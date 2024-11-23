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Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024

Англия
Обновлено

Разные стороны турнирки чемпионата

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 12 тур

24 ноября, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Саутгемптон - Ліверпуль
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Содержание

Команды-противоположности. Одна замыкает турнирную таблицу, вторая – лидирует в ней. "Саутгемптон" забил 7, пропустил 21, а "Ливерпуль" практически наоборот: 21 и 6 голов соответственно. И очков у "мерсисайдцев" в семь раз больше, чем у "святых". Есть ли у этой встречи шансы на неожиданный результат?

Новости Саутгемптона

Недавно "святые" одержали свою первую победу после возвращения в АПЛ. Среди пяти поражений в шести матчах "потерялся" поединок 10 тура против "Эвертона". Со своего второго удара в створ ворот команда смогла выжать три очка. Гол Армстронга стал единственным в этой встрече. Еще одно очко было завоевано в домашнем матче с "Ипсвичем". То есть все достижения – с конкурентами за выживание.

Вот в прошлом туре позитива против команды из зоны вылета не было. "Саутгемптон" сыграл против "Вулверхэмптона", который в то время был последним в турнирной таблице. "Волки" забили два гола до 51 минуты и закрыли эту игру. В общей сложности "святые" пропускали в 14 из 15 матчах этого сезона, включая поединки Кубка лиги. В одном из них, кстати, прошли "Эвертон" в гостях. “Ириски” подопечным ОʼНила “по зубам”.

Кадры хозяев

Главный голкипер команды Ремсдейл пропустит игру. Также выбыли ключевые Смоллбоун и Беднарек, вне игры Стюарт и Базуна. Под вопросом еще немаловажный игрок центра поля Даунс.

Новости Ливерпуля

Арне Слот – идеальная замена Клоппу, не правда ли? По крайней мере, что касается результата. Это так как в "Манчестер Юнайтед" после эры Сэра Алекса Фергюсона: все, кто приходил, был таким же "сильным и достойным", как предыдущий. Только здесь наоборот. Без сарказма и иронии. Пока в этом сезоне в пассиве "мерсисайдцев" только одно поражение, а кроме этого куча позитива. Старт можно считать удачным.

Перед этим туром "Ливерпуль" шел на первом месте АПЛ с отрывом в пять очков от второго "Манчестер Сити", а от последующих преследователей - на девять. Также в Лиге чемпионов дела "летят". Там команда единолично идет первой. За четыре тура всего один пропущенный, 10 забитых и максимальных возможных 12 очков. Это уже даже не успешно, а совершенно.

Кадры гостей

Вот здесь уже есть некоторые проблемы. Трент выбыл в предыдущем матче против "Астон Виллы", также уже долгое время вне игры Алиссон, Жота, Эллиот и Кьеза. Важные потери, но есть Слоту кем их заменить.

Последние пять матчей Саутгемптона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 09.11. Вулверхэмптон – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
  • 02.11. Саутгемптон – Эвертон 1:0 (АПЛ)
  • 29.10. Саутгемптон – Сток Сити 3:2 (Кубок лиги)
  • 26.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
  • 19.10. Саутгемптон – Лестер 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 09.11. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
  • 05.11. Ливерпуль - Байер 4:0 (ЛЧ)
  • 02.11. Ливерпуль - Брайтон 2:1 (АПЛ)
  • 30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)
  • 27.10. Арсенал – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

28.02.24. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)

28.05.23. Саутгемптон – Ливерпуль 4:4 (АПЛ)

12.11.22. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

17.05.22. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

27.11.21. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 4Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 5"Ливерпуль"

 11 9 1 1 21-6 28
2

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 6"Манчестер Сити"

 11 7 2 2 22-13 23
3

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 7"Челси"

 11 5 4 2 21-13 19
4

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 8"Арсенал"

 11 5 4 2 18-12 19
5

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 9Ноттингем Форест

 11 5 4 2 15-10 19
6

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 10"Брайтон энд Хоув Альбион"

 11 5 4 2 19-15 19
7

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 11"Фулхэм"

 11 5 3 3 16-13 18
8

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 12"Ньюкасл"

 11 5 3 3 13-11 18
9

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 13"Астон Вилла"

 11 5 3 3 17-17 18
10

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 14"Тоттенхэм"

 11 5 1 5 23-13 16
11

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 15Брентфорд

 11 5 1 5 22-22 16
12

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 16"Борнмут"

 11 4 3 4 15-15 15
13

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 17"Манчестер Юнайтед"

 11 4 3 4 12-12 15
14

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 18"Вест Хэм Юнайтед"

 11 3 3 5 13-19 12
15

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 19"Лестер Сити"

 11 2 4 5 14-21 10
16

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 20Эвертон

 11 2 4 5 10-17 10
17

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 21Ипсвич Таун

 11 1 5 5 12-22 8
18

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 22"Кристал Пэлас"

 11 1 4 6 8-15 7
19

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 23"Вулверхэмптон"

 11 1 3 7 16-27 6
20

Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024 - изображение 24"Саутгемптон"

 11 1 1 9 7-21 4

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Ливерпуль

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5.80
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Прогноз матча Саутгемптон – Ливерпуль от UA-Football

Различные уровни и состояния команд ведут к выводу, что ожидается разгром. Однако всего через три дня у команды Слота матч против "Реала" в ЛЧ, который голоден на зачетные пункты. Поэтому на "Сент-Мерис" он побережет некоторых исполнителей. Но ближайший резерв "мерсисайдцев" все равно сильнее основы "Саутгемптона". Прогноз: Победа “Ливерпуля” с форой -1,5 (Кф 1,78).

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