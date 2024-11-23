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Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.11.2024
Разные стороны турнирки чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 12 тур
24 ноября, 16:00. "Сент-Джеймс Парк" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Сэмюэль Барротт
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Команды-противоположности. Одна замыкает турнирную таблицу, вторая – лидирует в ней. "Саутгемптон" забил 7, пропустил 21, а "Ливерпуль" практически наоборот: 21 и 6 голов соответственно. И очков у "мерсисайдцев" в семь раз больше, чем у "святых". Есть ли у этой встречи шансы на неожиданный результат?
Новости Саутгемптона
Недавно "святые" одержали свою первую победу после возвращения в АПЛ. Среди пяти поражений в шести матчах "потерялся" поединок 10 тура против "Эвертона". Со своего второго удара в створ ворот команда смогла выжать три очка. Гол Армстронга стал единственным в этой встрече. Еще одно очко было завоевано в домашнем матче с "Ипсвичем". То есть все достижения – с конкурентами за выживание.
Вот в прошлом туре позитива против команды из зоны вылета не было. "Саутгемптон" сыграл против "Вулверхэмптона", который в то время был последним в турнирной таблице. "Волки" забили два гола до 51 минуты и закрыли эту игру. В общей сложности "святые" пропускали в 14 из 15 матчах этого сезона, включая поединки Кубка лиги. В одном из них, кстати, прошли "Эвертон" в гостях. “Ириски” подопечным ОʼНила “по зубам”.
Кадры хозяев
Главный голкипер команды Ремсдейл пропустит игру. Также выбыли ключевые Смоллбоун и Беднарек, вне игры Стюарт и Базуна. Под вопросом еще немаловажный игрок центра поля Даунс.
Новости Ливерпуля
Арне Слот – идеальная замена Клоппу, не правда ли? По крайней мере, что касается результата. Это так как в "Манчестер Юнайтед" после эры Сэра Алекса Фергюсона: все, кто приходил, был таким же "сильным и достойным", как предыдущий. Только здесь наоборот. Без сарказма и иронии. Пока в этом сезоне в пассиве "мерсисайдцев" только одно поражение, а кроме этого куча позитива. Старт можно считать удачным.
Перед этим туром "Ливерпуль" шел на первом месте АПЛ с отрывом в пять очков от второго "Манчестер Сити", а от последующих преследователей - на девять. Также в Лиге чемпионов дела "летят". Там команда единолично идет первой. За четыре тура всего один пропущенный, 10 забитых и максимальных возможных 12 очков. Это уже даже не успешно, а совершенно.
Кадры гостей
Вот здесь уже есть некоторые проблемы. Трент выбыл в предыдущем матче против "Астон Виллы", также уже долгое время вне игры Алиссон, Жота, Эллиот и Кьеза. Важные потери, но есть Слоту кем их заменить.
Последние пять матчей Саутгемптона и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 09.11. Вулверхэмптон – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
- 02.11. Саутгемптон – Эвертон 1:0 (АПЛ)
- 29.10. Саутгемптон – Сток Сити 3:2 (Кубок лиги)
- 26.10. Манчестер Сити – Саутгемптон 1:0 (АПЛ)
- 19.10. Саутгемптон – Лестер 2:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.11. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
- 05.11. Ливерпуль - Байер 4:0 (ЛЧ)
- 02.11. Ливерпуль - Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 30.10. Брайтон – Ливерпуль 2:3 (Кубок лиги)
- 27.10. Арсенал – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч между командами
28.02.24. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)
28.05.23. Саутгемптон – Ливерпуль 4:4 (АПЛ)
12.11.22. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
17.05.22. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
27.11.21. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|2
|
"Манчестер Сити"
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|3
|
"Челси"
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|4
|
"Арсенал"
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|5
|
Ноттингем Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|6
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|7
|
"Фулхэм"
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|8
|
"Ньюкасл"
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|9
|
"Астон Вилла"
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|10
|
"Тоттенхэм"
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|11
|
Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|12
|
"Борнмут"
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|15
|
"Лестер Сити"
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|16
|
Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|17
|
Ипсвич Таун
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|18
|
"Кристал Пэлас"
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|19
|
"Вулверхэмптон"
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|20
|
"Саутгемптон"
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Ливерпуль
Прогноз матча Саутгемптон – Ливерпуль от UA-Football
Различные уровни и состояния команд ведут к выводу, что ожидается разгром. Однако всего через три дня у команды Слота матч против "Реала" в ЛЧ, который голоден на зачетные пункты. Поэтому на "Сент-Мерис" он побережет некоторых исполнителей. Но ближайший резерв "мерсисайдцев" все равно сильнее основы "Саутгемптона". Прогноз: Победа “Ливерпуля” с форой -1,5 (Кф 1,78).
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