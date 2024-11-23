Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 24.11.2024

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

24 ноября. 18:30. Ипсвич. "Портмен Роуд"

Главный судья: Этони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Первый матч Рубена Аморима во главе "Манчестер Юнайтед". Именно это было главной темой вечера воскресенья в Английской Премьер-лиге. К счастью для специалиста, начнет свой путь он с матча против аутсайдера, поэтому ему должно быть легче. Но настолько ли прост этот аутсайдер?

Новости "Ипсвича"

Сейчас команда Кирана Маккенны находится в одном балле от зоны вылета и держится на 17-м месте в турнирной таблице. В основном все благодаря последним двум матчам, где они смогли сыграть вничью со своим конкурентом "Лестером", а затем сенсационно обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:1.

До этого были поражения на разный вкус. Например, белая упущенная ничья на последних секундах против "Брентфорда" (3:4), также почти без шансов проиграли "Эвертону" (0:2), ну и не нашли вообще каких-то аргументов в матче против "Вест Хэма" (1:4). Это самая слабая по составу команда Премьер-лиги в этом сезоне и то, что они идут не в зоне вылета прямо сейчас, уже является достижением.

Подопечные Маккенны это прекрасно понимают. Впрочем, именно в последних двух матчах они могли получить тот необходимый импульс, чтобы в дальнейшем находить свои зачетные баллы. Вот только следующий матч против "Манчестер Юнайтед" обещает быть очень проблемным, особенно из-за того, что там появился новый наставник.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Есть ли реальный смысл в том, чтобы анализировать прошлые матчи "красных дьяволов", учитывая то, что к ним только-только пришел Рубен Аморим, который начнет играть по-новому и вообще перелопатит состав команды?

Наверное, смысла немного, но напомним, что после увольнения тен Хага временный тренер команды Руд ван Нистелрой великолепно прошел свою серию матчей. За 4 игры он смог победить трижды и однажды сыграл вничью (против "Челси"). То есть уход тен Хага уже вдохновил команду на улучшение результатов и игры.

Наверное, приход на "Олд Траффорд" Аморима даст еще один импульс этой команде, по крайней мере в начале они должны играть лучше, дальше уже начнутся рабочие будни, а пока надо ловить момент вдохновения и успешно начинать эру с новым главным тренером. Интересно, каким именно мы увидим "Юнайтед" и насколько он в первом же матче будет похож на "Спортинг" того же Рубена Аморима.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.09.15 КАЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич" 3:0

27.04.02 АПЛ "Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед" 0:1

22.09.01 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич" 4:0

23.12.00 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ипсвич" 2:0

22.08.00 АПЛ "Ипсвич" — "Манчестер Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

В последних 4 матчах между этими командами "Манчестер Юнайтед" выигрывал как после первого, так и после второго таймов;

"Манчестер Юнайтед" сохранил свои ворота "сухими" в последних 4 матчах против "Ипсвича" во всех турнирах;

"Манчестер Юнайтед" выиграл последние 4 матча против "Ипсвича" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Киран Маккенна перед этим матчем имеет сразу несколько игроков, на которых не может рассчитывать. Травмированы Чедози Огбене, Джейкоб Гривз, Джек Тейлор и Джаной Донасьен. Под вопросом Уэс Бернс и Натан Бродхед.

Что касается кадровых потерь Рубена Аморима, то свой тренерский путь на "Олд Траффорд" он начнет без Виктора Линделефа и Лени Йоро. Кроме того, сомнительная физическая форма у Люка Шоу, Кобби Мейна, Лисандро Мартинеса, Гарри Магуайра и Тайрела Маласии.

"Ипсвич", 3-4-3: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Берджесс — Джонсон, Морси, Каюсте, Дэвис — Хатчинсон, Дилеп, Смодич

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана — Эванс, Де Лигт, Шоу — Мазрауи, Мейну, Угарте, Гарначо — Диалло, Фернандеш — Рашфорд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ипсвичем" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Да, это только первый матч нового наставника и игроки еще и близко не полностью освоили новый стиль и философию. Однако именно первые матчи иногда выигрываются на кураже и импульсе. Тем более соперником выступает новичок АПЛ "Ипсвич". Ставим на уверенную победу гостей на классе и кураже.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.