Ливерпуль – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 01.12.2024

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

1 декабря. 18:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Наверное, Пеп Гвардиола проклинает не только неудачную форму собственной команды в последние недели, но и календарь матчей, который заставляет манкунианцев ехать в гости к "Ливерпулю" именно в тот момент, когда они вообще к этому не готовы.

Мерсисайдцы, наверное, являются лучшей командой мира здесь и сейчас. И находятся они в прекрасной форме. Конечно, матчи против "Сити", в какой бы форме они ни были, простыми быть не могут. Но если и существует хороший момент для встречи с главным конкурентом, то это именно сейчас.

Новости "Ливерпуля"

Команда Арне Слота умеет только побеждать, никак иначе. Наверное, не будет преувеличением, если назвать их сильнейшей командой в мире на данный момент. Скорости, универсализм и просто шикарный стиль. Они готовы играть с кем угодно.

За последние 5 матчей у них, конечно, 5 побед. Обыграли "Брайтон" (2:1), также не заметили у себя дома немецкий "Байер" (4:0), хотя от команды Алонсо ожидали куда большего. Затем очень спокойно разобрались с "Астон Виллой" (2:0), небольшие проблемы возникли с "Саутгемптоном", но и там удалось все исправить за короткое время и получить важные три очка.

А на этой неделе вообще обыграли мадридский "Реал", действующего победителя Лиги Чемпионов (2:0). У них все прекрасно и мало кто способен остановить этот локомотив.

Новости "Манчестер Сити"

Когда все посреди недели подумали, что команда Гвардиолы наконец-то выздоравливает и одерживает свою первую победу после 5 поражений подряд, они нашли чем удивить. В матче с "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов "горожане" упустили победу, имея преимущество по ходу матча в 3 гола. Это вообще не похоже на "Сити".

До этого они проиграли "Борнмуту" (1:2), "Спортингу" (1:4), "Брайтону" (1:2) и "Тоттенхэму" (0:4). И практически в каждом из этих матчей поражения выглядели справедливо и закономерно. Возможно, разве что в игре с "Брайтоном" можно было рассчитывать хотя бы на ничью, но не более того.

Команда в невероятном кризисе и именно в это время им нужно ехать на "Энфилд". Этот матч или еще больше разобьет их уверенность в собственных силах, или станет переломным моментом всего сезона. Впрочем для того, чтобы воплотить в жизнь второй вариант, придется прыгнуть выше головы.

Турнирная таблица

Личные встречи

10.03.24 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:1

25.11.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 1:1

01.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 4:1

22.12.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 3:2

16.10.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" непобедим в 25 из последних 26 домашних матчей против "Манчестер Сити" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выиграл 7 из последних 8 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" проиграл три последних матча в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе команды имеют немало проблем с травмами. Арне Слот не может рассчитывать на Алиссона Бекера, Федерико Кьезу, Диогу Жоту, Костаса Цимикаса и Ибраима Конате. Все они травмированы.

Пеп Гвардиола имеет фундаментальные кадровые проблемы. Не смогут сыграть Родри, Оскар Бобб, Джонс Стоунз и Матео Ковачич. Кажется, что ничего катастрофического, однако потеря одного Родри стоит команде очень дорого. Также под вопросом готовность Жереми Доку.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер — Салах, Джонс, Диас — Нуньес

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Льюис, Гюндоган — Силва, Де Брюйне, Нуньеш — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Что тут скажешь, если ожидания в принципе очевидны. Мы смотрим на состояние обоих коллективов, как физическое, так и психологическое. Мы смотрим на стадион, на котором будет проводиться матч. Все выглядит очень печально для "горожан" и если они и будут выходить из кризиса, то точно не здесь. Мы прогнозируем уверенную победу мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.