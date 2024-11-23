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Арсенал – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.11.2024
Претенденты на текущую бронзу
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 12 тур
23 ноября, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Саймон Хупер
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Неожиданно "Ноттингем" оказался в лидерах АПЛ. И так же неожиданно, что претендент на чемпионство “Арсенал” после 12 туров имеет столько же очков, сколько и “лесники”. Параллельно 19 пунктов у "Челси" и "Брайтона". Все они на приличном отрыве от первых “Сити” и “Ливерпуля”, поэтому в этом поединке будет определяться тот, кто будет претендовать на текущее третье место в турнирной таблице.
Новости Арсенала
Более трех недель не побеждают "канониры". В частности, в АПЛ их серия без выигрышей продолжается с 5 октября (!). За этот период лондонцы победили только "Шахтер" в Лиге чемпионов в тяжелом матче и разгромили "Престон" в Кубке лиги.
В прошлом туре "Арсенал" сыграл в гостях вничью с "Челси", ничем особо не поразив. Также до этого "канониры" проиграли всухую на выезде "Ньюкаслу" и "Борнмуту". Кроме этого, была домашняя встреча с "Ливерпулем", которая завершилась потерей очков на 81 минуте из-за гола Салаха. Очень качает сейчас подопечных Артеты. В общем, по итогам этого тура и вообще можно за зону еврокубков вылететь. Поэтому встреча может быть психологически решающей.
Кадры хозяев
Одной из проблем таких результатов есть травмы. В частности, отсутствие капитана и лидера команды Мартина Эдегора, который только против "Челси" провел полноценный матч впервые с начала сентября. Также сейчас в лазарете находятся Калафиори, Томмиасу и Уайт. Под вопросом – Сака, Троссард и Райс. Приличные, очень приличные потери.
Новости Ноттингем Форест
“Лесники” рвались к третьему месту, пытались в прошлом туре там закрепиться, но уступили тем, кому и “Арсенал” также недавно проиграл. В первом тайме встречи против "Ньюкасла" подопечные Эшпириту Санту нанесли один удар в створ ворот - он оказался точным. А вот после перерыва "Ноттингем" не выдержал давления соперника, который явно превосходил во многих факторах. Три пропущенных гола за второй тайм и первое поражение с конца сентября.
В целом "Форест" в этом сезоне уступил дважды в рамках АПЛ – в обоих случаях дома. Однако параллельно команда Санту победила "Вест Хэм" и "Ливерпуль", сыграла вничью с "Челси". Особенно раскрылся нападающий Крис Вуд, который в свои 32 забил восемь голов в 11 матчах текущей АПЛ. Пока он идет на четвертом месте в рейтинге бомбардиров.
Кадры гостей
Серьезной потерей является Данилу, который пропускает уже очередной матч команды. Также не сыграет Сангаре – он продолжает восстанавливаться от травмы. 22-летний Эллиот Андерсон получил повреждение и пока не до конца готов сыграть полный матч. Однако в теории он может поучаствовать в поединке.
Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Форест
Последние пять встреч хозяев
- 10.11. Челси – Арсенал 1:1 (АПЛ)
- 06.11. Интер - Арсенал 1:0 (ЛЧ)
- 02.11. Ньюкасл Юнайтед – Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 30.10. Престон – Арсенал 0:3 (Кубок лиги)
- 27.10. Арсенал – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 10.11. Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтед 1:3 (АПЛ)
- 02.11. Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
- 25.10. Лестер - Ноттингем Форест 1:3 (АПЛ)
- 21.10. Ноттингем Форест - Кристал Пелас 1:0 (АПЛ)
- 06.10. Челси - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
- 30.01.2024. Ноттингем Форест – Арсенал 1:2 (АПЛ)
- 12.08.2023. Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
- 20.05.2023. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (АПЛ)
- 30.10.2022. Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 (АПЛ)
- 09.01.2022. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|2
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|3
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|4
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|5
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|6
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|7
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|8
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|9
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|10
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|11
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|12
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|13
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|14
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|15
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|16
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|17
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|18
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|19
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|20
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал - Ноттингем Форест
Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football
"Лесники" в гостях - вторая лучшая команда чемпионата после "Ливерпуля". Однако скорее сегодня для них будет первое поражение, чем снова они смогут удивить Англию. Но все же "Арсеналу" будет очень и очень тяжело. Даже в прошлом сезоне в статусе претендента на чемпионство подопечные Артеты выиграли дважды только в один мяч у тогда еще команды, которая могла вылететь. Прогноз: Победа "Ноттингем" с форой +1,5 (кф 1,78).
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