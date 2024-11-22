Манчестер Сити – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 23.11.2024

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

23 ноября. 19:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наверное, Анге Постекоглу не против встретиться с командой Пепа Гвардиолы прямо сейчас, учитываю то, в какой форме находятся "горожане". С другой стороны, Пеп только что продлил контракт с клубом на два года и это может стать эмоциональным толчком для будущих побед.

"Сити" сейчас в яме и это касается не только результатов, но и игры на поле. В последний день октября они уже проиграли "шпорам" на выезде в Кубке Лиги. Получится ли у них отомстить за то поражение уже в домашних стенах и в рамках АПЛ?

Новости "Манчестер Сити"

Наверное, сейчас было просто идеальное время для того, чтобы подписать новый контракт с Пепом Гвардиолой. Испанский специалист впервые в своей тренерской карьере проиграл 4 матча подряд и руководство показало свое полное доверие к легендарному наставнику, который превратил эту команду в одну из лучших в Европе.

Возможно, именно после этого жеста в "Манчестер Сити" все изменится. Ну и у Пепа было еще дополнительных две недели, чтобы подумать, как можно все исправить. Да, проиграли последние 4 игры, против "Тоттенхэма" в Кубке Лиги (1:2), "Борнмута" (1:2), "Спортинга" в Лиге Чемпионов (1:4) и "Брайтона" (1:2).

Последняя победа была еще 26 октября, когда они противостояли "Саутгемптону", тогда все завершилось со счетом (1:0), хотя "горожане" могли забивать и больше. Надолго ли этот кризис? Посмотрим, как они себя проявят в матче против "шпор", это будет хороший тест, который покажет реальное состояние команды после международного перерыва, готова ли она вылезать из ямы.

Новости "Тоттенхэма"

Интересно, что в кризисе сейчас не только подопечные Пепа Гвардиолы. Немало игровых проблем есть и у коллектива Анхе Постекоглу. "Шпоры" нестабильны и это очень бросается в глаза, они могут выигрывать матчи, где от них этого не ожидаешь, но потом провести просто бесхарактерный поединок против аутсайдера.

За последние 5 матчей на их счету 2 победы и 3 поражения. Обыграли "Астон Виллу" в очень важном матче со счетом 4:1, именно там от них такого мало кто ожидал. Битва за места сверху в таблице, "Вилла" была в неплохой форме и здесь такое поражение. Также одолели "Манчестер Сити" в Кубке Английской Лиги (2:1).

Ну а насчет поражений, то здесь прямо отдельный интересный список. Они подарили "Кристал Пэлас" первую победу в чемпионате (0:1), затем не нашли аргументов против "Галатасарая" на выезде в Лиге Европы (2:3), а в прошлом туре сенсационно уступили скромному "Ипсвичу", также подарив сопернику первую победу в сезоне (1:2). Поэтому прогнозировать, что мы увидим от Сона и компании на "Этихад" очень трудно. Хотя, если пытаться уловить какие-то тенденции, то здесь они должны показать себя очень сильно.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.10.24 КАЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 2:1

14.05.24 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:2

26.01.24 КА "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 0:1

03.12.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 3:3

05.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 1:0

Цифры и факты

В 14 из последних 16 матчей между этими соперниками на "Этихад" проходила ставка ТБ 2.5;

В 8 из 10 последних матчей "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В 6 из последних 7 матчей "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

О кадровых проблемах в "Сити" можно говорить долго. Уже привычно Гвардиола не может рассчитывать на помощь от Родри, Оскара Бобба, Рубена Диаша и Матео Ковачича. Также неизвестно, будут ли готовы Грилиш, Аканджи, Аке, Стоунз, Доку, Нуньеш и Фоден.

У Постекоглу также хватает головной боли, у него травмированы Микки ван де Вен, Уилсон Одобер и Ришарлисон. Также дисквалифицирован за расистскую шутку Бентанкур. Под вопросом физическая форме Майки Мура, Кристиана Ромеро и Тимо Вернера.

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол — Льюис, Гюндоган — Силва, Де Брюйне, Савиньо — Холанд

"Тоттенхэм", 4-3-3: Викарио — Порро, Дрегушин, Дэвис, Удоджи — Кулусевски, Биссума, Сарр — Джонсон, Соланке, Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Не покидает стойкое ощущение, что продление контракта с Гвардиолой, злость "горожан" за поражение несколько недель назад и просто мотивация наконец победить после 4 поражений подряд, заставят их выйти с особым настроем и разбить соперника. Тем более сам соперник в сомнительной форме с проблемами как кадровыми, так и игровыми. Поэтому уверенная победа "Сити" на своем поле.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.