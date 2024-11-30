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Ливерпуль – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 13-й тур.
1 декабря. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Наверное, Пеп Гвардиола проклинает не только неудачную форму собственной команды в последние недели, но и календарь матчей, который заставляет манкунианцев ехать в гости к "Ливерпулю" именно в тот момент, когда они вообще к этому не готовы.
Мерсисайдцы, наверное, являются лучшей командой мира здесь и сейчас. И находятся они в прекрасной форме. Конечно, матчи против "Сити", в какой бы форме они ни были, простыми быть не могут. Но если и существует хороший момент для встречи с главным конкурентом, то это именно сейчас.
Новости "Ливерпуля"
Команда Арне Слота умеет только побеждать, никак иначе. Наверное, не будет преувеличением, если назвать их сильнейшей командой в мире на данный момент. Скорости, универсализм и просто шикарный стиль. Они готовы играть с кем угодно.
За последние 5 матчей у них, конечно, 5 побед. Обыграли "Брайтон" (2:1), также не заметили у себя дома немецкий "Байер" (4:0), хотя от команды Алонсо ожидали куда большего. Затем очень спокойно разобрались с "Астон Виллой" (2:0), небольшие проблемы возникли с "Саутгемптоном", но и там удалось все исправить за короткое время и получить важные три очка.
А на этой неделе вообще обыграли мадридский "Реал", действующего победителя Лиги Чемпионов (2:0). У них все прекрасно и мало кто способен остановить этот локомотив.
Новости "Манчестер Сити"
Когда все посреди недели подумали, что команда Гвардиолы наконец-то выздоравливает и одерживает свою первую победу после 5 поражений подряд, они нашли чем удивить. В матче с "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов "горожане" упустили победу, имея преимущество по ходу матча в 3 гола. Это вообще не похоже на "Сити".
До этого они проиграли "Борнмуту" (1:2), "Спортингу" (1:4), "Брайтону" (1:2) и "Тоттенхэму" (0:4). И практически в каждом из этих матчей поражения выглядели справедливо и закономерно. Возможно, разве что в игре с "Брайтоном" можно было рассчитывать хотя бы на ничью, но не более того.
Команда в невероятном кризисе и именно в это время им нужно ехать на "Энфилд". Этот матч или еще больше разобьет их уверенность в собственных силах, или станет переломным моментом всего сезона. Впрочем для того, чтобы воплотить в жизнь второй вариант, придется прыгнуть выше головы.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|2
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|3
|"Манчестер Сити"
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|4
|"Челси"
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|5
|"Арсенал"
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|6
|"Тоттенхэм"
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|7
|Ноттингем Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|8
|"Астон Вилла"
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|9
|"Фулхэм"
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|10
|"Ньюкасл"
|12
|5
|3
|4
|13-13
|18
|11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|12
|"Манчестер Юнайтед"
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|13
|"Борнмут"
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|16
|"Лестер Сити"
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|17
|"Вулверхэмптон"
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|18
|Ипсвич Таун
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|19
|"Кристал Пэлас"
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|20
|"Саутгемптон"
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
Личные встречи
10.03.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:1
25.11.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 1:1
01.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 4:1
22.12.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 3:2
16.10.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" непобедим в 25 из последних 26 домашних матчей против "Манчестер Сити" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" выиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;
- "Манчестер Сити" проиграл три последних матча в рамках Премьер-лиги.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды имеют немало проблем с травмами. Арне Слот не может рассчитывать на Алиссона Бекера, Федерико Кьезу, Диогу Жоту, Костаса Цимикаса и Ибраима Конате. Все они травмированы.
Пеп Гвардиола имеет фундаментальные кадровые проблемы. Не смогут сыграть Родри, Оскар Бобб, Джонс Стоунз и Матео Ковачич. Кажется, что ничего катастрофического, однако потеря одного Родри стоит команде очень дорого. Также под вопросом готовность Жереми Доку.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес
"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Льюис, Гюндоган — Силва, Де Брюйне, Нуньеш — Холанд
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 3:1. Что тут скажешь, если ожидания в принципе очевидны. Мы смотрим на состояние обоих коллективов, как физическое, так и психологическое. Мы смотрим на стадион, на котором будет проводиться матч. Все выглядит очень печально для "горожан" и если они и будут выходить из кризиса, то точно не здесь. Мы прогнозируем уверенную победу мерсисайдцев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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