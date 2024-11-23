Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024

Английская Премьер-лига, 12 тур

24 ноября, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Сэмюэль Барротт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Команды-противоположности. Одна замыкает турнирную таблицу, вторая – лидирует в ней. "Саутгемптон" забил 7, пропустил 21, а "Ливерпуль" практически наоборот: 21 и 6 голов соответственно. И очков у "мерсисайдцев" в семь раз больше, чем у "святых". Есть ли у этой встречи шансы на неожиданный результат?

Новости Саутгемптона

Недавно "святые" одержали свою первую победу после возвращения в АПЛ. Среди пяти поражений в шести матчах "потерялся" поединок 10 тура против "Эвертона". Со своего второго удара в створ ворот команда смогла выжать три очка. Гол Армстронга стал единственным в этой встрече. Еще одно очко было завоевано в домашнем матче с "Ипсвичем". То есть все достижения – с конкурентами за выживание.

Вот в прошлом туре позитива против команды из зоны вылета не было. "Саутгемптон" сыграл против "Вулверхэмптона", который в то время был последним в турнирной таблице. "Волки" забили два гола до 51 минуты и закрыли эту игру. В общей сложности "святые" пропускали в 14 из 15 матчах этого сезона, включая поединки Кубка лиги. В одном из них, кстати, прошли "Эвертон" в гостях. “Ириски” подопечным ОʼНила “по зубам”.

Кадры хозяев

Главный голкипер команды Ремсдейл пропустит игру. Также выбыли ключевые Смоллбоун и Беднарек, вне игры Стюарт и Базуна. Под вопросом еще немаловажный игрок центра поля Даунс.

Новости Ливерпуля

Арне Слот – идеальная замена Клоппу, не правда ли? По крайней мере, что касается результата. Это так как в "Манчестер Юнайтед" после эры Сэра Алекса Фергюсона: все, кто приходил, был таким же "сильным и достойным", как предыдущий. Только здесь наоборот. Без сарказма и иронии. Пока в этом сезоне в пассиве "мерсисайдцев" только одно поражение, а кроме этого куча позитива. Старт можно считать удачным.

Перед этим туром "Ливерпуль" шел на первом месте АПЛ с отрывом в пять очков от второго "Манчестер Сити", а от последующих преследователей - на девять. Также в Лиге чемпионов дела "летят". Там команда единолично идет первой. За четыре тура всего один пропущенный, 10 забитых и максимальных возможных 12 очков. Это уже даже не успешно, а совершенно.

Кадры гостей

Вот здесь уже есть некоторые проблемы. Трент выбыл в предыдущем матче против "Астон Виллы", также уже долгое время вне игры Алиссон, Жота, Эллиот и Кьеза. Важные потери, но есть Слоту кем их заменить.

Последние пять матчей Саутгемптона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

09.11. Вулверхэмптон – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)

02.11. Саутгемптон – Эвертон 1:0 (АПЛ)

29.10. Саутгемптон – Сток Сити 3:2 (Кубок лиги)

26.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)

19.10. Саутгемптон – Лестер 2:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.11. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

05.11. Ливерпуль - Байер 4:0 (ЛЧ)

02.11. Ливерпуль - Брайтон 2:1 (АПЛ)

30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)

27.10. Арсенал – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

28.02.24. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)

28.05.23. Саутгемптон – Ливерпуль 4:4 (АПЛ)

12.11.22. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

17.05.22. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

27.11.21. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 11 9 1 1 21-6 28 2 "Манчестер Сити" 11 7 2 2 22-13 23 3 "Челси" 11 5 4 2 21-13 19 4 "Арсенал" 11 5 4 2 18-12 19 5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 11 5 4 2 19-15 19 7 "Фулхэм" 11 5 3 3 16-13 18 8 "Ньюкасл" 11 5 3 3 13-11 18 9 "Астон Вилла" 11 5 3 3 17-17 18 10 "Тоттенхэм" 11 5 1 5 23-13 16 11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16 12 "Борнмут" 11 4 3 4 15-15 15 13 "Манчестер Юнайтед" 11 4 3 4 12-12 15 14 "Вест Хэм Юнайтед" 11 3 3 5 13-19 12 15 "Лестер Сити" 11 2 4 5 14-21 10 16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10 17 Ипсвич Таун 11 1 5 5 12-22 8 18 "Кристал Пэлас" 11 1 4 6 8-15 7 19 "Вулверхэмптон" 11 1 3 7 16-27 6 20 "Саутгемптон" 11 1 1 9 7-21 4

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Ливерпуль

Прогноз матча Саутгемптон – Ливерпуль от UA-Football

Различные уровни и состояния команд ведут к выводу, что ожидается разгром. Однако всего через три дня у команды Слота матч против "Реала" в ЛЧ, который голоден на зачетные пункты. Поэтому на "Сент-Мерис" он побережет некоторых исполнителей. Но ближайший резерв "мерсисайдцев" все равно сильнее основы "Саутгемптона". Прогноз: Победа “Ливерпуля” с форой -1,5 (Кф 1,78).