Вест Хэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 30.11.2024

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

30 ноября. 19:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Лондонское дерби без особой интриги, наверное. Почему мы так говорим? Потому что команда Хулена Лопетеги проводит неоднозначный сезон, а встречаться им придется хоть и не очень стабильным, но уже сейчас в неплохой форме "Арсеналом".

Если вы смотрели только последний матч "молотобойцев", то может сложиться впечатление, что они готовы дать бой любому, однако будьте уверены, "Арсенал" со своей спортивной злобой станет слишком сложным испытанием.

Новости "Вест Хэма"

Буквально две недели назад команду Хулена Лопетеги критиковали все и мы в том числе. Было ощущение, что у испанского специалиста не получается доносить до команды свои идеи и лучше точно не станет. Однако в отдельных матчах иногда, не без помощи везения, они берут свое.

За последние 5 матчей на счету "Вест Хэма" 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Не так уж и плохо. Особенно бросается в глаза то, что обыграли они "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", действительно непростых соперников. Но и в первом, и во втором случаях произошло это не в последнюю очередь из-за везения. Очень много обстоятельств сложились в их пользу. Впрочем, не хочется полностью это обесценивать, система игры в обороне и на переходных фазах выглядели эффективными.

Также они проиграли "Тоттенхэму" (1:4), где их просто уничтожили без всяких шансов во втором тайме, абсолютно безвольно уступили "Ноттингем Форест" (0:3) ну и была непростая ничья с "Эвертоном" (0:0). Команда все еще нестабильна и вряд ли будет готова к "Арсеналу".

Новости "Арсенала"

Некоторое время находясь в мини-кризисе из-за потерь ключевых исполнителей, подопечные Микеля Артеты возвращаются в свою привычную форму. Поражение против "Ньюкасла", где "канониры" не создали практически ни одного момента, поражение от "Интера" в Лиге Чемпионов, ничья с "Челси" - это все уже позади и мы снова можем увидеть знакомый нам всем "Арсенал".

В последних двух матчах они одержали две победы. И произошло это против "Ноттингем Форест" в АПЛ (3:0), которые в последнее время железобетонно создают кучу проблем своим соперникам. После чего их ожидал выезд к "Спортингу", который не так давно долавливал "Манчестер Сити". Возможно, это из-за ухода Рубена Аморима, а возможно из-за реальной силы "канониров", но они лиссабонцев просто не заметили (4:1).

Чтобы говорить об однозначном выходе из серии неудачных результатов, нужна еще третья победа подряд и тогда можно будет сказать, что "Арсенал" точно вернулся.

Турнирная таблица

Личные встречи

11.02.24 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 0:6

28.12.23 АПЛ "Арсенал" — "Вест Хэм" 0:2

01.11.23 КАЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 3:1

16.04.23 АПЛ "Вест Хэм" — "Арсенал" 2:2

26.12.22 АПЛ "Арсенал" — "Вест Хэм" 3:1

Цифры и факты

"Арсенал" непобедим в 27 из последних 30 матчей Премьер-лиги;

В последних 6 матчах между этими соперниками на "Лондон Стэдиум" проходила ставка ТБ 2.5;

"Арсенал" забивал как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей против "Вест Хэма" на "Лондон Стэдиум".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ситуация с травмами начинает налаживаться у обеих команд. Например, сейчас в команде Лопетеги есть только один травмированный футболист, речь о Никласе Фюллькрюге, Немец так и не смог нормально ворваться в новый чемпионат, его преследуют травмы. Также под вопросом готовность Жан-Клера Тодибо. Ну и не забываем о дисквалификации Мохамеда Кудуса, ганец не сыграет в этом матче.

Что касается Микеля Артеты, то там двое травмированных, что уже гораздо меньше, чем 2 недели назад. Пропустят игру Бен Уайт и Такехиро Томиясу. Вызывает немного вопросов физическая готовность Габриэла Магальяеса, но он должен быть готов.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьянский — Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон — Пакета, Солер — Боуэн, Соучек, Саммервилл — Антонио

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Тимбер, Салиба, Габриэл, Калафиори — Эдегор, Партей, Райс — Сака, Хаверц, Мартинелли

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Трудно представить сценарий, при котором команде Лопетеги повезет в таких масштабах, что они отберут очки у "Арсенала". Гости очевидно сильнее на бумаге, а в последнее время снова научились доказывать это и на поле. Победа "канониров" с разницей в два, а может и больше голов, вот такие ожидания.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.