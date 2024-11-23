Арсенал – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.11.2024

Английская Премьер-лига, 12 тур

23 ноября, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

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Неожиданно "Ноттингем" оказался в лидерах АПЛ. И так же неожиданно, что претендент на чемпионство “Арсенал” после 12 туров имеет столько же очков, сколько и “лесники”. Параллельно 19 пунктов у "Челси" и "Брайтона". Все они на приличном отрыве от первых “Сити” и “Ливерпуля”, поэтому в этом поединке будет определяться тот, кто будет претендовать на текущее третье место в турнирной таблице.

Новости Арсенала

Более трех недель не побеждают "канониры". В частности, в АПЛ их серия без выигрышей продолжается с 5 октября (!). За этот период лондонцы победили только "Шахтер" в Лиге чемпионов в тяжелом матче и разгромили "Престон" в Кубке лиги.

В прошлом туре "Арсенал" сыграл в гостях вничью с "Челси", ничем особо не поразив. Также до этого "канониры" проиграли всухую на выезде "Ньюкаслу" и "Борнмуту". Кроме этого, была домашняя встреча с "Ливерпулем", которая завершилась потерей очков на 81 минуте из-за гола Салаха. Очень качает сейчас подопечных Артеты. В общем, по итогам этого тура и вообще можно за зону еврокубков вылететь. Поэтому встреча может быть психологически решающей.

Кадры хозяев

Одной из проблем таких результатов есть травмы. В частности, отсутствие капитана и лидера команды Мартина Эдегора, который только против "Челси" провел полноценный матч впервые с начала сентября. Также сейчас в лазарете находятся Калафиори, Томмиасу и Уайт. Под вопросом – Сака, Троссард и Райс. Приличные, очень приличные потери.

Новости Ноттингем Форест

“Лесники” рвались к третьему месту, пытались в прошлом туре там закрепиться, но уступили тем, кому и “Арсенал” также недавно проиграл. В первом тайме встречи против "Ньюкасла" подопечные Эшпириту Санту нанесли один удар в створ ворот - он оказался точным. А вот после перерыва "Ноттингем" не выдержал давления соперника, который явно превосходил во многих факторах. Три пропущенных гола за второй тайм и первое поражение с конца сентября.

В целом "Форест" в этом сезоне уступил дважды в рамках АПЛ – в обоих случаях дома. Однако параллельно команда Санту победила "Вест Хэм" и "Ливерпуль", сыграла вничью с "Челси". Особенно раскрылся нападающий Крис Вуд, который в свои 32 забил восемь голов в 11 матчах текущей АПЛ. Пока он идет на четвертом месте в рейтинге бомбардиров.

Кадры гостей

Серьезной потерей является Данилу, который пропускает уже очередной матч команды. Также не сыграет Сангаре – он продолжает восстанавливаться от травмы. 22-летний Эллиот Андерсон получил повреждение и пока не до конца готов сыграть полный матч. Однако в теории он может поучаствовать в поединке.

Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

10.11. Челси – Арсенал 1:1 (АПЛ)

06.11. Интер - Арсенал 1:0 (ЛЧ)

02.11. Ньюкасл Юнайтед – Арсенал 1:0 (АПЛ)

30.10. Престон – Арсенал 0:3 (Кубок лиги)

27.10. Арсенал – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

10.11. Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтед 1:3 (АПЛ)

02.11. Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

25.10. Лестер - Ноттингем Форест 1:3 (АПЛ)

21.10. Ноттингем Форест - Кристал Пелас 1:0 (АПЛ)

06.10. Челси - Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

30.01.2024. Ноттингем Форест – Арсенал 1:2 (АПЛ)

12.08.2023. Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

20.05.2023. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (АПЛ)

30.10.2022. Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 (АПЛ)

09.01.2022. Ноттингем Форест – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал - Ноттингем Форест

Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football

"Лесники" в гостях - вторая лучшая команда чемпионата после "Ливерпуля". Однако скорее сегодня для них будет первое поражение, чем снова они смогут удивить Англию. Но все же "Арсеналу" будет очень и очень тяжело. Даже в прошлом сезоне в статусе претендента на чемпионство подопечные Артеты выиграли дважды только в один мяч у тогда еще команды, которая могла вылететь. Прогноз: Победа "Ноттингем" с форой +1,5 (кф 1,78).