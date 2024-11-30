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Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 13-й тур.
1 декабря. 15:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Небольшая затравка для всех любителей Английской Премьер-лиги перед основным блюдом, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". На "Стэмфорд Бридж" ожидается очень интересный и равный матч, учитывая силу обоих коллективов.
Да, подопечные Унаи Эмери сейчас не в лучшей форме, однако именно против "Челси" они играть умеют и, вполне возможно, в очередной раз отберут очки у лондонцев.
Новости "Челси"
Команда Энцо Марески идет достаточно уверенно, если смотреть на результаты. Правда каждый результат стоит разбирать отдельно и разбираться, как он был добыт. За последние 5 матчей на счету "синих" 3 победы и 2 ничьи.
Можно вспомнить ничью против "Манчестер Юнайтед" на выезде (1:1), когда "дьяволами" еще руководил ван Нистелрой. Непростая была игра. О победе над "Ноа" в Лиге Конференций вспоминать не хочется, слишком проходной это был матч. Затем была битва с "Арсеналом", где также все завершилось вничью (1:1).
В прошлом туре лондонцы встречались с "Лестером" и одержали победу 2:1, вот только к самому содержанию игры вопросов хватало. Ну и в последнем матче вторым составом они на выезде обыграли "Хайденхайм" (2:0). В той игре они не пропустили ни одного гола только каким-то чудом. И там также хватало проблем именно в контексте игры. То есть вроде бы неплохие результаты, однако игра моментами не впечатляет. В этом и главная трудность давать прогноз на матчи этого коллектива.
Новости "Астон Виллы"
Бирмингемцы точно в кризисе. Ну откровенно. В начале сезона команда Эмери показывала зрелищный футбол и стильно добывала результаты, впрочем после поражения от "Тоттенхэма" что-то пошло не так.
За последние 5 матчей у них 3 поражения и 2 ничьи, то есть вкуса побед они не чувствуют уже давно, последняя победа датируется 22 октября. Среди поражений выделяется матч против "Тоттенхэма" (1:4), затем неожиданно уступили "Брюгге" в Лиге Чемпионов из-за детской ошибки Мингза (0:1), ну и не смогли ничего показать против "Ливерпуля" (0:2).
Даже в игре с аутсайдером этого сезона они не смогли выиграть, имеется в виду "Кристал Пэлас", там все завершилось вничью 2:2. На этой неделе они также играли в Лиге Чемпионов против "Ювентуса", не удалось выиграть и там, все завершилось вообще без забитых голов. Да, эта команда голодная к победам и очень злая. Однако это может сыграть им на пользу конкретно в этом матче.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|2
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|3
|"Манчестер Сити"
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|4
|"Челси"
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|5
|"Арсенал"
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|6
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|8
|"Астон Вилла"
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|9
|"Фулхэм"
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|10
|"Ньюкасл"
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|13
|"Борнмут"
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|16
|"Лестер Сити"
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|17
|"Вулверхэмптон"
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|18
|Ипсвич Таун
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|19
|"Кристал Пэлас"
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|20
|"Саутгемптон"
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Личные встречи
27.04.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Челси" 2:2
07.02.24 КА "Астон Вилла" — "Челси" 1:3
26.01.24 КА "Челси" — "Астон Вилла" 0:0
24.09.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1
01.04.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:2
Цифры и факты
- "Челси" не смог забить ни одного гола против "Астон Виллы" в последних 4-х матчах против бирмингемцев на "Стэмфорд Бридж";
- В последних 5 матчах между этими командами на "Стэмфорд Бридж" проходила ставка ТМ 2.5;
- "Челси" непобедим в 10 из последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Травмы зачастую могут оправдать любые результаты. Впрочем Мареске мало на что можно жаловаться. Тем не менее, потери у него есть. Не сможет сыграть против "Виллы" Рис Джеймс, который вновь травмировался. Также под вопросом физическая готовность Мало Гюсто и Педру Нету. Но оба вчера тренировались.
Что касается Унаи Эмери, то у него также только одна травма - Джейкоб Рамзи не сыграет и под вопросом Амаду Онана. Все остальные готовы играть.
"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Феликс — Джексон
"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Бэйли, Камара, Тилеманс, Макгинн — Роджерс — Уоткинс
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Учитывая последние результаты обоих коллективов, здесь напрашивается очевидный фаворит в лице "Челси". Но не забываем, как удачно "Вилла" играет на "Стэмфорд Бридж" и не забываем, что не во всех победах лондонцы показывают действительно хороший футбол. Здесь будет тяжело. Так тяжело, что мы поставим на ничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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