже основным составом. То есть эту команду все же немного бросает, особенно в матчах против больших команд. На этот раз сопернику точно не припишешь статус "топ", однако это не означает, что здесь не будет никаких проблем.

Интересно отметить, что это будет первый матч Энцо Марески против своей бывшей команды. Именно он вывел "лис" в Премьер-лигу и он противостоял "Челси" в Кубке Англии, когда тренировал "Лестер", тогда проиграл со счетом 2:4. Поэтому это будет особое возвращение для итальянского специалиста.

Турнирная таблица

Личные встречи

17.03.24 КА "Челси" — "Лестер" 4:2

11.03.23 АПЛ "Лестер" — "Челси" 1:3

27.08.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 2:1

19.05.22 АПЛ "Челси" — "Лестер" 1:1

20.11.21 АПЛ "Лестер" — "Челси" 0:3

Цифры и факты

"Челси" выиграл 5 из последних 6 матчей против "Лестера" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" забил как минимум два гола в 5 из последних 6 матчей против "Лестера" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Стив Купер точно могу оправдывать неудачные результаты травмами, многие игроки пока не могут помочь команде на поле. Среди травмированных: Якуб Столярчик, Рикарду Перейра, Джордан Айю и Абдул Фатаву (выбыл до конца сезона). Также дисквалифицирован Факундо Буонанотте. Под вопросом физическая готовность Патсона Даки, Джейми Варди и Бобби Де Кордовы-Рида.

Что касается Энцо Марески, то среди его подопечных есть лишь одна травма - у капитана Риса Джеймса (да, снова). Ну и под вопросом физическая форма Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Ромео Лавии и Джейдона Санчо.

"Лестер", 4-3-3: Хермансен — Джастин, Фас, Вестергор, Кристиансен — Уинкс, Ндиди, Сумаре — Каннус, Эдуар, Мавидиди

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лестером" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Мы знаем, кто в этом противостоянии является фаворитом. Также мы знаем, насколько ненадежная оборона у этого фаворита. Поэтому мы не верим, что "синие" покинут поле с "сухарем", на забитый гол хозяев точно ставим. Однако итоговую победу лондонцы должны забирать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.