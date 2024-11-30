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Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Челси" и "Астон Виллой" в рамках чемпионата Англии

Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

1 декабря. 15:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Небольшая затравка для всех любителей Английской Премьер-лиги перед основным блюдом, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". На "Стэмфорд Бридж" ожидается очень интересный и равный матч, учитывая силу обоих коллективов.

Да, подопечные Унаи Эмери сейчас не в лучшей форме, однако именно против "Челси" они играть умеют и, вполне возможно, в очередной раз отберут очки у лондонцев.

Содержание

Новости "Челси"

Команда Энцо Марески идет достаточно уверенно, если смотреть на результаты. Правда каждый результат стоит разбирать отдельно и разбираться, как он был добыт. За последние 5 матчей на счету "синих" 3 победы и 2 ничьи.

Можно вспомнить ничью против "Манчестер Юнайтед" на выезде (1:1), когда "дьяволами" еще руководил ван Нистелрой. Непростая была игра. О победе над "Ноа" в Лиге Конференций вспоминать не хочется, слишком проходной это был матч. Затем была битва с "Арсеналом", где также все завершилось вничью (1:1).

В прошлом туре лондонцы встречались с "Лестером" и одержали победу 2:1, вот только к самому содержанию игры вопросов хватало. Ну и в последнем матче вторым составом они на выезде обыграли "Хайденхайм" (2:0). В той игре они не пропустили ни одного гола только каким-то чудом. И там также хватало проблем именно в контексте игры. То есть вроде бы неплохие результаты, однако игра моментами не впечатляет. В этом и главная трудность давать прогноз на матчи этого коллектива.

Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024 - изображение 1

Новости "Астон Виллы"

Бирмингемцы точно в кризисе. Ну откровенно. В начале сезона команда Эмери показывала зрелищный футбол и стильно добывала результаты, впрочем после поражения от "Тоттенхэма" что-то пошло не так.

За последние 5 матчей у них 3 поражения и 2 ничьи, то есть вкуса побед они не чувствуют уже давно, последняя победа датируется 22 октября. Среди поражений выделяется матч против "Тоттенхэма" (1:4), затем неожиданно уступили "Брюгге" в Лиге Чемпионов из-за детской ошибки Мингза (0:1), ну и не смогли ничего показать против "Ливерпуля" (0:2).

Даже в игре с аутсайдером этого сезона они не смогли выиграть, имеется в виду "Кристал Пэлас", там все завершилось вничью 2:2. На этой неделе они также играли в Лиге Чемпионов против "Ювентуса", не удалось выиграть и там, все завершилось вообще без забитых голов. Да, эта команда голодная к победам и очень злая. Однако это может сыграть им на пользу конкретно в этом матче.

Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 12 10 1 1 24-8 31
2 Брайтон энд Хоув Альбион "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 5 2 22-17 23
3 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 12 7 2 3 22-17 23
4 Челси "Челси" 12 6 4 2 23-14 22
5 Арсенал "Арсенал" 12 6 4 2 21-12 22
6 Тоттенхэм "Тоттенхэм" 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла "Астон Вилла" 12 5 4 3 19-19 19
9 Фулхэм "Фулхэм" 12 5 3 4 17-17 18
10 Ньюкасл "Ньюкасл" 12 5 3 4 13-13 18
11 Брентфорд Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут "Борнмут" 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед "Вест Хэм Юнайтед" 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити "Лестер Сити" 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон "Вулверхэмптон" 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич Таун Ипсвич Таун 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас "Кристал Пэлас" 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон "Саутгемптон" 13 1 2 10 10-25 5

Личные встречи

27.04.24 АПЛ "Астон Вилла" — "Челси" 2:2

07.02.24 КА "Астон Вилла" — "Челси" 1:3

26.01.24 КА "Челси" — "Астон Вилла" 0:0

24.09.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:1

01.04.23 АПЛ "Челси" — "Астон Вилла" 0:2

Цифры и факты

  • "Челси" не смог забить ни одного гола против "Астон Виллы" в последних 4-х матчах против бирмингемцев на "Стэмфорд Бридж";
  • В последних 5 матчах между этими командами на "Стэмфорд Бридж" проходила ставка ТМ 2.5;
  • "Челси" непобедим в 10 из последних 11 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмы зачастую могут оправдать любые результаты. Впрочем Мареске мало на что можно жаловаться. Тем не менее, потери у него есть. Не сможет сыграть против "Виллы" Рис Джеймс, который вновь травмировался. Также под вопросом физическая готовность Мало Гюсто и Педру Нету. Но оба вчера тренировались.

Что касается Унаи Эмери, то у него также только одна травма - Джейкоб Рамзи не сыграет и под вопросом Амаду Онана. Все остальные готовы играть.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Нету, Палмер, Феликс — Джексон

"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Бэйли, Камара, Тилеманс, Макгинн — Роджерс — Уоткинс

Ставки и коэффициенты на матч

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1.72
4.15
4.60
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1.71
4.33
4.66
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Прогноз на матч между "Челси" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Учитывая последние результаты обоих коллективов, здесь напрашивается очевидный фаворит в лице "Челси". Но не забываем, как удачно "Вилла" играет на "Стэмфорд Бридж" и не забываем, что не во всех победах лондонцы показывают действительно хороший футбол. Здесь будет тяжело. Так тяжело, что мы поставим на ничью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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