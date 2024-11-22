Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 23.11.2024

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Виталий Миколенко вместе с "Эвертоном" продолжает переживать не лучший сезон и это при том, что у них был относительно простой календарь на старте. До зоны вылета рукой подать, хотя перед стартом нового сезона подобной формы от "ирисок" ожидали все.

По ту сторону Егор Ярмолюк и его "Брентфорд", хоть украинец точно не является важной частью стартового состава. "Пчелы", несмотря на травмы, выглядят интереснее. Команда Томаса Франка держит уровень прошлого сезона и жалоб обмаль. Кто из этой битвы выйдет победителем?

Новости "Эвертона"

Шон Дайч - один из главных фаворитов у букмекеров на следующее увольнение тренера в Премьер-лиге. Важно понимать, что нынешний состав "ирисок" вряд ли способен на большее, чем на борьбу за выживание, хотя, мы можем и ошибаться.

Команда играет неровно и очень рвано, проводит матчи с отрезками доминации и простого забивания в собственную штрафную площадку. Смотреть на эти матчи трудно, каждый раз хочется спросить: "А за счет чего они планируют побеждать?" Нередко все выглядит слишком хаотично, чтобы оценивать и давать прогнозы.

За прошедшие 5 матчей на счету ливерпульского клуба лишь 1 победа, была она против "Ипсвича" (2:0). Также было 3 ничьи: против "Ньюкасла" (0:0), "Фулхэма" (1:1) и "Вест Хэма" (0:0). То есть вроде бы неплохо, ведь сильные соперники, вырывали ничьи. Но среди этих результатов было и поражение от "Саутгемптона" (0:1) и этот результат точно не мог удовлетворить местную публику. Непростая форма, непростая команда, очередной непростой матчи впереди.

Новости "Брентфорда"

Парни Томаса Франка проводят свой классический сезон. Они умеют отбирать очки у больших ребят, умеют создавать проблемы любому сопернику, но могут потерять очки там, где того никто не ожидал.

В последних 5 матчах на их счету 3 победы (одна из них в серии пенальти против "Шеффилд Уэнздей" в Кубке Лиги) и 2 поражения. Кроме чемпионшипского представителя удалось обыграть "Ипсвич" (4:3) и "Борнмут" (3:2). Абсолютно бешеные были матчи, особенно с "трактористами", где мы увидели невероятно развязку на последних минутах. Матч против "вишен" также в активе, ведь играть против подопечных Ираолы всегда трудно.

Кроме того были два поражения с одинаковым счетом (1:2). И если против "Манчестер Юнайтед" все понятно, разные уровни команд и так далее, то против "Фулхэма". В какой форме они бы не находились, "пчелы" должны были побеждать. Они пропустили два гола в компенсированное время и тот вечер на "Крейвен Коттедж" они бы предпочли забыть.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.04.24 АПЛ "Эвертон" — "Брентфорд" 1:0

23.09.23 АПЛ "Брентфорд" — "Эвертон" 1:3

11.03.23 АПЛ "Эвертон" — "Брентфорд" 1:0

27.08.22 АПЛ "Брентфорд" — "Эвертон" 1:1

15.05.22 АПЛ "Эвертон" — "Брентфорд" 2:3

Цифры и факты

В 8 из последних 9 матчей "Брентфорда" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 5 матчах "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТМ 2.5;

"Брентфорд" забивал как минимум 2 гола в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Оба коллектива имеют проблемы с травмами, поэтому сильнейшие составы выпустить не получится. Шон Дайч не может рассчитывать на помощь Тима Айрогбунама, Джймса Гарнера, Юччефи Шермити и Шеймуса Коулмана. Также под вопросом готовность Джаррада Брантуэйта, Дуайта Макнила и Армандо Брои, который все еще не дебютировал за клуб после прихода на правах аренды.

Что касается Томаса Франка, то он не может рассчитывать на травмированных Джоша Дасилву, Рико Генри, Аарона Хики, Тьяго, Густаво Нуньеша и Кристоффера Айера. Близки к возвращению в состав Итан Пиннок, Йоанн Висса и Бриан Мбемо.

"Эвертон", 4-2-3-1: Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гейе, Мангала — Харрисон, Макнил, Ндиай — Калверт-Льюин

"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Йенсен, Норгор, Янельт — Мбемо, Висса, Дамсгор

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. "Ириски" и "пчелы" — это своеобразные футбольные антиподы. Первые любят спокойно и взвешенно забить свой гол и удержать победный счет, а другие - не против прокатиться на каруселях и позабивать сразу несколько голов, оформив драматическую развязку. Кто из них победит? Наверное, никто. Ставим на обмен голами между командами без определения победителя.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.